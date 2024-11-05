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Ünlü oyuncu yıllardır beklediği oğluna kavuşmuştu… Taze anneden ilk pozlar geldi!

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#Margot Robbie#Anne Olan Ünlüler#Barbie
Ünlü oyuncu yıllardır beklediği oğluna kavuşmuştu… Taze anneden ilk pozlar geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 16:19

Hollywood’un son yıllardaki en büyük yıldızlarından biri haline gelen ve Barbie filmiyle fırtınalar estiren Margot Robbie’nin anne olduğu birkaç gün önce ortaya çıkmıştı.

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Evlendiğinden beri bir bebek sahibi olmanın hayalini kurduğunu söyleyen oyuncunun oğlu 17 Ekim’de dünyaya geldi.

Ünlü oyuncu yıllardır beklediği oğluna kavuşmuştu… Taze anneden ilk pozlar geldi

Bu mutlu haber ise sadece birkaç gün önce duyuldu.

Margot Robbie doğum yaptıktan sonra ilk kez görüntülendi.

Ünlü oyuncu yıllardır beklediği oğluna kavuşmuştu… Taze anneden ilk pozlar geldi

Kocası Tom Ackerley’yle birlikte minik oğullarını pusete koyup gezdiren çift California’nın Venice Beach bölgesinde dolaşırken fotoğraflandı.

34 yaşındaki yıldız oyuncu annelik ışıltısıyla pırıldarken ünlü çifte bu gezintide Margot Robbie’nin kayınvalidesi de eşlik etti.

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Ünlü oyuncu yıllardır beklediği oğluna kavuşmuştu… Taze anneden ilk pozlar geldi

Avustralyalı aktris doğum sonrası kilolarının içine kısa kollu beyaz bir gömlek giydiği kot tulumuyla gizlemişti.

Margot Robbie yürüyüş boyunca zaman zaman telefonla konuşurken Tom Ackerley de yanındaki annesiyle koyu bir sohbete daldı.

Ünlü oyuncu yıllardır beklediği oğluna kavuşmuştu… Taze anneden ilk pozlar geldi

Margot Robbie’nin ilk çocuğuna kavuştuğu, pazar günü ortaya çıkmıştı. Magazin basının manşetlerine taşınan haberine göre yıldız isim 17 Ekim’de doğum yaptı ve bir oğlu oldu.

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Bebeğin beklenenden biraz daha erken doğduğu ancak oldukça sağlıklı olduğu açıklandı.

Ünlü oyuncu yıllardır beklediği oğluna kavuşmuştu… Taze anneden ilk pozlar geldi

Margot Robbie’nin Avustralya’daki ailesinin de torunlarını görmek için kısa süre sonra Los Angeles’a gelmesi bekleniyor.

Çiftin arkadaşları ve ailesi, 17 Ekim'de doğan bebekleriyle ilgili haberleri mahremiyetlerini korumak amacıyla gizli tuttular.

Ünlü oyuncu yıllardır beklediği oğluna kavuşmuştu… Taze anneden ilk pozlar geldi

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Çalışmayı çok sevdiğini söyleyen Margot Robbie neredeyse doğum yapana kadar işlerini bırakmamıştı. Ünlü oyuncu hamileliği boyunca bir yandan hastane ziyaretleriyle uğraşırken bir yandan da çeşitli projeler üzerinde aralıklarla çalışıyordu.

Güzel yıldız en son 13 Ekim'de Los Angeles'taki bir kurgu stüdyosundan karnı burnunda şekilde görüntülenmişti.

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#Margot Robbie#Anne Olan Ünlüler#Barbie

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