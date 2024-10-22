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Ünlü oyuncu yıllar sonra açıkladı: Bir kadın hayranım beni kaçırmaya kalktı: Sözde evime bırakacaktı

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#Al Pacino#Hollywood#Sonny Boy
Ünlü oyuncu yıllar sonra açıkladı: Bir kadın hayranım beni kaçırmaya kalktı: Sözde evime bırakacaktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 08:47

Sinemanın ünlü yıldızının oynadığı filmler gibi hayatı da öyle renkli ki! Deyim yerindeyse bu yaşına kadar başına gelenler senaryo olsa izlenme rekorları kıran bir film bile çıkabilir.

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İşin aslına bakılırsa ünlü oyuncunun yaşadıkları çoktan satırlara döküldü ve kitap oldu bile.

O kitabın sayfaları arasında neler yok ki!

Ünlü oyuncu, anlattığına göre bundan yıllar önce çıktığı bir gece gezmesinde çılgın bir kadın hayranı tarafından neredeyse kaçırılacaktı.

Kitapta anlattığına göre ünlü oyuncu, o anlarda epeyce de korktu. Çünkü işin şakası yoktu.

Ünlü oyuncu yıllar sonra açıkladı: Bir kadın hayranım beni kaçırmaya kalktı: Sözde evime bırakacaktı

EVİNE GÖTÜRME BAHANESİYLE KAÇIRMAYA KALKIŞTI
Yıllar önce böyle ilginç ve epey ürkütücü olayı yaşayan kişi Al Pacino'nun ta kendisi...

Son dönemde torunu yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile ilişkisinden bir erkek bebek sahibi olan Al Pacino, hayatını satırlara döktü.

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Sonny Boy adlı biyografi kitabında 84 yaşındaki ünlü oyuncu, aşk hayatı da dahil bugüne kadar yaşadığı yılların bilinmeyenlerini anlatıyor.

İşte bunlardan biri de çılgın bir kadın hayranı tarafından kaçırılma öyküsü.

Anı kitabına göre Al Pacino bundan yıllar önce bir başka ünlü oyuncu Gene Hackman'ın kardeşi Richard ile bir gece gezmesine gitti.

O gece Al Pacino, alkollü içkiyi biraz fazla kaçırdı ve yalnız başına evinin yolunu bile bulamayacak hale geldi.

O sırada yakınlarında bulunan bir kadın hayranı yanına giderek "Seni evine bırakırım" dedi.

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BİR SANİYE BİLE DÜŞÜNMEDEN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ
Kitabında yazdığına göre Al Pacino da bir saniye bile düşünmeden kabul etti ve kendini söz konusu kadın hayranının arabasında buldu.

Sonrasını ise Al Pacino kitabında şöyle anlattı: "Ama sersemlemiş haldeyken bile, beni kaldığım yere geri götürmediğini fark ettim.

Ona, 'Burada neler oluyor?' dedim. O da hemen, 'Seni kaçırıyorum' dedi."

Al Pacino o sırada Godfather (Baba) filmini çektiğini ve gayet iyi tanındığını hatırlatıp yine de arabayı kullanan kadının kendisine şaka yapmadığını ya da bir tür flört oyunu oynamadığını belirtti.

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ŞAKASI OLMADIĞINI ANLAYINCA EVİNE BIRAKTI
Kadının "Seni kaçırıyorum" yanıtı üzerine Al Pacino ona "Hayır" diye yanıt verdi. Hareket halindeki  arabadan inmeye kalkışınca da kadın yoluna devam edip bunu yapmamasını söyledi.

O sırada da Al Pacino'nun kafasında bir tek düşünce vardı: Her ne pahasına olursa olsun o arabadan kurtulmak!

Bunun için de arabanın kapısını açıp arabadan atlamaya çalıştı. Aktörün şakası olmadığını anlayan kadın sonunda onu gerçekten de evine götürmeyi kabul etti.

 

 

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#Al Pacino#Hollywood#Sonny Boy

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