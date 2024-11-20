Ünlü oyuncu yeşil gözlü sevgilisiyle kar yağarken evlenmişti: Sabah beraber uyanmayı seviyorum, akşam eve dönüp onu yeniden görmeyi

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Elbette bu mutlu gününde çekilen fotoğraflarını da duygu dolu cümleler eşliğinde sosyal medya sayfasından paylaştı.

İşte şimdi henüz 10 aylık evli olan o ünlü oyuncu, katıldığı bir etkinlikte eş seçiminden ve evlilik hayatından nasıl da mutlu olduğunu anlattı.

'SABAH BİRLİKTE UYANMAYI, AKŞAM ONU YENİDEN GÖRMEYİ SEVİYORUM'

O gün katıldığı etkinlikte mutluluktan uçtuğu görülen bu ünlü oyuncu rol aldığı How I Met Your Mother adlı diziyle tanınan Josh Radnor.

50 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde New York'ta bir etkinliğe katıldı. Orada da evliliğin hayatını nasıl değiştirdiğini ve Jordana Jacobs ile ortak hayatının nasıl gittiğini anlattı.

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Ünlü oyuncu "Harika... Evli olmayı çok seviyorum" dedi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Biliyorum bunları söyleyeceğimi zaten tahmin ediyordunuz. Ama ben bunu gerçekten seviyorum."

Josh Radnor orada söylediğine göre karısı Jordana ile birlikte kurduğu hayatının her anını sevdiğini de "sabahları da seviyorum, akşamları da seviyorum" diyerek ifade etti. Ama söylediğine göre bunun da bir nedeni vardı.

Radnor "Bazen yoğun çalışma programımız yüzünden gün boyu birbirimizi göremiyoruz. İşte bu yüzden sabahları birlikte uyanmayı ve günün sonunda yeniden onunla birlikte olmayı seviyorum" diye anlattı.

ÜNLÜ OYUNCU BU YILIN İLK AYINDA EVLENDİ

Josh Radnor ile Jordana Jacobs, bu yılın ocak ayında New York yakınlarındaki Hudson Vadisi'nde hayatlarını birleştirdi. O gün de evlendikleri yer bembeyaz kara bürünmüştü.

Josh Radnor, o gün yaşadığı büyük mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla deyim yerindeyse dünyaya haykırdı...

Oyuncu, düğün gününü tanımlarken de "Hafif bir kar fırtınasında, mutluluk dolu bir hafta sonuydu" ifadelerini kullandı.

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KAR ALTINDA HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİLER

Gökyüzünden süzülen bembeyaz kar tanelerinin altında, kalbindeki aşk ateşiyle evlenen bu ünlü oyuncu, rol aldığı How I Met Your Mother adlı yapımla hafızalara kazınan Josh Radnor.

49 yaşındaki Radnor, iki yıl önce tanıştığı Jordana Jacobs ile önceki hafta sonu bembeyaz karla kaplı bir atmosferde muradına erdi.

Hayatının aşkını 50 yaşına çok az bir zaman kala bulan Josh Radnor, mutluluğunu da Instagram sayfasından paylaştığı düğün pozları eşliğinde duyurdu.

Oyuncu paylaşımına "Ben evlendim" diyerek başladı. Törenin iki hafta önce yapıldığını belirten Radnor satırlarını şöyle sürdürdü: " Hafif bir kar fırtınasının ortasında... İnanılmayacak kadar yoğun, karlı ve mutluluk dolu bir hafta sonuydu."

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'ONA KARIM DİYECEK KADAR ŞANSLI OLDUĞUMA İNANAMIYORUM'

Oyuncu, paylaşımında çiçeği burnunda karısı Jordana'yı da unutmadı: " Bu olağanüstü kadına 'karım' diyebilecek kadar şanslı olduğuma inanamıyorum."

Josh Radnor'ın bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni yağdı. Tüm takipçileri ünlü oyuncuya ve eşine mutluluk dileklerini iletti.

Josh Radnor ile Jordana Jacobs, büyük günleri için New York'taki Hudson Vadisi'ni tercih etti. Evlilik töreninin yapıldığı mülk ise Josh Radnor'ın kız kardeşleri Lisa ve Stephanie Karvellas'a ait.

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'ŞU ANA KADAR EVLENMEDİM ÇÜNKÜ SENİ BEKLİYORDUM'

Josh Radnor ile Jordana Jacobs, düğün günü için kendi yeminlerini hazırladılar. Radnor evlendiği Jacobs'a konukların huzurunda neden evlenmek için 49 yaşına gelmeyi beklediğini anlattı.

Oyuncunun duygu dolu satırları şöyleydi: " Yeşil gözlerinin sonsuzluğuna bakıyorum. Biliyorum ki şimdiye kadar evlenmemiş olmamın nedeni içimdeki bir kırgınlık değildi. Gerçek şu ki, şu ana kadar evlenmedim, çünkü seni bekliyordum."

BİRBİRLERİYLE İLETİŞİMİ HİÇ KOPARMADILAR

Josh Radnor ile Jordana Jacobs, 2022 yılının şubat ayında bir ses meditasyonu çalışmasında tanıştı. Önce arkadaşlık derken aralarındaki ilişki aşka dönüştü. Sonuç olarak iki hafta sonra da karlı bir günde hayatlarını birleştirdiler.

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Josh Radnor, New York Times'a verdiği röportajda bir psikolog olan Jacobs ile katıldıkları çalışma bittikten sonra da iletişimi koparmadıklarını anlattı. O dönem hakkında " Yaptığımız ya da yazdığımız şeyleri birbirimizle paylaştık. Düşünceler, duygular, içgörüler" diye konuştu.

Radnor ile Jacobs, geçen yılın kasım ayında nişanlandıklarını duyurdu. Sonunda da karlı bir günde muratlarına erdiler.

ÜNLÜ DİZİDE ROL ALDI

Josh Radnor'ın şöhretinin büyük bir bölümünü borçlu olduğu How I Met Your Mother adlı diziyi de bir hatırlayalım. Kadrosunda Radnor'ın yanı sıra Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan, Jason Segel'in de yer aldığı dizi 2005 ile 2014 yılları arasında yayınlandı.

Radnor o dizide Ted Mosby adlı bir mimarı canlandırıyordu. Arkadaşlarıyla birlikte kendi küçük dünyasını yaratan Mosby, en yakın arkadaşının sevgilisine evlenme teklif etmesinden sonra hayatta yapayalnız kalacağından korkmaya başlar. Sonra da ruh ikizini aramak için kolları sıvar.