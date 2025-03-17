Ünlü oyuncu yeniden anne oldu… Doğum sonrası ilk pozlar…

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2019’da ünlü bir sanat simsarı olan Cooke Maroney’le evlenen Jennifer Lawrence ikinci kez anne oldu.

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Çocuğunu sessiz sedasız kucağına alan ünlü oyuncu dün eşiyle birlikte New York sokaklarında gezerken görüldü.

Çiftten henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmemiş olsa da fotoğraf ajansları görüntüleri “doğumdan sonra ilk pozlar” başlığıyla servis etti.

34 yaşındaki güzel yıldız hamilelik döneminde olduğu gibi bol bir pantolon ve uzun bir kaban giymişti. Ancak bu kez paltosunun önünü sıkıca kapatmayı tercih etti.

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PALTOSUNUN ÖNÜNÜ HİÇ AÇMADI

Böylece de doğum yapıp yapmadığı konusundaki gizemi hayranları bir türlü çözemedi.

Jennifer Lawrence hamilelik haberini de kendisi duyurmamış, Ekim 2024’te basın temsilcisi Vogue dergisine bir bilgilendirme notu yollayarak ünlü oyuncunun hamile olduğunu açıklamıştı.

Ünlü oyuncunun çoktan doğum yapmış olabileceği de daha önce yaptığı “İkinci çocuğumuz doğduğunda oğlumuz Cy tam 3 yaşında olacak. Bence bu iki kardeş arasında ideal bir yaş aralığı” yorumuna bağlanıyor.

Jennifer Lawrence evlilik sürecinde sıkıntılı zamanlardan geçtiğini itiraf etmiş, düğün hazırlıkları ve o arada yaşanan stres yüzünden neredeyse nikah masasından kaçmayı düşündüğünü bile söylemişti.

Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney 2019’da sadece çok yakınlarının katıldığı küçük bir törenle evlendi. Oğulları Cy da Şubat 2022’de doğdu.

SON FİLMİNDE DE YENİ DOĞUM YAPMIŞ BİR ANNEYİ OYNAYACAK

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3 yaş gününü yeni kutlayan oğullarının şimdi bir de küçük kardeşi oldu… Bebeğin adı ve cinsiyeti ise henüz belli değil.

İlginç bir tesadüf sonucu Jennifer Lawrence’ın son filmi de yeni doğum yapmış ve ardından doğum sonrası depresyon yaşayan bir anneyi anlatıyor.

Jennifer Lawrence’a başrolde Robert Pattinson’ın eşlik edeceği filmin bu yıl Cannes’da gösterilmesi bekleniyor.