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Geçmiş yıllardan gelen siyah- beyaz bir aile pozunu paylaşan oyuncu, o karedeki dört kişiden bir tek kendisinin hayatta kaldığını yazdı.

Bu ünlü, artık Hollywood'un arasına giren Jamie Lee Curtis.

Sinemanın efsane oyuncularından Tony Curtis ile Janet Leigh'in evliliğinden dünyaya gelen Jamie Lee Curtis, geçtiğimiz günlerde 68 yaşına girdi.

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Bu özel günü için de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Oyuncu, annesi Janet Leigh, onun Tony Curtis ile boşandıktan sonra evlendiği Robert Brandt, yakın zamanda kaybettiği kız kardeşi Kelly Lee Curtis ve kendisinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

Yanına da dokunaklı bir metin yazdı.

"Uzun ve dolambaçlı bir yol... Güneşin çevresinde bir tur daha attım. Bugün hem çekirdek ailemden hem de ikinci ailemden hayatta kalan tek kişi olduğum ilk yıl. Bu zincirin son halkasıyım" diye yazdı.

Jamie Lee Curtis, annesi Janet Leigh babası Tony Curtis ve üvey babası Robert Brandt'i uzun zaman önce kaybetti.

Jamie Lee Curtis'in annesi Janet Leigh ile babası Tony Curtis, Hollywood'un bir dönemine damga vuran oyunculardı.

En taze acısı ise bu yılın başlarında kız kardeşi Kelly Lee Curtis'in ölümü oldu.



Paylaşımında ona da değindi Jamie Lee Curtis. Onu kaybetmenin kendisi için gerçek bir darbe olduğunu belirtip "Bugün kendimi üzgün hissediyorum" diye yazdı.

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Çocukluk fotoğraflarına baktığı zaman dünyaya geldiği için ne kadar şaşkın göründüğünü anlattı Jamie Lee Curtis paylaşımında.

Orada belirttiğine göre bu durum gençliğinin hatırı sayılır bir bölümünde de devam etti. Ama sonra değişti. "



Zamanla bu huzursuzlukların çoğunu aştım. Bugün burada bulunmaktan, sahip olduğum hayattan büyük mutluluk duyuyorum" diye devam etti paylaşımına.

Jamie Lee Curtis'in annesi Janet Leigh, Alfred Hitchcock'un ünlü Psycho (Sapık) filmiyle hafızalara kazınan Janet Leigh. Babası ise Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran Tony Curtis

Ünlü oyuncu 2010 yılında 85 yaşında hayata veda etti. Eski karısı Janet Leigh ise 2004'te 77 yaşındayken öldü.

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Jamie Lee Curtis'in paylaştığı karede yanlarında görülen oyuncu Robert Brandt de 2004 yılında hayata veda etti. Rubie ve

Jamie'nin ablası Kelly, bu yılın nisan ayında 69 yaşındayken hayatını kaybetti.

Şimdi bu eski fotoğraflarda yer alanlar arasında hayatta kalan tek kişi Jamie Lee Curtis.