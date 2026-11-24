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Geçmiş yıllardan gelen siyah- beyaz bir aile pozunu paylaşan oyuncu, o karedeki dört kişiden bir tek kendisinin hayatta kaldığını yazdı.
Sinemanın efsane oyuncularından Tony Curtis ile Janet Leigh'in evliliğinden dünyaya gelen Jamie Lee Curtis, geçtiğimiz günlerde 68 yaşına girdi.
Oyuncu, annesi Janet Leigh, onun Tony Curtis ile boşandıktan sonra evlendiği Robert Brandt, yakın zamanda kaybettiği kız kardeşi Kelly Lee Curtis ve kendisinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.
Yanına da dokunaklı bir metin yazdı.
Jamie Lee Curtis, annesi Janet Leigh babası Tony Curtis ve üvey babası Robert Brandt'i uzun zaman önce kaybetti.
En taze acısı ise bu yılın başlarında kız kardeşi Kelly Lee Curtis'in ölümü oldu.
Paylaşımında ona da değindi Jamie Lee Curtis. Onu kaybetmenin kendisi için gerçek bir darbe olduğunu belirtip "Bugün kendimi üzgün hissediyorum" diye yazdı.
Orada belirttiğine göre bu durum gençliğinin hatırı sayılır bir bölümünde de devam etti. Ama sonra değişti. "
Zamanla bu huzursuzlukların çoğunu aştım. Bugün burada bulunmaktan, sahip olduğum hayattan büyük mutluluk duyuyorum" diye devam etti paylaşımına.
Ünlü oyuncu 2010 yılında 85 yaşında hayata veda etti. Eski karısı Janet Leigh ise 2004'te 77 yaşındayken öldü.
Jamie'nin ablası Kelly, bu yılın nisan ayında 69 yaşındayken hayatını kaybetti.
Şimdi bu eski fotoğraflarda yer alanlar arasında hayatta kalan tek kişi Jamie Lee Curtis.