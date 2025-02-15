Ünlü oyuncu yeni sevgilisiyle el ele ortaya çıktı: Eski karısının gençliğine ne kadar benziyor!

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Bu gelenek yine bozulmadı...

Kendisinden yaşça büyük eşi ile yollarını ayıran ünlü oyuncunun, bundan böyle hayatına kimi alacağı merak konusu oldu uzun süre.

Bir süre genç ve güzel bir yıldızla ilişkisi konuşulsa da o cephede fazla uzun süreli bir hareket olmadı. Ama sonunda bu ünlü, sosyal medya sayfasından yeni aşkını ilan etti. Hem de birbirinden sıcak görüntüler eşliğinde.

Sonunda bu ünlü yeni sevgilisiyle birlikte ilk kez kamera karşısına çıktı... O anlarda da herkes hem yeni sevgilisinin güzelliğinden çok etkilendi hem de başka bir ayrıntıya dikkat etti....

Ünlü oyuncunun kendisinden yaşça genç olan yeni sevgilisi boşandığı karısının gençlik yıllarındaki görünümünü hatırlatıyordu.

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İLK KEZ EL ELE KAMERA KARŞISINA ÇIKTILAR

Yeni aşkıyla ilk kez kamera karşısına çıkan bu ünlü Jason Momoa'nın ta kendisi...

Lisa Bonet ile evliliğini bitiren 45 yaşındaki Jason Momoa, yeni sevgilisi Adria Arjona ile birlikte ilk kez kamera karşısına çıktı.

Çiçeği burnunda aşıklar, Sevgililer Günü nedeniyle New York'ta düzenlenen bir konsere katıldı.

Rol aldığı Game of Thrones ve Aquaman adlı yapımlarla tanınan 45 yaşındaki Jason Momoa ile 32 yaşındaki Porto Rikolu sevgilisi Adria Arjona, böylece aşklarını ilk kez resmiyete dökmüş oldular.

İki aşığın mutluluğu da yüzlerine birer gülümseme olarak yansımıştı.

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Momoa ve yeni sevgilisi Adria Arjona, mutluluk tablosu çizdi.





EVLİLİK GEÇEN YIL RESMEN BİTTİ

Jason ile Adria, geçen yıldan bu yana flört ediyorlar. Ondan dört ay önce de Momoa, 57 yaşındaki eski karısı Lisa Bonet ile evliliğini resmen bitirmişti.

Eski evliliğinden iki çocuk babası olan Jason Momoa, karısından boşandıktan sonra kalbinin kapılarını Adria Arjona'ya açtı.

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Aslına bakılırsa geçen yılın mayıs ayında da sosyal medyadan ilk pozlarını paylaşmaya başladı.

Momoa o paylaşımında Jason Momoa, 32 yaşındaki Arjona ile birlikte gittiği Japonya'da çekilen bir dizi fotoğrafına yer verdi paylaşımında.

Ünlü oyuncu, belli ki çok iyi vakit geçirdiği ve etkilendiği Japonya'ya "Sen gerçeğe dönüşmüş bir rüyasın. Aklımı başımdan aldın" diye seslendi.

Ardından da "Bize evinin kapılarını açan, anılar biriktirdiğimiz yeni ve eski dostlara müteşekkiriz. Aşkımla birlikte muhteşem anılar paylaştık" diye sürdürdü satırlarını.

ONUN DA BAŞINDAN BİR EVLİLİK GEÇTİ

Jason Momoa'nın yeri aşkı Adria da tıpkı ünlü oyuncu gibi bir süre önce boşandı.

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Uzun süre birlikte olduğu Porto Riko asıllı avukat Edgardo Canales ise 2019 yılında evlendi güzel oyuncu. Fakat bu evlilik uzun süreli olmadı. Çift sonra yollarını ayırdı.

Jason Momoa'nın aşkını dünyaya ilan ettiği Adria Arjona, Hit Man serisinin yanı sıra Emerald City, Anathema Device, Good Omens gibi yapımlarla da tanınıyor.

LISA BONET İLE DİLLERE DESTAN BİR İLİŞKİ VE EVLİLİK YAŞADI

Jason Momoa ise artık herkesin ezbere bildiği gibi Lisa Bonet ile uzun süreli ve kelimenin tam anlamıyla dillere destan bir evlilik yaşadı.

İki çocukları olan çift, gittikleri her yerde mutluluk tablosu çizse de sonunda yollarını ayırdılar. Ama boşanmaları biraz uzun sürdü.

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Çift sonunda bu yılın ocak ayında zaten fiilen bitmiş evliliklerini resmen de sona erdirdi.

Jason Momoa ile Lisa Bonet'nin 16 yaşında Lola adında bir kızı ve 15 yaşında Nakoa Wolf adında bir de oğlu olduğunu ekleyelim.

DEMEK TİPİ BÖYLE

Jason Momoa'nın yeni sevgilisi Adria, genç kuşağın dikkat çeken yıldızlarından biri. Onları kırmızı halıda el ele gören herkes de Arjona'yı Lisa Bonet'nin gençliğine benzetti. Bu durum sosyal medyada da konu oldu.

Birçok kişi "Demek ki Jason Momoa'nın hoşuna giden belli bir tipi var" diye yorum yaptı.