Ünlü oyuncu yangında evini kaybettikten sonra ilk bebeğini kucağına aldı… 'Evsiz kaldık ama bebeğimiz yuvasız kalmayacak'

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“This Is Us” dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Milo Ventimiglia, geç yakaladığı bu büyük şöhretin ardından hayatının aşkını da buldu ve evlendi.

ÜNLÜ OYUNCU YANGINDA HER ŞEYİNİ KAYBETMİŞTİ

Ocak ayının ilk günlerinde Los Angeles’ı saran korkunç yangın ise birçok ünlüyle birlikte onun evini de elinden alacaktı.

Milo Ventimiglia yangından hamile eşiyle birlikte kaçmış, geri döndüğünde ise bulduğu evinin yıkıntıları olmuştu...

Hollywood’un sonsuz zenginliğe sahip oyuncularından biri değildi ve evini kaybetmek ünlü oyuncu için büyük bir yıkım oldu.

Üstelik bu felaketi yaşadıklarında Milo Ventimiglia’nın 2022’de evlendiği eşi karnı burnunda hamileydi.

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BÜYÜK FELAKET SONRASI BÜYÜK SEVİNÇ

Ventimiglia ve eşi Jarah Mariano Los Angeles yangınlarında evlerini kaybettikten haftalar sonra ilk bebeklerini kucaklarına aldılar.

“Evsiz, ama asla yuvasız değil. Tekrar hoş geldin Ke'ala Coral Ventimiglia” notuyla bebeklerinin 23 Ocak’ta doğduğunu modellik yapan annesi Jarah Mariano Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü çift de bebeklerinin yüzünü göstermemeyi seçti ve onun sevimli ayaklarıyla birlikte can dostları köpeklerinin patilerinin yan yana çekilmiş bir fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı.

Çift yaşadıkları büyük felaketin ardından ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı

BİR DEĞİL İKİ HAYALE BİRDEN VEDA ETMİŞLERDİ

Jarah Mariano “7 Ocak'ta ailem ve ben Palisades Yangını'ndan tahliye edildik. İçinde yaşadığımız evimizi ve sahip olduğumuz her şeyi, ayrıca taşınmak üzere olduğumuz inşaat halindeki evimizi kaybettik. 38 haftalık hamileydim ve sadece birkaç hafta önce Franklin Yangını sırasında da bir tahliye gerçekleştirmiştim.” diyerek yaşadıkları kaybın büyüklüğünü de gözler önüne serdi.

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Yaşanan korkunç duruma rağmen Mariano, “kaçınılmaz olarak yaşanacaklar için bir alıştırma yapabilmiş olmasını” “bir lütuf” olarak gördüğünü söyledi.

Ünlü model her şeye rağmen hayatta ve birlikte oldukları için mutlu ve hayatlarını yeniden kuracaklarını söylüyor

Mariano, her şeyini kaybetmesine rağmen ailesinin “bir arada, mutlu, sağlıklı ve güvende olduğunu, önemli olanın da bu olduğunu” belirtti ve ihtiyaç duydukları anda yardıma koşan tüm “kahramanlara” da teşekkür etti.

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40 yaşındaki model, geçtiğimiz eylül ayında sörf fotoğraflarını paylaşarak Instagram takipçilerine “yolda bir bebek var” diyerek hamilelik haberini vermişti.

Çift 2023'te evlenmişti

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GEÇ BULDUĞU MUTLULUĞA TUTUNDU

47 yaşındaki Milo Ventimiglia ve Mariano 2022'den beri birlikte. Çiftin nikah masasına oturdukları haberi ise Ekim 2023’te duyulmuştu.

Çift yangında kaybettikleri Malibu’daki evlerinde sadece aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının olduğu bir törenle evlenmişti.

Mariano düğününden siyah beyaz bir kare paylaşarak Instagram takipçilerine “Geçen yıl en iyi arkadaşımla evlendim. Onu o yapan tüm özel niteliklerini tanımlamak için yeterli kelime yok. Tek söyleyebileceğim, birlikte yaşadığımız hayat ve yarattığımız mutluluk için minnettar olduğum” diyerek evlendiğini duyurmuştu.

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Emmy adayı oyuncu Ventimiglia “This Is Us ‘ta canlandırdığı Jack Pearson karakterinin yanı sıra en çok ’Gilmore Girls” ve “Heroes ”daki rolleriyle tanınıyor.