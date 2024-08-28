Sohbet programı yapan ünlü oyuncu kendine söz verdi: Bir daha konuklara elimi bile sürmeyeceğim

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Şöhret, küçük yaşta geldi gelmesine ama bunu idare etmekte çok zorlandı. Ünlü ama birbirinden kopuk ve mutsuz bir anne ve babanın kızı olan bu oyuncu, kariyerini sürdürürken diğer yandan da çalkantılı bir hayat yaşadı. Defalarca evlendi, boşandı... Kötü alışkanlıkların pençesine düştü.

Ama aradan yıllar geçti, o da yaş aldı, hayat tecrübesi edindi. Bir süredir film setlerinden uzakta olsa da internet üzerinden hazırlayıp sunduğu sohbet programıyla konuşuluyor. Programına konuk ettiği ünlüler, kimselere söyleyemediklerini ona anlatıyorlar...

Sohbet koltuğunda konuklarıyla sergilediği samimiyet de dillere destan. Ama bu konuda bir sorunu var. Bunu da verdiği röportajda kendisi itiraf etti...

Bundan böyle konuklarıyla fiziksel temas kurmamaya çalışacağını söyledi.

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Bu uzun uzun anlatılan ünlü 5 yaşındayken kamera karşısına geçtiği E.T adlı filmde daha bir çocukken şöhreti bulan Drew Barrymore.

Bugün artık 49 yaşında olan Barrymore Hollywood'un ünlü ve nüfuzlu ailelerinden birinden geliyor. Aynı ismi paylaşan babası John Blyth ile dedesi John gibi oyuncu olan Drew, bir süredir kendi adını taşıyan bir sohbet programı hazırlıyor.

Güzel oyuncu, Entertainment Tonight'a verdiği röportajda programının yeni sezonu hakkında verdiği bir kararı açıkladı.

Bu arada küçük bir not... Barrymore, konuklarıyla aynı kanepede yan yana oturuyor. Genellikle de evinde oturur gibi rahat bir görünüm sergiliyor.

Program sırasında da konuklarıyla fiziksel temas kurarak sanki evde kameraların olmadığı bir ortamdaymış gibi büyük bir rahatlık içinde sohbet ediyor.





'KONUKLARIMLA FİZİKSEL TEMAS KURMAMAYA ÇALIŞACAĞIM'

İşte aldığı karar da bununla ilgili.

Drew Barrymore verdiği röportajda bundan böyle konuklarına daha fazla fiziksel alan bırakacağını, onlarla kollarına ya da omuzlarına dokunmak ya da sarılmak gibi fiziksel temasta bulunmamaya çalışacağını ifade etti.

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Barrymore bu konuda şunları söyledi: "Fiziksel mesafeyi korumaya çalışacağım. Bu benim en güçlü yanım değil. Pandeminin benim için ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz? Tek başıma bir stüdyodaydım! Etrafımda insanlar olmasını seviyorum."

Aslında sohbet sırasında bu türden fiziksel yakınlaşmaların herkese uygun olmadığını, herkesin bundan hoşlanmadığını da biliyor Barrymore.

Bu yüzden de röportaj sırasında bu konudan rahatsızlık duyan konuklarından özür diledi.

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HOLLYWOOD PARTİLERİNDE SABAHLIYORDU

Drew Barrymore mensup olduğu ailenin gereği kelimenin tam anlamıyla pırıltılı dünyada spot ışıklarının altında büyüdü...



Annesinin etkisiyle daha iki yaşındayken modellik yapmaya başladı. Yedi yaşına geldiğinde ise rol aldığı E.T sayesinde artık dünya çapında ünlü bir çocuk yıldıza dönüşmüştü.



Tabii bu erken gelen şöhret ona huzur getirmedi. Anlattığına göre Drew daha küçücük bir çocukken annesi onu sabaha kadar süren Hollywood partilerine götürüyordu. Bu da onun ileride çok uğraşacağı kötü alışkanlıklarına neden oldu.

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Bir röportajda anlattığına göre Barrymore, henüz 9 yaşındayken ilk alkollü içkisini içmişti. Alkolden daha da ağır olan uyuşturuculara bağımlı olduğunda ise 12 yaşındaydı.

13 yaşına geldiğinde annesi tarafından tedavi görmesi için bir kliniğe gönderildi. Bir yıl kadar orada kaldıktan sonra hayatına geri döndü. Yaptığı ilk iş ise anne ve babasından bağımsızlığını kazanmak için dava açmak oldu.

Barrymore yıllar sonra The Guardian'a verdiği röportajda çocukluğunu 'korkunç' ve 'yalnızlık içinde geçti' diye tanımlamıştı. Söylediğine göre anne ve babasına karşı derin bir öfke duyuyordu. Çünkü asla kendisinin yanında olmamışlardı.





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EVLİLİKLERİNDE DE MUTLULUĞU BULAMADI

Barrymore, anne ve babadan yana mutlu olamadı, aynı durum kendi evlilikleri için de geçerli. Bu zamana kadar üç kez evlenip boşandı Barrymore.

İlk evliliğini 1994 ile 1995 arasında Jeremy Thomas ile yaptığında daha 19 yaşındaydı. Ardından 2001 yılında Tom Green ile evlendi. Bu evlilik de sadece bir yıl sürdü.

Barrymore şimdiye kadar son evliliğini 2012 yılında Will Kopelman ile yaptı. Bu evlilikten iki tane kızı oldu. Ama üçüncü kocasından da 2016 yılında boşandı.

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Barrymore, programı sırasında bacaklarını toplayarak kanepede oturuyor. Sık sık da konuklarıyla bazen ellerini tutarak bazen de onlara sarılarak fiziksel temas kuruyor. Belki de bu nedenle konukları onunla daha rahat konuşup kendileriyle ilgili samimi açıklamalar yapıyor. Bunlardan biri de Brooke Shields olmuştu.

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Barrymore, konuğu olan ünlü şarkıcı Gwen Stefanie'yi de program sırasında sık sık kucaklamıştı.





Hollywood'un ünlü ailelerinden birine mensup olan Barrymore, Steven Spielberg'in yönettiği E.T. adlı filmle şöhreti bulduğunda daha küçücüktü.