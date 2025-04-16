Ünlü oyuncu ve karısı son nefeslerini burada vermiş... Ölüm evinden tüyler ürperten görüntüler.. Dağınıklık ve pislikten göz gözü görmüyor

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Ama tıpkı yap boz oyunu gibi nice parçanın birleştirilmesini gerektiren bu esrarengiz ölümle ilgili her geçen gün ortaya çıkan yeni ayrıntılar bu şaşkınlığı daha da artırıyor.

Üstelik olaya eskisinden daha fazla gönül kırıklığı da ekleniyor.

POLİS KAMERASINDAN YANSIYAN ÇARPICI GÖRÜNTÜLER

Çünkü ünlü oyuncu ile eşinin son nefeslerini verdiği milyon dolarlık malikanelerinden yansıyan görüntüler akla hayale gelmeyecek türden. Deyim yerindeyse bir korku filmini hatırlatıyor.

Gene Hackman ve Betsy Arakawa'nın Santa Fe'deki 4 milyon dolar değerindeki malikanesinden yansıyan polis videolarındaki görüntüler bu gerçeği gözler önüne serdi.

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O görüntülere bakıldığında yılların efsane oyuncusu Gene Hackman ile konser piyanisti olan karısı Betsy Arakawa, son nefeslerini çok da sağlıklı olmayan bir ortamda verdi.

Santa Fe Şerif Ofisi, dün Gene Hackman ve Betsy Arakawa'nın son nefesini verdiği evde çekilen görüntüleri paylaştı.

Polisin vücut kamerasından yansıyan görüntüler Hackman ve Arakawa'nın, milyon dolarlık malikanelerindeki odaların durumunu gözler önüne seriyor.

İSTİFÇİ EVLERİNDEN FARKI YOK

Polis kamerasındaki görüntülere bakılırsa Hackman ve Arakawa, istifçi evlerini andıran bir dağınıklık hatta pislik içinde yaşıyordu.

Santa Fe Şerif Ofisi görevlilerinin videosuna göre evin bazı bölümleri derli topluydu. Ama bazı bölümleri tam bir karmaşa içindeydi. Yatak odasındaki kanlı yastık ve tuvaletlerin pisliği dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Görüntülerde bir polisin diğerine binaya girerken bir koku hissettiğini söylediği duyuluyor

Aslına bakılırsa evin bu karmaşasının nedenini de daha önce Hackman'ın eski evliliğinden dünyaya gelen kızları Elizabeth ve Leslie anlatmıştı.

Onların söylediğine göre Hackman ve Arakawa özel hayatlarını gözlerden uzak yaşama ilkesine öylesine sıkı sıkıya bağlıydı ki bu yüzden evlerine temizlikçi bile sokmuyorlardı.

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Zaten polis kamerasından yansıyan görüntüler de bu sözlerin doğru olduğunun bir kanıtı.

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KEMİRGEN CESETLERİ VE KEMİRGEN DIŞKILARI DA BULUNDU

Önceki gün de Gene Hackman ve Betsy Arakawa'nın son nefeslerini verdikleri evlye ilgili başka çarpıcı ve gerçekten tüyler ürperten gerçekler ortaya çıkmıştı.

İki Oscar ödüllü Hackman ve Arakawa'nın cansız bedenlerinin bulunduğu New Mexico'daki evlerinde yapılan yeni araştırmalar sonucu ortaya çıkan gerçek ise kelimenin tam anlamıyla tüyler ürpertici.

İnternetteki TMZ adlı sitenin haberine göre Hackman ve eşinin arazisindeki sekiz ayrı müştemilatta ölü kemirgenler ve bu kemirgen yuvaları bulundu.

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Bu da Betsy Arakawa'nın ölümüne neden olan Hantavirüs hastalığının nereden bulaşmış olabileceğini gösteriyor. Çünkü hastalık insana ölü kemirgen dışkılarından bulaşıyor.

Gene Hackman ve Betsy Arakawa'nın cansız bedenleri geçen şubat ayında Santa Fe'deki milyon dolarlık malikanelerinde bulunmuştu.





Gene Hackman'ın eski eşinden dünyaya gelen kızları, ünlü oyuncu ile karısının evlerine temizlikçi bile sokmadığını söylemişti.

MALİKANENİN DEĞERİ 4 MİLYON DOLAR

Bu korkunç gerçeği New Mexico Halk Sağlığı Departmanı, çiftin 4 milyon dolarlık New Mexico mülkünde sekiz binada ölü kemirgenler, bunların dışkılarını ce kemirgen yuvalarını ortaya çıkardı.

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Araştırmalarda kemirgenlere ait bu izler çiftin arazisindeki iki küçük ev, üç garaj ve iki araçta bulundu.

Halk sağlığı departmanı, çiftin ana evinde istila belirtisi olmadığını belirledi.

Görünüşe göre Hackman ve Arakawa arazilerini işgal eden bu kemirgenlerden haberdardı. Çünkü bazı bölgelerle fare kapanları kurulmuştu.

Gene Hackman ve karısı Betsy Arakawa, 26 Şubat'ta evlerinde ölü bulunmuştu. Yapılan otopsi sonucu önce Arakawa'nın solunum yollarıyla ilgili ciddi sorunlara yol açan hanta virüs nedeniyle öldüğü belirlenmişti.

Alzheimer hastası olan Hackman'ın kalp pilinden son veri de 17 Şubat'ta alındı. Büyük olasılıkla karısının ölümünün bilincinde bile olmayan Hackman'ın da Arakawa'ınn ardından açlık ve bakımsızlık nedeniyle öldüğü belirtiliyor.

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Çiftin mutfağında çürümüş yiyecek artıkları da bulundu.





Hackman ve Arakawa'nın evindeki dağınıklık dikkat çekmeyecek gibi değildi.





Videolarda polislerden birinin meslektaşına içeri girerken evden bir koku geldiğini söylediği duyuldu.