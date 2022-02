Ünlü oyuncu ve eşinin büyük tutkusu: 26 yıllık karavan hayatı!

Haberin Devamı

BEDİA ENER

11 günde evlenmiş

· Bedia Ener’in eşi Çetin Öztep’le tanıştıktan 11 gün sonra evlendiğini biliyor muydunuz?

· 67 yaşındaki oyuncu ile eşi, karavan hayatını çok seviyormuş. Çiftin 26 senedir karavanı varmış. Bedia Ener yılın büyük bir bölümünü Bodrum’da, karavanında geçiriyormuş.

· 52 senedir dublaj sanatçısı olan Bedia Ener, hem evinin bir odasını hem de karavanının bir bölümünü dublaj yapabilmek için küçük bir stüdyo haline getirmiş.· Bedia Ener’in annesi Nedret Hanım da oyuncuymuş. Ener, ilk defa annesiyle sahneye çıkmış.· Ener’in annesinin adını verdiği oğlu, şimdilerde sörf antrenörlüğü yapıyormuş.

Haberin Devamı

· Usta oyuncunun en büyük hayali, Atatürk ’ün annesi Zübeyde Hanım’ı oynamakmış.· Bedia Ener, kötü karakterleri oynamayı daha çok seviyormuş.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

En büyük zevki eti kemiğinden sıyırmak!

· Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, kariyer yolculuğuna kamera arkasında başlayan isimlerden. Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Dekoru ve Tasarımı Bölümü’nden mezun olan Büyüküstün, oyunculuk öncesinde setlerde dekor ve kostüm tasarımcısı olarak çalışmış.

· Tuba Büyüküstün’ün kameralarla tanışması, Hülya Avşar’la birlikte rol aldığı ped reklamı sayesinde olmuş. Ünlü yönetmen ve yapımcı Tomris Giritlioğlu’nun dikkatini çeken Büyüküstün, aldığı teklifle oyunculuğa başlamış.

Haberin Devamı

· Öğrencilik yıllarında en sevdiği ders biyolojiymiş ve o zamanlar genetik mühendisi olmayı hayal ediyormuş.· Resim yapmayı çok seven Tuba Büyüküstün, bir arkadaşından etkilenerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’ne girmeye karar vermiş.· Sevdiği insanlarla sohbet ederken dokunarak iletişim kurmaktan hoşlanıyormuş.· İlginç gelecek ama ünlü oyuncunun yapmaktan en çok keyif aldığı şeylerden biri; yemek yerken eti kemiğinden sıyırmakmış! Her ne kadar keyif alsa da bunu yaparken biraz utanıyormuş...· Yemek yemeyi çok seven Büyüküstün’ün favori yemeği ise pilavmış.· Yaz aylarını Bodrum’daki evinde geçiren Tuba Büyüküstün, denize girmeyi çok sevmezmiş. Bunun nedeni ise denizde köpekbalığıyla karşılaşma korkusuymuş.· Büyüküstün, oyunculuktaki başarısını teknoloji alanında gösteremiyormuş. Bu konuda kendini eksik bulduğunu ifade eden oyuncu, pandemi döneminde biraz uğraşla sosyal medyaya hakim olmaya başlamış.

· Tuba Büyüküstün’ün ilk ve tek evliliğini 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak’la yaptığını da not düşeyim. Toprak ve Maya adında 10 yaşında ikiz kızları olan iki ünlü ismin evliliği 2017 yılında bitti.

ÖZLEM OLGUN

Vasiyetini yazmış

· Özlem Olgun, kendisi gibi müzisyen olan Soner Olgun’la 12 yıldır evli. Aynı zamanda eşinin vokalistliğini yapıyor.

· Bir süre önce tiroit ameliyatı olan Özlem Olgun, operasyon öncesinde ölüm korkusuna kapılmış. “Kızıma kim bakacak” endişesiyle vasiyetini hazırlamış.

· “Uçak düşerse hepimiz ölürüz” korkusuyla kızı 6 yaşına gelene kadar eşi Soner Olgun’la aynı uçağa da binmemiş.

· Özlem Hanım ilk iş tecrübesini 14 yaşındayken bir pizzacıda kasiyer olarak çalışarak yaşamış.

Haberin Devamı

· En çok ilgi duyduğu alan, kozmetikmiş. 1.5 yıl kadar kuaförde çalışıp müşterilere makyaj yapmış. Bu işin ustası olan Suzan Kardeş’e sık sık “Beni yanına al, çayını getirip götüreyim, yeter ki seni çalışırken izleyeyim” diye ısrarda bulunuyormuş.· Evdeki en kıymetli eşyaları, makyaj malzemeleriymiş. Ünlü şarkıcı 20 yıldır makyaj malzemesi biriktiriyormuş.