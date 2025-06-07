Ünlü oyuncu vasiyetini açıkladı: Kıymet bilmez büyük kızıma bir tek mücevher bile bırakmayacağım!

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Son günlerde de ünlü bir kadın oyuncunun mücevherleri konuşuluyor magazin dünyasında. Daha doğrusu bu mücevherleriyle ilgili vasiyeti...

Doğrusu, ilk kez bebekken kamera karşısına geçen, küçücük bir çocukken çok ünlü ve tartışmalı bir filmde oynayan bu yıldız, hala mesleğinden emekli olmuş değil. Yaşı artık 60'a gelse de köşesine çekilmeye de hiç niyeti yok gibi görünüyor.

İşte bu ünlü oyuncu, yaptığı ilginç açıklamayla gündemde şimdi. Söylediğinin ne olduğuna gelirsek...

Güzel oyuncu, kendisi öldükten sonra mücevher koleksiyonunu iki kızından küçük olanına bırakacağını açıkladı... Büyük kızının ise her biri servet değerinde olan takıların kıymetini yeterince bilmediğini söyledi.

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HATIRI SAYILIR BİR MÜCEVHER KOLEKSİYONU VAR

Bu ilginç açıklamayı yapan kişi Brooke Shields.

Bebekken annesi Teri'nin girişimiyle bir reklam filminde rol alan Shields, sonrasında da Pretty Baby, Blue Lagoon gibi unutulmaz yapımlarda kamera karşısına geçti.

Dönemin tenis yıldızı Andre Agassi'den boşandıktan bir süre sonra ikinci evliliğini yaptığı Chris Henchy ile mutlu bir hayatı var güzel oyuncunun.

Artık gençlik çağlarına gelen iki kızı olan Shields 60 yaşına geldi ama bir yandan oyunculuk bir yandan modellik hala mesleğini sürdürüyor.

Yıllar içinde 50 milyonun üzerinde servet elde etti Brooke Shields. Bunun hatırı sayılır bir bölümünü de mücevher koleksiyonu oluşturuyor.

Bunların her biri de ünlü tasarımcıların ve markaların imzasını taşıyor.

İşte dikkat çeken sözleri de bu konuda zaten.





Shields, kendisi artık hayatta olmadığında bu koleksiyonunu sadece 19 yaşındaki küçük kızı Grier Henchy'ye bırakacağını söyledi.

Shields'in anlattığına göre Grier, bu mücevherlerin her bir parçasının değerini biliyor.

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22 yaşındaki büyük kızı Rowan Henchy ise mücevher koleksiyonunu çok da önemsemiyor. Bu konuda "Ona verdiğim her mücevherin bir parçasını kaybetti" diye konuştu Shield.

Only Natural Diamonds (Sadece Doğal Elmaslar) adlı yayına röportaj veren Brooke Shields bu konuda "Bunu gerçekten bir daha yapamam" diyerek, mücevherlerini büyük kızına vermeyeceğini anlattı.

KÜÇÜK KIZI MÜCEVHERLERDEN ANLIYOR

Güzel oyuncunun söylediğine göre küçük kızı Grier, yapay mücevherler ile gerçekleri arasındaki farkı biliyor. "Bu değerli parçaların tarihini, hikayesini, ardındaki işçiliği görüyor" sözleriyle anlattı Brooke Shields durumu.

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Söylediğine göre Brooke Shields, kendisi de mücevherlere özellikle elmaslara büyük ilgi duyuyor.

Bu durumun kulağa belki de itici gelebileceğini anlatan Brooke Shields "Çok çalıştığınız zaman onaylanmayı beklemezsiniz. Burada bir güçlenme duygusu vardır" sözleriyle de değerli mücevherlere sahip olmanın yarattığı duyguyu özetledi.

Brooke Shields ile Chris Henchy'nin Rowan Frances ve Grier Hammond adında iki tane kızı var. Shields'in anlattığına göre küçük kızı (en sağda) mücevherlere hak ettikleri kıymeti veriyor.





ANNESİ ONU BU KONUDA DA EĞİTTİ

Brooke Shields, mücevherlerin özellikle elmasların değerini 2012 yılında hayata veda eden annesinden öğrendiğini anlattı.

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"Annem bana her zaman kendi elmaslarımı kendim almamı, bunların bir erkek tarafından bana hediye edilmesini beklemememi söylerdi" diyerek hatırladı o dönemi.

Hatta Shields'in anlattığına göre annesi Teri ona yıllar önce ilk zümrüt kesim elmasını satın alıp hediye etti.

Güzel oyuncu da o elması alıp bir bilezik yaptırdı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN MÜCEVHER ALIRLARDI

Brooke Shields, küçük yaştan itibaren dünyanın dört bir yanında annesiyle birlikte mücevher alışverişi yaptıklarını da söyledi.

O dönem hakkında "Küçük bir çocuk olduğum yıllardan beri her gittiğimiz yerde bir mücevher mağazası bulurduk. Eğer Asya'daysak inciler başka bir yerdeysek elmaslar bulurduk" diye konuştu güzel oyuncu.

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Annesi Teri'nin, Brooke Shields'ın kariyeri üzerinde büyük etkisi vardı. Kendisi oyuncu olmak isteyip olamayan Teri, bu büyük hayalini kızının üzerinde gerçekleştirdi.

Kızının bütün hayatını şekillendiren Teri Shields'ın mücevherlere olan ilgisi belli ki kızına da geçti. Daha doğrusu Brooke'u küçücük yaşından itibaren bu konuda eğitti.

Güzel oyuncu "Belki de ABD'de yaşanan Büyük Buhran döneminde Newark'ta yoksulluk içinde büyümüş olması onu etkiledi. Mücevherler hayatta sahip olmak istediği her şeyi temsil ediyordu" diyerek annesi Teri'nin ilgisinin kaynağını da özetledi Brooke Shields.