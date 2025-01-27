Ünlü oyuncu üçüncü kez kansere yakalandı

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“Neyse ki prostat kanserimi erken yakaladık ve bir yıl boyunca çok sayıda araştırma yaptıktan ve birkaç sağlık uzmanıyla konuştuktan sonra proaktif olmayı ve ameliyat olmayı seçtim,” diyen 51 yaşındaki oyuncu bu hafta başında bir Instagram gönderisi yayınladı.

Çok izlenen ve yıllardır ekran yolculuğunu sürdüren pembe dizi “All My Children” ve “Melsore Place” ile tanınan Colin Egglesfield'a üçüncü kez kanser teşhisi kondu.

51 yaşındaki oyuncu üçüncü kez kanser teşhisi almasının ardından geçtiğimiz günlerde ameliyat olduğunu açıkladı.

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Colin Egglesfield, sosyal medyadan yaptığı duygu dolu paylaşıma 20 yıldan uzun bir süre önce verdiği bir röportajdan sözleriyle başladı ve “Önemli olan size dağıtılan el değil, çünkü bunu değiştiremezsiniz. Önemli olan kartları nasıl oynadığınızdır” dedi.

Tedavi gördüğü ve ameliyat olduğu hastaneden pozlar paylaşan ünlü oyuncu “Bu yılın başlangıcı pek kolay olmadı ama röportajımda da söylediğim gibi bu, en son kanser teşhisimdeki belirsizlik ve zorluklar karşısında kim olmayı seçtiğime karar vermek için bir başka fırsat” sözleriyle hayranlarına seslendi.

Tedavisini sürdüren sağlık personellerine teşekkür eden Egglesfield başkalarına “yalnız olmadıklarını” hatırlatmak için kanserle ilgili kişisel deneyimini paylaşmak istediğini de söyledi.

Kanser teşhisine rağmen Egglesfield iyileşme sürecinde olduğunu ve her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi ve “Daha sağlıklı ve daha güçlü oluyorum. Hâlâ biraz ağrım var ama ilerleme kaydediyorum ve özellikle seksi yürütecimin yardımıyla her zamankinden daha güçlü ve sağlıklı dönmeye kararlıyım” diye şaka yaptı.

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Egglesfield paylaşımını diğer erkekleri “düzenli olarak kontrol” yaptırmaya teşvik ederek sonlandırdı çünkü bunu yapmanın hayatını kurtardığını söylüyor.

Ünlü oyuncuya daha önce 2006 yılında testis kanseri teşhisi konmuştu. İkinci kanser teşhisi, ameliyatla testisinin alınmasından sonra konmuş; ancak kanser daha sonra diğer testisine de yayılmıştı.

Egglesfield 2019'da kanserini sakladığını çünkü bu yüzden damgalanmaktan korktuğunu itiraf etmişti.

Colin Egglesfield kanserle mücadelesini anlatan “Agile Artist” kitabını 2019’da yazdı.