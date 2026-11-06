Ünlü oyuncu uçakta hostesi ısırmıştı… ‘İlacımı içmedim’ dedi ama kariyeri elinden gidiyor: 7 yıl hapis cezası alabilir!

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Daha önce de yaşadığı öfke patlamaları nedeniyle benzer durumların içinde kaldığı bilinen yıldız isim yaşanan son olayı hastalığı için kullandığı ilaçları almamasına bağlamıştı.

Hastalığı nedeniyle uzun süredir mesleğinden ayrı kalan Selma Blair bu kez hapis cezası ve kariyerini tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya…

Geçen ay Los Angeles'tan New York'a yaptığı bir uçak yolculuğu sırasında uçak içindeki birçok kişiye saldırdığı iddiasıyla gündeme gelen Selma Blair’in yedi yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ortaya çıktı.

ABD basınına göre ise ünlü oyuncunun çevresindekiler bu durum karşısında şaşkın değil; zira Blair'in her an patlamaya hazır bir bomba gibi olduğu söyleniyor. Blair’i tanıyan bir kaynak basına konuşarak "Selma volkanik bir öfkeye sahip... ve bu öfke hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

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54 yaşındaki oyuncu; iki uçuş görevlisine, bir polis memuruna ve bir hemşireye yönelik gerçekleştiği iddia edilen bir dizi saldırının ardından, ikinci dereceden iki ayrı saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıktı ve suçlamaları reddetti.

20 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılan Blair'in avukatı, 11 Ekim'de yaşanan şoke edici olayın, oyuncunun multipl skleroz (MS) hastalığını kontrol altında tutmaya yarayan "güçlü bir ilacın" dozlarını almayı unutmasından kaynaklandığını savundu. Avukat ayrıca, Blair'in yolculuk öncesinde düştüğünü ve başını çarptığını belirtti.

Avukatı Shawn Barnes, yanında sarsılmış ve gözyaşı döken Blair ile birlikte yaptığı açıklamada, "Bu faktörler, irtifanın da etkisiyle birleşince ciddi bir kafa karışıklığına ve yönelim bozukluğuna yol açtı" dedi ve "Bu, kasıtlı bir saldırı değildi" diye açıklama yaptı.

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Ancak avukatı hakimden film yıldızı olan oyuncunun kariyerini göz önünde bulundurmasını istediğinde, hakim şu yanıtı verdi: "Bayan Blair, ünlü biri olduğu için ayrıcalıklı bir muamele görmemelidir."

Geçen ay yaşanan bu olay ünlü oyuncunun uçuş sırasındaki tuhaf davranışları nedeniyle başının derde girdiği ilk olay değil. Blair, 2016 yılında da başka bir uçaktan indirilmiş; ağlamaya başlayıp bir adamın kendisine "istismarda bulunduğu" yönünde tuhaf iddialarda bulunmasının ardından bir sedyeye bağlanmıştı.

Tanıklar, yıldız oyuncunun uçuşta şarap içtiğini belirtirken, pilot ise yetkilileri oyuncunun alkolü ilaçlarla karıştırmış olabileceği konusunda uyarmıştı.

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Zaten öfke patlamalarıyla nam salan ünlü oyuncunun bu son olayın ardından yeni engellerle karşılaşabileceği hatta kariyerinin tümden elinden gidebileceği konuşuluyor.

Hollywood kaynakları Selma Blair için "Gelecekteki film ve televizyon rolleri için sigorta yaptırmakta zorlanabilir. Tutuklandığınızda gerçekler maalesef böyle oluyor." diyor…

20 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılan ünlü ismin davası 19 Ocak'ta eyalet mahkemesinde görülecek.