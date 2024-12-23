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Ünlü oyuncu üç kez yuva kurdu, üçü de yıkıldı... En sevdiğim eski kocam! Boşanınca istediğim her şeyi yaptım

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#Jane Fonda#Ted Turner#Roger Vadim
Ünlü oyuncu üç kez yuva kurdu, üçü de yıkıldı... En sevdiğim eski kocam Boşanınca istediğim her şeyi yaptım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 11:54

Dünyada bazı insanlar bir kez evlenir ve gerçekten de ölüm onları ayırıncaya kadar eşiyle birlikte kalır. Zaten herkesin yeni bir yuva kurarken beklentisi de budur...

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Ama bazen işler yolunda gitmez.. İnsan mutluluğu bazen ikinci bazen üçüncü evliliğinde bulur. Özellikle de gösteri dünyasında...

Diğer yandan kim olursa olsun insanın evlendiği herkes sonradan yollarını ayırsa bile onun üzerinde iz bırakır. Bazı izler de aradan ne kadar uzun süre geçerse geçsin hiç silinmez.

İşte böyle bir dizi evlilik Hollywood'un efsane oyuncularından biri olan Jane Fonda'nın başından geçti. Şu anda 87 yaşında olan Fonda bugüne kadar tam üç kez evlendi.

Katıldığı bir sohbet programında da en sevdiği eski kocasını kim olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu üç kez yuva kurdu, üçü de yıkıldı... En sevdiğim eski kocam Boşanınca istediğim her şeyi yaptım

BOŞANDIKTAN SONRA TAM ANLAMIYLA BİR FEMİNİST OLDU 
Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran Jane Fonda, geçtiğimiz gülerde The Late Show With Stephen Colbert adlı programa katıldı.

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Orada da Colbert'in sorularını yanıtlarken eski kocalarından en çok hangisini, hangi gerekçeyle sevdiğini açıkladı.

Ama ona geçmeden önce Fonda'nın epey zamandır bir aktivist olduğunu, özellikle kadın hakları, feminizm konusundaki eylemlerde ön planda yer aldığını not düşelim.

İşte o programda Jane Fonda kendisini feminizm konusunda "geç çiçek açmış bir çiçeğe" benzetti. Bunun nedeni olarak da evliliklerini gösterdi.

Evli bir kadın olduğu sırada bu konuya yeteri kadar eğilemediğini sözlerine ekledi. Ama üçüncü ve son kocası Ted Turner'dan boşandığı 2001 yılından sonra bu konuya tam olarak yoğunlaşma şansı bulduğunu belirtti.

İşte bu yüzden de Ted Turner ona göre en sevdiği eski kocası.

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Ünlü oyuncu üç kez yuva kurdu, üçü de yıkıldı... En sevdiğim eski kocam Boşanınca istediğim her şeyi yaptım

'HİÇBİR EVLİLİĞİM DEMOKRATİK DEĞİLDİ'
Jane Fonda'nın savunduğuna göre hiçbir evliliği yeterince demokratik değildi. Üstelik hala evli olduğu sırada tam anlamıyla bir feministe dönüşemediğini de sözlerine ekledi.

Ama CNN'in sahibi olan üçüncü eski kocası Turner'dan boşandıktan sonra bu konuda istediği olanakları da elde ettiğini belirtti Fonda.

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"İşte o sırada feminizm beynimden çıkıp bedenime yayıldı. Ben de somut bir biçimde bir feministe dönüştüm" diye anlattı o önemi.

Jane Fonda daha önce de üçüncü eski kocası Ted Turner'ın en gözde eski kocası olduğunu ilan etmişti.

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Ünlü oyuncu üç kez yuva kurdu, üçü de yıkıldı... En sevdiğim eski kocam Boşanınca istediğim her şeyi yaptım

BOŞANDIKTAN SONRA KENDİ PROJELERİNE YÖNELDİ 
Bundan birkaç yıl önce katıldığı bir sohbet programında Turner'ı ele avuca sığmaz biri olarak tanımlamıştı.

Ondan boşandıktan sonra kişisel projelerine yöneldi ve ilk iş olarak anılarını kaleme aldığını da sözlerine eklemişti.

Üçüncü kez boşandıktan sonra Fonda, bir aktivist olarak daha fazla ön plana çıkmaya başladı.

Ünlü oyuncu üç kez yuva kurdu, üçü de yıkıldı... En sevdiğim eski kocam Boşanınca istediğim her şeyi yaptım

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Jane Fonda ilk evliliğini 1965 yılında dönemin en ünlü yönetmenlerinden biri olan Roger Vadm ile yatı. Bu evlilik 1973 yılına kadar sürdü.

Ünlü oyuncu üç kez yuva kurdu, üçü de yıkıldı... En sevdiğim eski kocam Boşanınca istediğim her şeyi yaptım

Vadim'den boşandığı yıl bu kez Tom Hayden ile evlendi Fonda. Bu evliliği 1990 yılına kadar sürdü.

Ünlü oyuncu üç kez yuva kurdu, üçü de yıkıldı... En sevdiğim eski kocam Boşanınca istediğim her şeyi yaptım

 

Fonda son olarak 1991 ile 2001 arasında da CNN'in sahibi Ted Turner ile bir evlilik yaşadı.

 

 

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#Jane Fonda#Ted Turner#Roger Vadim

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