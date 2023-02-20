Ünlü oyuncu Tom Sizemore beyin anevrizması geçirdi: Durumu kritik

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Tom Sizemore'un sözcüsü Charles Lago konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, oyuncunun ailesinin de endişeli bir bekleyiş içinde olduğunu söyledi. Lago, beyin anevrizması geçirdiği sırada Tom Sizemore'un Los Angeles'ta bulunan South Main Street'teki apartman dairesinde olduğunu söyledi. Onun açıklamasına göre beyin anevrizması geçiren Sizemore bilincini kaybetti. Şu anda yoğun bakımda gözlem altında olan Sizemore'un stabil olduğu ve gözlem altında tutulduğu da sözcüsü tarafından belirtildi.

Rol aldığı Black Hawk Down (Kara Şahin Düştü) Born on the Fourth of July (Doğum Günü Dört Temmuz) Natural Born Killers (Katil Doğanlar) Saving Private Ryan (Er Ryan'ı Kurtarmak) gibi filmlerle tanınan Sizemore, hastalandığı sırada Impuratus adlı filmde oynamaya hazırlanıyordu. Oyuncu, o yapımda bir dedektifi canlandıracaktı.

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Tom Sizemore, rol aldığı filmlerin yanı sıra özel hayatındaki skandallarla da biliniyordu. 2013 yılında hayatının önemli noktalarını anlattığı bir kitap yayınladı. Sizemore o kitabında 1992 tarihli Passenger 57 adlı yapımda birlikte oynadığı Elizabeth Hurley'e aşık olduğunu ve onunla bir ilişki yaşadığını söylemişti. Sizemore daha sonra 1996 yılında Maeve Quinian ileevlendi. Bu evlilik 1999 yılına kadar sürdü.

Tom Sizemore, hareketli özel hayatının yanı sıra kötü alışkanlıkları nedeniyle de zaman zaman basına konu oluyordu. Oyuncu, madde etkisi altında araç kullanmaktan gözaltına da alınmıştı.

Sizemore, en çok Er Ryan'ı Kurtarmak filmiyle hafızalara kazındı.

Detroit, Michigan'da bir hukukçu ve felsefe profesörü baba ile şehir konseyinin danışmanlarından olan annenin oğlu olarak dünyaya geldi Sizemore. Kariyerinin ilk dönemdeki filmleri arasında Oliver Stone'un Doğum Günü Dört Temmuz ve Katil Doğanlar adlı yapımlar yer alıyor. 1980'lerin ikinci yarısındaki bu filmlerden sonra Kevin Costner'ın 1994 tarihli Wyatt Earp adlı filmi için kamera karşısına geçti.

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Sizemore en dikkat çekici çıkışını 1999'da Er Ryan'ı Kurtarmak filmiyle yaptı. 2000'lerde Pearl Harbour ve Kara Şahin Düştü adlı yapımlarda rol aldı. İki çocuk babası olduğu 2005 yılında ise Sizemore bazı skandallarla gündemde yer edindi. Ondan sonra da kariyeri bir sallantı geçirdi. Farklı kadınlarla özel hayatını gözler önüne seren bazı görüntüleri ortaya çıktı.

2003 yılında aile içi şiddet nedeniyle göz altına alınan Sizemore; o dönemde bir yandan da kötü alışkanlıklarıyla gündeme geldi. 2010 yılında kariyerine geri döndü. Fakat karanlık olaylarla dolu geçmişi peşini bırakmadı. 2017 yılında, Katil Doğanlar filminin setinde 11 yaşındaki bir kızı taciz ettiği iddiaları ortaya atıldı. Bunların hepsini yalanladı.

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Tom Sizemore, bütün bunların ardından bir de finansal sorunlar yaşadı. İki kez iflas açıkladı. Oyuncunun, bu sarsıntı nedeniyle servetinin büyük bölümünü yitirdiği elinde ise sadece 500 bin doları kaldığı belirtildi.