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Magazin
DHA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 22:17 | Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

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Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, hastaneye kaldırıldı. Sayışman yaptığı açıklamada, "Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı

Hastalığına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Tolgahan Sayışman, "Az önce Covid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti. Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Herkese sağlık günler temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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