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Üstelik bu ölüm acısı ünlü ya da ünsüz, kimseyi ayırt etmiyor.

Kimi zaman dışarıdan bakıldığında her zorluğun üstesinden kolayca gelecek gibi görünen ünlülerin serveti ve gücü bile yetmiyor bunun önüne geçmeye.

İşte Forest Gump, Yeşil Yol (The Green Mile) başta olmak üzere rol aldığı filmlerle tanınan Gary Sinise da bunlardan biri.

71 yaşındaki Sinise, bundan iki yıl önce oğlu Mac'i yakalandığı, nadir görülen bir kansere kurban vermişti. Mac Sinise sadece 33 yaşındaydı.

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Acılı baba her ne kadar dudaklarından dökülen her söz onun yüreğine saplanan acı bir ok olsa da evladıyla ilgili bazı ayrıntıları anlatmaya devam ediyor.

Gary Sinise, son olarak da Page Six'e konuştu. Oğlu Mac'in hastalığına nasıl direndiğini, nasıl son ana kadar ailece umutlarını ve inançlarını yitirmediklerini anlattı.



'ZARİF BİR SAVAŞÇIYDI... HİÇ VAZGEÇMEDİ'

Gary Sinese, oğlu McCanna Anthony'i ya da aile içindeki adıyla Mac'i "Zarif bir savaşçı" olarak tanımladı. Bunun nedenini de şöyle açıkladı: "Çünkü mücadeleden hiç vazgeçmedi."

Sinise, oğlunun hastalığı nedeniyle yürüme yetisini kaybettiğini ama buna rağmen umuda dört elle sarıldığını söyledi.

Acılı oyuncu "Hep devam etmek istedi. Bedeni çöküyordu, yaşadıkları gerçekten yıkıcıydı. Buna rağmen ruhu yükselmeye devam etti. Bu durumla yüzleşme şekli de hepimize ilham verdi" dedi.

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Anlattığına göre oğlunun bu direnci, kendisi için de ilham kaynağı oldu. "O kadar muhteşemdi ki yaşadığı süreçle başa çıkma şeklini anlatacak kelime bulamıyorum" diye konuştu.

Bir yandan oğlu Mac'in hastalığına bunca meydan okuduğunu görmenin güzel olsa da onun yaşadıklarına tanıklık etmenin güçlüğüne değindi.

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FARKLI İLAÇLAR DENEDİ AMA OLMADI

Gary Sinise ile 1981 yılında evlendiği Moira Harris'in üç çocuğundan biri olan McCanna Anthony'ye 2018 yılında, nadir rastlanan bir kanser türü olan kordoma teşhisi konuldu.

Müzisyen olan Mac, son ana kadar hastalığına direndi, 25 farklı ilaç denedi ama olmadı...

Gary Sinise'in tek oğlu 2024 yılında hayata veda etti.

Sinise, Page Six'e yaptığı açıklamada "Eğer inancım olmasaydı bununla nasıl başa çıkabilirdim ki! Bizi bütün bu süreç boyunca güçlü kılan ayrıntı buydu" dedi.

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BİR KİŞİYE BİLE İLHAM VERSE ONUN İÇİN MUTLULUK

Rol aldığı birçok filmin yanı sıra Yeşil Yol (The Green Mile) ile de tanınan Gary Sinise, evladının mücadelesini anlatan Graceful Warrior (Zarif Savaşçı) adlı bir kitap kaleme aldı.

Oyuncu, bu kitabın başka insanlara da cesaret vermesini umduğunu söyledi. "Herkesin kendi mücadelesi var.



Bazen başkalarının neler yaşadığını ve bunlarla nasıl yüzleştiğini görmek devam etmek için bize güç verir. Umarım bu kitap da böyle bir etki yaratır" diye konuştu.

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