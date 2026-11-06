Ünlü oyuncu tecavüzle yargılandığı davada suçlu bulundu!

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Davaya bakan hakim Joel Bennathan, önümüzdeki pazartesi günü hakkındaki ceza kararı açıklanacak olan İngiliz oyuncu ve komedyenin “önemli” bir hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Mahkeme sürecinde tutuksuz yargılanan Brand, çocuklarını görme talebiyle kefalet başvurusu yapsa da kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak gözaltına alındı. Yargıç “Çocukların yaşadığı zorluklardan elbette üzüntü duyuyorum. Ancak bu zorluklara, babalarının işlediği ciddi suçlar neden oldu.” demekle yetindi.

Savcı Riel Karmy-Jones, duruşma sırasında Brand’in acımasız, hesapçı ve manipülatif bir “cinsel avcı” olduğunu ifade etti.

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Üç çocuk babası 51 yaşındaki Brand, suçlamaları reddetti. Gençliğinde cinselliğe aşırı düşkün olduğunu ve bir dönem çalkantılı bir cinsel hayat sürdüğünü kabul eden Brand, buna karşın hiçbir zaman kimseyi kendi isteği dışında bir şeye zorlamadığını savundu.

Ünlü isme mahkeme süreci boyunca eşi eşlik etti hatta davada da onun lehinde tanıklık yaptı ancak bu çabası işe yaramadı

BRAND MAHKEME BOYUNCA HİÇBİR DUYGU BELİRTİSİ GÖSTERMEDİ

Bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan hüküm giyen Brand, iki tecavüz suçlaması ve bir cinsel taciz girişimi suçlamasından ise beraat etti.

Tecavüz suçlamasıyla ilgili mahkûmiyet kararı okunduğunda gözlerini kapatan Brand, bunun dışında herhangi bir duygusal tepki vermedi. Kefalet talebi reddedildiğinde avukatlarına iyi olduğunu işaret eden Brand, götürülmeden önce defalarca “İyiyim, iyiyim, iyiyim” dedi.

Southwark Kraliyet Mahkemesi’ndeki sekiz erkek ve dört kadından oluşan jüri, iki gün boyunca sekiz saatten fazla süreyle müzakere etti.

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Londra Metropolitan Polisi’nden Dedektif Müfettiş Andy Furphy, verilen mahkûmiyet kararının, “yaşadıklarını cesaretle ortaya koyan ve şikâyetçi olan kadınların gösterdikleri olağanüstü cesaret, direnç ve kararlılığın bir kanıtı” olduğunu belirtti.

Furphy ünlü oyuncu için “Brand; nüfuzunu, statüsünü ve şöhretini kadınları istismar etmek ve onlara cinsel saldırıda bulunmak için kullandı. Ünlendikçe, her şeyi yapmaya hakkı olduğu düşüncesi de o denli arttı.” dedi.

BRAND’İN "KÖTÜ ÇOCUK"TAN "YENİDEN DOĞMUŞ" BİRİNE DÖNÜŞÜMÜ

Sivri dilli stand-up gösterileri ve uyuşturucu ile alkol bağımlılığıyla mücadeleleriyle tanınan Brand, 2000’lerin başında televizyon programları sunarak ve BBC’de kendi radyo programını yaparak ün kazandı. “Forgetting Sarah Marshall” ve “Get Him to the Greek” gibi Hollywood filmlerinde rol aldı; ayrıca pop yıldızı Katy Perry ile kısa süreli bir evlilik yaşadı.

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Son yıllarda ana akım medyadan uzaklaşarak Florida’ya yerleşti; burada sağlıklı yaşam, komplo teorileri ve dini bağlılığı üzerine yaptığı konuşmaları içeren videolarla geniş bir çevrimiçi takipçi kitlesi oluşturdu.

Suçlamalar, The Times ve Channel 4 tarafından 2023 yılında yürütülen ve Brand tarafından cinsel istismara uğradıklarını ve aşağılandıklarını iddia eden kadınların ifadelerine yer veren bir araştırmanın ardından gün yüzüne çıktı.

TUVALETLERDE, YATAK ODALARINDA VE İŞ YERLERİNDE GERÇEKLEŞTİĞİ İDDİA EDİLEN SALDIRILAR

Brand, 2004 yılında Londra’daki bir barda düzenlenen doğum günü partisi sırasında bir kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu.

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Ayrıca 2004 veya 2005 yılında Londra’daki bir radyo istasyonunda başka bir kadını öpmekten ve elle taciz etmekten; 2009 yılında ise komedi gösterilerinden birinin kulisinde tanıştığı bir hayranına evinde tecavüz etmekten suçlu bulundu.

Bir diğer mahkûmiyet kararı ise, 2009 yılında bir reklam çekimi sırasında komedyenin kendisinden masaj talep ettiği ve yüzünü kadının kasık bölgesine bastırdığı olayla ilgili olarak, başka bir kadına yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla geldi.

Brand, 1999 yılında Bournemouth sahil kasabasında düzenlenen İşçi Partisi yıllık konferansı sırasında bir otel odasında başka bir kadına tecavüz etmekle; ayrıca müzik kanalı MTV’nin Londra ofisinde bir kadını erkekler tuvaletine sürükleyerek cinsel saldırıda bulunmaya çalışmakla suçlandığı davalardan beraat etti.

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Savcı Karmy-Jones, jüri üyelerine Brand’in gözünde kadınların “harcanabilir bir meta” olduğunu söyledi ve komedyenin kendi ifadelerini kullanarak onun cinsel dürtülerine dikkat çekti. Mahkemede okunan, 2007 tarihli anı kitabı “My Booky Wook”tan bir alıntıda şöyle yazıyordu: “Bir şey istediğimde –ister bir iş olsun ister bir kadın– arzu nesneme sahip olana dek, önümde duran her engeli kararlılıkla ve azimle ortadan kaldırırım.”

Brand’in eski kişisel asistanı Helen Berger, aleyhinde tanıklık yaparak, Brand’in “çılgınca bir cinsel iştaha” sahip olduğunu ve kadınlara kötü davrandığını söyledi. Berger, Brand’in “kötü davranışlarının” çevresindekiler tarafından normalleştirildiğini, kendisinin ise bir noktada ondan “bıktığını” ve işten ayrıldığını belirtti.

Brand, 5.000 kadınla cinsel ilişkiye girmek istediğini öne süren eski bir ev arkadaşının ifadesini reddetti. Ancak, şöhretini cinsel ilişkiye girmek için kullandığını kabul etti ve bunun yanlış olduğunu ifade etti.