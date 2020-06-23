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Aydemir KADIOĞLU
Haber Giriş: 23.06.2020 - 07:42,Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobilini parça parça çaldılar

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Ünlü oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobilini parça parça çaldılar
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OYUNCU Şükrü Yıldız’ın 14 yıl boyunca kullandığı 1987 model Chevrolet Chevette otomobili, 2018’de arızalandı.

Yıldız, bozulan parçanın yurtdışından gelmesini beklerken arabasını Karaköy’de bir sokağa park etti. Ardından otomobilin her gün farklı bir parçası çalındı. Geriye sadece iskeleti kalan araba, amatör fotoğrafçıların gözdesi haline geldi.

Yıldız arabasının başına gelenleri şöyle anlattı: “Arabayı evimin iki sokak aşağısındaki çıkmaz sokağa park ettim. İşler güçler yüzünden ilgilenemedim. Sonra bir gün kapısı diğer gün koltukları çalındı. Bir yıl sonra da sadece iskeleti kaldı. Son hali ise amatör fotoğrafçıların ilgisini çekti ve Karaköy’ün simgesi oldu.” 

Hurda araç Karaköy’ün  simgesi oldu

1987 model Chevrolet Chevette arabanın parçalanmış hali amatör fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

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