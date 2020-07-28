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Haber Giriş: 28.07.2020 - 11:50,Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu soluğu savcılıkta aldı! Hülya Şen: ‘Yettin artık sen’ deyip beni dövdü...

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Ünlü oyuncu soluğu savcılıkta aldı! Hülya Şen: ‘Yettin artık sen’ deyip beni dövdü...
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Oyuncu Hülya Şen, oturduğu apartmanın çatı katında yavru kedi beslediği için üst komşusu, aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Yasemin M. ile adliyelik olmuştu.

Şen, "Apartman senin yüzünden pireleniyor" diyerek dayak yediğini belirtince, apartman yöneticisi de ondan şikayetçi olmuştu. Ünlü tiyatrocu, geçtiğimiz günlerde yeniden savcılığa başvurdu.

 'TELEFONUMU KIRDI'

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Şen, apartmanda temizlik yapılırken kedileri evine aldığını, yöneticisinin sesi üzerine kapıya çıktığını, "Ne bu gürültü" deyince yöneticinin "Yettin artık sen" diyerek yumruk savurduğunu, düşen telefonunun kırıldığını iddia etti.

DARP EDİLEN BENİM!

Yönetici ise Şen'in kendisine sinkaflı küfürler sarf ettiğini, iteklediğini, tekme sonucu yere düştüğünü ve temizlik görevlileri tarafından kaldırıldığını söyledi.

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