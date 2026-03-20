Ünlü oyuncu şöhretini geride bırakıp çiftçi olmuştu… Çocuklarına yedirdiği her şeyi kendi yetiştiriyor.

Bunu yıllar önce yapan ve uzun süredir hayatından oyunculuğu ve şöhreti çıkaran yıldız isimlerden biri de Entourage dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu Adrian Grenier.

2020’de Hollywood’un kalbi Los Angeles’tan ayrılıp Teksas’ta bir çiftliğe yerleşen ünlü oyuncu mesleğine geri dönmenin sinyalini verdi.

Ancak Adrian Grenier'in yıllar önce kaçtığı yere geri dönmeye pek de niyeti yok.

6 yıldır Teksas’ta çiftçilikle uğraşan Adrian Grenier yakın zaman önce evine yakın bir yerde çekilen kısa filmde rol aldı. Ünlü oyuncu oyunculuğa Hollywood’a dönmeden devam etmenin bir yolunu bulmuş gibi…

Grenier bunu "Yani, gerçek şu ki, sektör bana doğru geliyor. Teksas eyalet hükümeti Teksas'taki film ve televizyon projelerine 2,5 milyar dolar yatırım yaptı. Bana çok yakın üç film stüdyosu inşa ediyorlar. Durum böyle devam ederse Texas'ta film çekmeye devam etmememiz için hiçbir neden göremiyorum.” sözleriyle anlattı.

Adrian Grenier bu hayali gerçekleşirse hem istediği gibi doğanın içinde çiftçilik yapmaya devam edebilecek hem de oyunculuktan kopmamış olacak.

Adrian Grenier, 2020 yılında New York ve Los Angeles arasında sürdürdüğü hızlı hayatını tamamen terk ederek Teksas, Bastrop'ta (Austin yakınlarında) 46 dönümlük bir araziye yerleşti. Bu mülke Kintsugi Ranch adını verdi.

Çiftliğinde tamamen kendi kendine yeten bir yaşam kuran yıldız isim kendi gıdasını yetiştiriyor, yenilenebilir enerji kullanıyor ve su yönetimi üzerine çalışıyor.

Adrian Grenier için bu çiftlik aynı zamanda bir yaban hayatı sığınağı olarak işlev görüyor. Arazisinde yaban domuzları, vaşaklar, akbabalar, ördekler ve çeşitli kuş türlerinin yanı sıra eşekler, tavuklar, keçiler ve lamalar besliyor.

Grenier'in bu radikal değişiminde eşi Jordan Roemmele ile olan ilişkisi büyük rol oynadı.

Çift, Haziran 2022'de Fas tatili sırasında hiç planlamadan, o anda karar vererek sürpriz bir şekilde evlendi. Atlas Dağları'nda yapılan törende yüzükleri olmadığı için parmaklarına ip bağladılar.

Adrian Grenier ve eşi Jordan Roemmele’in Mayıs 2023'te Seiko, Mart 2025’te de Evren adında iki oğulları oldu. Çiftin ikinci çocukları bir hastanede değil, Teksas’taki evlerinde doğdu.

Ünlü oyuncunun eşi Jordan Roemmele akupunktur eğitimi alıyor ve o da kocası Adrian ile birlikte çiftliğin yönetiminde aktif rol oynuyor.