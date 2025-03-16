Ünlü oyuncu sırlarıyla birlikte hayata veda etti… Kızları ardından ağlıyor: Torununa hep seni anlatacağız

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Pamela Bach sadece ünlü bir oyuncu değil aynı zamanda David Hasselhoff'un da eski eşi ve iki kızının annesiydi.

Geçen hafta gelen acı habere göre Pamela Bach evinde ölü bulunmuş, cansız bedenini durumdan şüphelenen küçük kızı Hayley bulmuştu.

5 Mart günü akşam saat 22:00 civarında Los Angeles'taki evinde ölü bulunan 62 yaşındaki ünlü oyuncunun ne yazık ki kendi yaşamına son verdiği anlaşıldı.

Bu zamansız ölüm gerçekler ortaya çıkınca çok daha büyük bir acıya sebep oldu.





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GERİDE GÖZÜ YAŞLI İKİ EVLADI KALDI

David Hasselhoff'un en büyük kızı Taylor Hasselhoff-Fiore, annesi Pamela Bach’ın ölümünün ardından ilk kez konuştu ve ona “Sana tekrar sarılmak için dünyada her şeyi yaparım. Sonsuza dek benim meleğim olacaksın” diyerek seslendi.

Annesine acı vedasında “Sen benim en iyi arkadaşımsın, tüm kalbimsin, her şeyimsin. Seni gururlandıracağıma ve her gün seni anacağıma söz veriyorum” diyen 34 yaşındaki kızı onun mirasını 7 aylık kızı London’a anneannesinin ne kadar “inanılmaz” olduğunu hatırlatarak devam ettirme sözünü verdi.





“HATIRANA TUTUNARAK YAŞAYACAĞIM ANNE”

Küçük kardeşi Hayley’i de sonsuza kadar koruyacağına söz veren Taylor Hasselhoff-Fiore paylaşımını “Anne, seni çok seviyorum... acın dayanılmaz ama senin için güçlü olacağım ve tekrar buluşana kadar hatırana tutunacağım, güzelim” diye bitirdi.

Usta oyuncu David Hasselhoff eski eşinin ölümünün duyulması üzerine bir açıklama yapmış, “Ailemiz Pamela Hasselhoff'un vefatından derin üzüntü duymaktadır. Bu zor zamanda bize gösterilen sevgi ve destek için minnettarız, ancak yas tutarken ve bu zorlu dönemi atlatırken gizlilik rica ediyoruz” demişti.

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KÜÇÜK KIZI PERİŞAN HALDE

Annesi Pamela Bach’ın cansız bedenini evde bulan ve hayatının en acı anlarını yaşayan küçük kızı Hayley de bir hafta sonra sessizliğini bozdu ve annesinin kaybıyla ilgili konuştu.

Eski çiftin modellik yapan 32 yaşındaki küçük kızları Hayley Hasselhoff da yaşadığı büyük şokun ardından annesine seslendi ve “Anne, dün gece en zor gecelerden biriydi” yazdı.





“KALBİM SIZLIYOR”

Annesinin cesedini bulduğu gün de yağmur yağdığını hatırlatan Hayley “Vefatının üzerinden bir hafta geçtiği için mi yoksa tıpkı o gece olduğu gibi bu gece de yağmurun yağmasından mı bilmiyorum… Bir gün yine yağmurun sesinde teselli bulabilmek için dua ediyorum. Kalbim sızlıyor” sözleriyle yaşadığı büyük acıyı anlattı.

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En çok sabahları zorlandığını çünkü her uyandığında dünyanın neresinde olursa olsun hemen annesini aradığını söyleyen Hayley “Sen benim için hep oradaydın” diye yazdı ve annesine “Bu özlem şimdiye kadar bildiğim hiçbir şeye benzemiyor, ama seni her halinle seveceğimi bilmeni istiyorum. Seni gururlandırmak için güçlü olmayı seçiyorum” diyerek veda etti.





ESKİ EŞİNDEN DE PAYLAŞIM GELMİŞTİ

Pamela Bach David Hasselhoff ile 1989-2006 yılları arasında evli kalmıştı. Kara Şimşek dizisinin setinde tanışan iki ünlü oyuncu Sahil Güvenlik dizisinde de birlikte rol aldılar.

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72 yaşındaki David Hasselhoff 2018’de Hayley Roberts’la evlendi, tekrar çocuk sahibi olmadı.

Pamela Bach ve David Hasselhoff boşandıktan sonra iki kızlarının velayeti ve nafakası konusunda uzun ve çetin bir yasal mücadele vermişlerdi.

SIRLARIYLA BİRLİKTE ÖLDÜ

Pamela Bach’ın ölümündeki sır da henüz aydınlanmadı. Ardından bir not ya da miras bırakmayan ünlü oyuncunun zaman zaman maddi sıkıntılar yaşasa da hayata bağlı olduğu, torununun olmasıyla da büyük bir mutluluk yaşadığı biliniyordu.

Bach 2003 yılında boynunun ve belinin kırıldığı büyük bir motosiklet kazası geçirmiş, tekrar ayağa kalksa da sağlık sıkıntıları yaşamaya ve kimi zaman baston kullanmaya devam etmişti.