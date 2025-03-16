×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ünlü oyuncu sırlarıyla birlikte hayata veda etti… Kızları ardından ağlıyor: Torununa hep seni anlatacağız

Güncelleme Tarihi:

#Pamela Bach#David Hasselhoff#Hayley Hasselhoff
Ünlü oyuncu sırlarıyla birlikte hayata veda etti… Kızları ardından ağlıyor: Torununa hep seni anlatacağız
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 12:35

Hem oynadığı diziler ve filmlerle hem de Hollywood’un ünlü isimlerinden biriyle yaptığı evlilikle tanınan ünlü oyuncu geçen hafta hayatını kaybetmişti. Hem ülkemizde Kara Şimşek adıyla gösterilen çok sevilen dizinin hem de unutulmaz Sahil Güvenlik adlı yapımın oyuncularından olan yıldız isim sırlarıyla birlikte bu dünyadan göçüp gitti.

Haberin Devamı

Pamela Bach sadece ünlü bir oyuncu değil aynı zamanda David Hasselhoff'un da eski eşi ve iki kızının annesiydi.

Geçen hafta gelen acı habere göre Pamela Bach evinde ölü bulunmuş, cansız bedenini durumdan şüphelenen küçük kızı Hayley bulmuştu.

Ünlü oyuncu sırlarıyla birlikte hayata veda etti… Kızları ardından ağlıyor: Torununa hep seni anlatacağız

5 Mart günü akşam saat 22:00 civarında Los Angeles'taki evinde ölü bulunan 62 yaşındaki ünlü oyuncunun ne yazık ki kendi yaşamına son verdiği anlaşıldı.

Bu zamansız ölüm gerçekler ortaya çıkınca çok daha büyük bir acıya sebep oldu.

Ünlü oyuncu sırlarıyla birlikte hayata veda etti… Kızları ardından ağlıyor: Torununa hep seni anlatacağız

Haberin Devamı

GERİDE GÖZÜ YAŞLI İKİ EVLADI KALDI

David Hasselhoff'un en büyük kızı Taylor Hasselhoff-Fiore, annesi Pamela Bach’ın ölümünün ardından ilk kez konuştu ve ona “Sana tekrar sarılmak için dünyada her şeyi yaparım. Sonsuza dek benim meleğim olacaksın” diyerek seslendi.

Annesine acı vedasında “Sen benim en iyi arkadaşımsın, tüm kalbimsin, her şeyimsin. Seni gururlandıracağıma ve her gün seni anacağıma söz veriyorum” diyen 34 yaşındaki kızı onun mirasını 7 aylık kızı London’a anneannesinin ne kadar “inanılmaz” olduğunu hatırlatarak devam ettirme sözünü verdi.

Ünlü oyuncu sırlarıyla birlikte hayata veda etti… Kızları ardından ağlıyor: Torununa hep seni anlatacağız

“HATIRANA TUTUNARAK YAŞAYACAĞIM ANNE”

Küçük kardeşi Hayley’i de sonsuza kadar koruyacağına söz veren Taylor Hasselhoff-Fiore paylaşımını “Anne, seni çok seviyorum... acın dayanılmaz ama senin için güçlü olacağım ve tekrar buluşana kadar hatırana tutunacağım, güzelim” diye bitirdi.

Usta oyuncu David Hasselhoff eski eşinin ölümünün duyulması üzerine bir açıklama yapmış, “Ailemiz Pamela Hasselhoff'un vefatından derin üzüntü duymaktadır. Bu zor zamanda bize gösterilen sevgi ve destek için minnettarız, ancak yas tutarken ve bu zorlu dönemi atlatırken gizlilik rica ediyoruz” demişti.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu sırlarıyla birlikte hayata veda etti… Kızları ardından ağlıyor: Torununa hep seni anlatacağız

KÜÇÜK KIZI PERİŞAN HALDE

Annesi Pamela Bach’ın cansız bedenini evde bulan ve hayatının en acı anlarını yaşayan küçük kızı Hayley de bir hafta sonra sessizliğini bozdu ve annesinin kaybıyla ilgili konuştu.

Eski çiftin modellik yapan 32 yaşındaki küçük kızları Hayley Hasselhoff da yaşadığı büyük şokun ardından annesine seslendi ve “Anne, dün gece en zor gecelerden biriydi” yazdı.

Ünlü oyuncu sırlarıyla birlikte hayata veda etti… Kızları ardından ağlıyor: Torununa hep seni anlatacağız

“KALBİM SIZLIYOR”

Annesinin cesedini bulduğu gün de yağmur yağdığını hatırlatan Hayley “Vefatının üzerinden bir hafta geçtiği için mi yoksa tıpkı o gece olduğu gibi bu gece de yağmurun yağmasından mı bilmiyorum… Bir gün yine yağmurun sesinde teselli bulabilmek için dua ediyorum. Kalbim sızlıyor” sözleriyle yaşadığı büyük acıyı anlattı.

Haberin Devamı

En çok sabahları zorlandığını çünkü her uyandığında dünyanın neresinde olursa olsun hemen annesini aradığını söyleyen Hayley “Sen benim için hep oradaydın” diye yazdı ve annesine “Bu özlem şimdiye kadar bildiğim hiçbir şeye benzemiyor, ama seni her halinle seveceğimi bilmeni istiyorum. Seni gururlandırmak için güçlü olmayı seçiyorum” diyerek veda etti.

Ünlü oyuncu sırlarıyla birlikte hayata veda etti… Kızları ardından ağlıyor: Torununa hep seni anlatacağız

ESKİ EŞİNDEN DE PAYLAŞIM GELMİŞTİ

Pamela Bach David Hasselhoff ile 1989-2006 yılları arasında evli kalmıştı. Kara Şimşek dizisinin setinde tanışan iki ünlü oyuncu Sahil Güvenlik dizisinde de birlikte rol aldılar.

Ünlü oyuncu sırlarıyla birlikte hayata veda etti… Kızları ardından ağlıyor: Torununa hep seni anlatacağız

Haberin Devamı

72 yaşındaki David Hasselhoff 2018’de Hayley Roberts’la evlendi, tekrar çocuk sahibi olmadı.

Pamela Bach ve David Hasselhoff boşandıktan sonra iki kızlarının velayeti ve nafakası konusunda uzun ve çetin bir yasal mücadele vermişlerdi.

SIRLARIYLA BİRLİKTE ÖLDÜ

Pamela Bach’ın ölümündeki sır da henüz aydınlanmadı. Ardından bir not ya da miras bırakmayan ünlü oyuncunun zaman zaman maddi sıkıntılar yaşasa da hayata bağlı olduğu, torununun olmasıyla da büyük bir mutluluk yaşadığı biliniyordu.

Ünlü oyuncu sırlarıyla birlikte hayata veda etti… Kızları ardından ağlıyor: Torununa hep seni anlatacağız

Bach 2003 yılında boynunun ve belinin kırıldığı büyük bir motosiklet kazası geçirmiş, tekrar ayağa kalksa da sağlık sıkıntıları yaşamaya ve kimi zaman baston kullanmaya devam etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pamela Bach#David Hasselhoff#Hayley Hasselhoff

BAKMADAN GEÇME!