Ünlü oyuncu silikonlardan vazgeçti: Güzel olmak ve sevilmek için bunlara ihtiyacım yokmuş

Yaptığı samimi bir sosyal medya paylaşımıyla tam da ameliyata girmeden önce çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan ve hayranlarına seslenen yıldız isim yıllar önce taktırdığı meme implantlarını yani daha yaygın ismiyle silikonlarını çıkarttırdı.

ÜNLÜ OYUNCU YILLAR ÖNCE VERDİĞİ KARARDAN BÖYLE DÖNDÜ

Melrose Place ve Charmed gibi dizilerin yıldızı ünlü oyuncu Alyssa Milano, göğüs implantlarını aldırdığını paylaşarak "cinselleştirilmiş" ve "istismara uğramış bedeninden kurtulduğunu" açıkladı.

52 yaşındaki ünlü oyuncu Instagram'da paylaştığı gönderinin altına "Bugün o sahte şeyleri, aslında hiç benim olmayan parçalarımı serbest bırakıyorum” diye yazdı.

KÜÇÜK KIZINA VE DİĞER TÜM KADINLARA ÖRNEK OLMAK İSTEDİ

Hastane önlüğüyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Milano eşi David Bugliari, 14 yaşındaki oğlu Milo ve 11 yaşındaki kızı Elizabeth'e atıfta bulunarak, "Cinselleştirilmiş, istismara uğramış, çekici olmak, sevilmek, başarılı olmak, mutlu olmak için gerekli olduğuna inandığım bedenimden kurtuluyorum. Ve bunu yaparken, kızım Bella'yı da aynı sağlıksız talepleri hissetmekten kurtardığımı umuyorum" sözleriyle kızına örnek olmak istediğini açıkladı.

Alyssa Milano implantlarını çıkarmanın kendisi için doğru seçim olduğunu söylese de, bunun herkes için doğru yol olmayabileceğini ve hangi seçimi yaparsa yapsın tüm kadınları desteklediğini de vurguladı.

"GÜZEL OLMAK İÇİN BUNLARA İHTİYACIM YOK" DEDİ

"Birçok kadının implantlarını seçerken özgürlük ve güzellik bulacağını açıkça belirtmek istiyorum. Benim için yanlış olan şey, onlar için tam olarak doğru şey olabilir ve hepimizin kendi şartlarımızda kadınlığımızı ve huzurumuzu bulabileceğimiz için çok mutluyum."

Alyssa Milano, daha önce otoimmün bir hastalık olan Hashimoto hastalığıyla mücadelesi nedeniyle kendi implantlarını çıkardığını ve bunun "hayatını ve sağlığını geri kazanmasına ve geri kazanmasına" yardımcı olduğunu söyleyen şarkıcı Michelle Visage'e teşekkür etti.

Ünlü oyuncu ilhamını ondan aldığını söyleyerek “O benim ve sayısız kişinin kendi yolunu bulmasını kolaylaştırdı” dedi.

Alyssa Milano "Bugün seviliyorum, kadınsıyım, çekiciyim ve başarılıyım" diye yazdı.

"ARTIK ÖZGÜRÜM"

Sözlerine "Bunların hiçbiri implantlarım yüzünden değil. Uyandığımda ve implantlarım gittiğinde bile tüm bunlar olmaya devam edeceğim. Bu bilgi ve en başta hiç ben olmayan şeyleri bırakmanın getirdiği özgürlükte çok fazla neşe ve mutluluk var." diye devam eden ünlü oyuncu "Bugün, gerçek benliğimle buradayım. Bugün özgürüm” diyerek verdiği karardan duyduğu mutluluğu sosyal medya takipçilerine anlattı.

HERKES ONA TEŞEKKÜR ETTİ

Yakın arkadaşı oyuncu Christine Lakin Milano'ya desteğini "Hikayeni ve yolculuğunu paylaşman beni her zaman hayrete düşürüyor. Şu anda senin için gerçek olanı seçip, sözlerin ve hareketlerinle cesurca cesur davranıyorsun. Her zaman ilham kaynağısın” sözleriyle paylaşırken ünlü Playboy modeli Summer Altice de "Dün implantımı çıkarttırdım. Bunu duymaya gerçekten ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim” diyerek Alyssa Milano’ya minnettar olduğunu söyledi.