ÃœnlÃ¼ oyuncu sevdiÄŸi kadÄ±ndan 6 ay sonra Ã¶ldÃ¼... HiÃ§ evlenmediler ama 40 yÄ±l boyunca 'karÄ±m' diye sarÄ±ldÄ±... YokluÄŸuna daha fazla dayanamadÄ±

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Rol aldÄ±ÄŸÄ± Buffy the Vampire Slayer ve Ted Lasso adlÄ± yapÄ±mlarda tanÄ±nan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Anthony Head, 72 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.

Ä°ngiliz oyuncu bundan altÄ± ay Ã¶nce de hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ± Sarah Fisher'i daha 61 yaÅŸÄ±nda kanser nedeniyle kaybetmiÅŸti.

Head'in bu kadar kÄ±sa zamanda sevdiÄŸi kadÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶lÃ¼mÃ¼ ailesini ve yakÄ±nlarÄ±nÄ± bir baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ yasa boÄŸdu.

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ACI HABERÄ° Ä°KÄ° KIZI DUYURDU

Anthony Head'in Ã¶lÃ¼m haberini kÄ±zlarÄ± Emily ve Daisy Head bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdu. AÃ§Ä±klamada "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ babamÄ±z Anthony Head'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼, bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle duyuyoruz" denildi.

Head'in baba acÄ±sÄ± yaÅŸayan iki kÄ±zÄ± Emily ve Daisy, oyuncunun zatÃ¼rreeye baÄŸlÄ± komplikasyonlar yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti.

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AÃ§Ä±klamada "Onun kÄ±zlarÄ± olmak, hem kendisinin hem de eserlerinin birÃ§ok kiÅŸi Ã¼zerindeki etkisine tanÄ±klÄ±k etmek bizim iÃ§in bir onur kaynaÄŸÄ±ydÄ± ve hep Ã¶yle kalacak" satÄ±rlarÄ± da yer aldÄ±.

ÃœNLÃœ DÄ°ZÄ°LERDE KAMERA KARÅžISINA GEÃ‡TÄ°

Anthony Head, en Ã§ok Sarah Michelle Gellar ile birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± Buffy the Vampire Slayer adlÄ± dizideki kÃ¼tÃ¼phanesi Rupert Giles karakteriyle tanÄ±nÄ±yordu.

Head, 1997 ile 2003 arasÄ±nda bu dizide kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸti.

Oyuncu bunun yanÄ± sÄ±ra Ted Lasso adlÄ± dizideki Rupert Mannion karakteriyle de seyircinin hafÄ±zasÄ±na kazÄ±ndÄ±.

Â Anthony Head, Buffy the Vampire Slayer ve Ted Lasso gibi Ã¼nlÃ¼ dizilerde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸti.Â





1982 YILINDA TANIÅžTILAR

Head ile Fisher hiÃ§ evlenmediler. Yine de Head resmi baÄŸlarÄ± olmamasÄ±na raÄŸmen sevdiÄŸi kadÄ±ndan hep "karÄ±m" diye sÃ¶z etti.

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YaklaÅŸÄ±k 40 yÄ±l boyunca birlikte olan Anthony Head ile Sarah Fisher, Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en uzun ve saÄŸlam iliÅŸkilerinden birinin kahramanÄ± oldu.

Bir hayvan terapisti ve hayvan haklarÄ± savunucusu olan Sarah Fisher ile Anthony Head, 1982 yÄ±lÄ±ndaÂ tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Head o sÄ±rada National Theater'da Danton'un Ã–lÃ¼mÃ¼ adlÄ± oyunda rol alÄ±yordu.

YakÄ±nlÄ±klarÄ± kÄ±sa sÃ¼rede geliÅŸti ve aralarÄ±nda sarsÄ±lmaz bir aÅŸk doÄŸdu.

Ä°kisi el ele merkezinde aÅŸkÄ±n ve ailenin bulunduÄŸu bir hayat inÅŸa ettiler.

EVLÄ°LÄ°K TEKLÄ°FÄ°NÄ° HER DEFASINDA GERÄ° Ã‡EVÄ°RDÄ°Â

Bunca uzun zaman birlikte olup bir aile kurmalarÄ±na raÄŸmen hiÃ§ evlenmeyen Ã§iftin bu konuya yaklaÅŸÄ±mÄ± da farklÄ±ydÄ±.

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Anthony Head bazÄ± rÃ¶portajlarÄ±nda anlattÄ±ÄŸÄ± gibi Sarah Fisher'e defalarca evlilik teklif etti. Ama Sarah her seferinde bunu mizahi bir ÅŸekilde reddetti.

Yine de bu durum Ã§iftin birbirine olan aÅŸkÄ±nÄ± azaltmadÄ±.

Anthony Head her sefesinde "Kendimi hep evli bir adam gibi hissediyorum. Sarah olmadan nasÄ±l yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ± hayal bile edemiyorum" diye konuÅŸtu.

Head her mesleki baÅŸarÄ±sÄ±nda, bunun arkasÄ±nda Sarah Fisher'Ä±n bulunduÄŸunu Ã¶vÃ¼nerek anlattÄ±.

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'O CESARET VERMESE BAÅžARAMAZDIM'

OyuncuÂ baÅŸta ÅŸÃ¶hretini uluslararasÄ± boyuta taÅŸÄ±yan Buffy the Vampire Slayer olmak Ã¼zere her kariyer adÄ±mÄ±nda karÄ±sÄ±nÄ±n kendisini cesaretlendirdiÄŸini o olmasa baÅŸaramayacaÄŸÄ±nÄ± tekrarladÄ±.

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Sarah Fisher ise bambaÅŸka bir alanda kendine Ã¶zgÃ¼ bir kariyer oluÅŸturdu: Hayvan terapisti ve hayvan haklarÄ± savunucusuÂ olan Fisher bu konuda Ã¶zel bir eÄŸitim merkezinin de kurucusu aynÄ± zamanda.

Fisher, Ä°ngiltere'nin Bath kentindeki bir kÄ±rsal bÃ¶lgede Ã¶zel bir Ã§iftlik de kurdu bu amaÃ§la. BurasÄ± atlar, taylar ve eÅŸekler iÃ§in bir sÄ±ÄŸÄ±nak gÃ¶revi gÃ¶rÃ¼rdÃ¼.Â

MUTLU HAYATI GEÃ‡EN YIL KABUSA DÃ–NDÃœ:Â Â Â Anthony Head'in mutlu hayatÄ± geÃ§en yÄ±l kabusa dÃ¶ndÃ¼. KarÄ±sÄ± Sarah'yÄ± henÃ¼z 61 ÅŸaÅŸÄ±nda kanser yÃ¼zÃ¼nden kaybetti. Bu bÃ¼yÃ¼k kayÄ±p onu kelimenin tam anlamÄ±yla yÄ±ktÄ±.Â Sonunda Anthony Head de hayatÄ± boyunca sevdiÄŸi tek kadÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden altÄ± ay sonra bu dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§Ã¼p gitti.

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Ã‡iftin bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±ndan geride ikisi de baba mesleÄŸini seÃ§en kÄ±zlarÄ± 37 yaÅŸÄ±ndaki Emily ve 35 yaÅŸÄ±ndaki Daisy kaldÄ±.