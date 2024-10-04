Ünlü oyuncu sette ‘yanlışlıkla’ katil olmuştu… ‘Lanetli’ film en sonunda gösterime giriyor

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Alec Baldwin'in Western filmi Rust, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in setteki bir çekim sırasında trajik bir şekilde öldürülmesinden üç yıl sonra önümüzdeki ay gösterime girecek.

ÜNLÜ OYUNCU FİLM SETİNDEKİ KORKUNÇ KAZADA KATİL OLMUŞTU

Alec Baldwin’in hem başrolünü oynadığı hem de yapımcılığını üstlendiği Western filmi Rust’ın çekimleri Ekim 2021'de 66 yaşındaki Baldwin'in elindeki silahın ateş alması sonucu daha sadece 42 yaşında olan görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölmesi sonucunda durmuştu.

Korkunç olayda vurulan Halyna Hutchins ne yazık ki hayatını kaybetti, filmin yönetmeni Joel Souza da yaralandı.

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Sette içinde gerçek mermi olan bir silahın kullanılması ve silahın bu durumdan habersiz olan Alec Baldwin’in elinde patlayarak Halyna Hutchins’i öldürmesinin ardından yıllardır devam eden dava süreci de başlamış oldu.

DAVA YILLARDIR SÜRÜYORDU

Bir yandan dava devam ederken yaşananların şokunun atlatılmasıyla birlikte bir yandan da filmin çekimlerine devam edildi ve Rust filmi Mayıs 2023'te tamamlandı.





HER ŞEYE RAĞMEN ÇEKİMLER TAMAMLANDI, FİLM SEYİRCİYLE SONUNDA BULUŞACAK

Son üç yıldır bu korkunç trajediyle anılan filmin akıbeti merak ediliyordu. Gelen haberlere göre artık “lanetli” olarak anılan filmin Polonya'nın Toruń kentinde düzenlenecek olan Camerimage Uluslararası Sinematografi Sanatı Film Festivali'nde seyirciyle buluşacağı ortaya çıktı.

Filmin dünya prömiyerinin yanı sıra festival organizatörleri gösterimin ardından yönetmen Joel Souza, Halyna Hutchins’in ölümünden sonra göreve getirilen görüntü yönetmeni Bianca Cline ve Hutchins’in akıl hocası Stephen Lighthill'in katılacağı bir panel düzenleyecek.

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Panelde üçlü, filmi çevreleyen olayları ve Halyna'nın ölümünün ardından Bianca ile prodüksiyonun nasıl devam ettiğini tartışmanın yanı sıra kadınların sinematografideki rolü ve film setlerindeki güvenlik hakkında konuşacak.

Deadline'ın haberine göre, Halyna Hutchins ölmeden önce Rust filminin uluslararası görüntü yönetmenlerini onurlandıran Camerimage'da gösterilmesi için çekimlerin başından beri kampanya yürütüyor ve yönetmen Joel Souza’ya baskı yapıyordu.

KATİL OLDU AMA MAHKEMEDE CEZA ALMADAN KURTULDU

Halyna Hutchins’i öldüren silahı elinde tutan Alec Baldwin aylarca kasıtsız adam öldürme suçuyla yargılanmış en sonunda geçen ağustos ayında dava düşürülmüştü.

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Usta aktörün filmin bu ilk gösterimine katılıp katılmayacağı ise henüz belli değil.

İstemeden katil olan ve genç ve başarılı görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olan Alec Baldwin dava süreci boyunca silahın tetiğini kendisinin çekmediğini ve içinde gerçek mermiler olduğunu bilmediğini söyleyerek kendini savunmuştu.

Halyna Hutchins’in ölümüyle sonuçlanan olaydan sonra açılan davada ceza alan tek isim filmin set görevlisi ve kullanılan silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed olmuştu.

BU TRAJİK ÖLÜM YÜZÜNDEN SADECE TEK BİR KİŞİ HAPSE GİRDİ...

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Hannah Gutierrez-Reed, kendi sorumluluğunda olan ve içinde gerçek mermi bulunmaması gereken silahın sette patlaması ve bir kişiyi öldürmesinden suçlu bulundu ve geçtiğimiz nisan ayında 18 ay mahkumiyet alarak hapishaneye gönderildi…

Halyna Hutchins’in ailesi ise filmin hem yapımcısı olan hem de silahı elinde tutan Alec Baldwin’in olayda suçlu olduğuna inanıyor ve davanın yeniden açılıp usta oyuncunun ceza almasını sağlamaya çalışıyor.