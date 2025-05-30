Kimse seni biriyle Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken gÃ¶rmez istemez... YÃ¶netmen tipini beÄŸenmeyince rolÃ¼ kaybetmiÅŸ... Onun yerine sarÄ±ÅŸÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± seÃ§miÅŸler

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Bir baÅŸka deyiÅŸle sÃ¶ylersek, belki kulaÄŸa acÄ±masÄ±z geliyor ama yetenek de bir yere kadar... Genellikle her ÅŸey dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸten ibaret.

Elbette genel kabul gÃ¶ren anlamda gÃ¼zel ya da yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± tanÄ±mÄ±na uymasalar da yetenekleriyle harikalar yaratan, etraflarÄ±na Ä±ÅŸÄ±k saÃ§an yÄ±ldÄ±zlarÄ± bunun dÄ±ÅŸÄ±nda tutuyoruz.

Yine de kimi zaman konu, bir rol iÃ§in oyuncu seÃ§imine gelince baÅŸka kÄ±staslar devreye girebiliyor. Tercihler bir isimden diÄŸerine kayabiliyor. Kilit nokta yine dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸ elbette!Â

Ä°ÅŸte yÄ±llarÄ±n oyuncusunun baÅŸÄ±na gelen de bu...

BirÃ§ok yapÄ±mda unutulmaz karakterlere hayat verdi... BazÄ±larÄ±nda Ã¶ylesine etkileyici performanslar sergiledi ki Ã¶dÃ¼llere boÄŸuldu. YeteneÄŸini sadece sinemada deÄŸil tiyatro sahnesinde de konuÅŸturdu.

Ama Ã¼nlÃ¼ bir filmde oynamasÄ±, yÃ¶netmen tarafÄ±ndan "Onun kamera karÅŸÄ±sÄ±nda biriyle Ã¶pÃ¼ÅŸmesi romantik gÃ¶rÃ¼nmez" bahanesiyleÂ reddedildi. Yerine baÅŸka bir Ã¼nlÃ¼ oyuncu seÃ§ildi.

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Ä°ÅŸin ilginÃ§ yanÄ±, aynÄ± eserin sinema versiyonunda oynamasÄ± reddedilen bu Ã¼nlÃ¼ oyuncu, tiyatro uyarlamasÄ±nda aynÄ± karakteri baÅŸarÄ±yla canlandÄ±rdÄ±.

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YÃ–NETMEN DIÅž GÃ–RÃœNÃœÅžÃœNÃœ BEÄžENMEDÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N ONU REDDETTÄ°

Sinema sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n "cilvelerinden" biriyle yÃ¼zleÅŸen bu Ã¼nlÃ¼ oyuncu Kathy Bates.

CanlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok karakterle sinema seyircinin hafÄ±zasÄ±nda silinmez izler bÄ±rakan 76 yaÅŸÄ±ndaki Bates, 1991 tarihli Frankie and Johnny adlÄ± filmde baÅŸ kadÄ±n karakteri canlandÄ±rmasÄ±nÄ±n yÃ¶netmen Garry Marshall tarafÄ±ndan istenmediÄŸini sÃ¶yledi.

Kathy Bates, Vanity Fair'e verdiÄŸi rÃ¶portajda yÄ±llar Ã¶nce baÅŸÄ±na gelen bu olayÄ± anlattÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncunun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re filmde, garson Frankie'yi canlandÄ±rmasÄ± sÃ¶z konusu oldu.

Fakat yÃ¶netmen Marshall, bu rolÃ¼ onun oynamasÄ±nÄ± istemedi.

Bates'in ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re yÃ¶netmen Marshall, seyirci eÄŸer Kathy Bates'i, filmde biriyle Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken gÃ¶rÃ¼rse yapÄ±mÄ±n istediÄŸi sÄ±Ã§ramayÄ± gerÃ§ekleÅŸtiremeyeceÄŸini, ilgi Ã§ekemeyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼.

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Kathy Bates "Ekranda gerÃ§ekten de bir erkeÄŸi Ã¶perken gÃ¶rÃ¼nmem romantik olmazdÄ±" diye konuÅŸtu rÃ¶portajd.

Ã–zetle Bates, kendi iddiasÄ±na gÃ¶re fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ yÃ¼zÃ¼nden rolÃ¼ alamadÄ±.

Ä°ÅŸin ilginÃ§ yanÄ± Bates, F Murray Abraham ile birlikte eserin tiyatro uyarlamasÄ±nda gayet baÅŸarÄ±lÄ± bir performans sergilemiÅŸti.

Hemen hatÄ±rlatalÄ±m. Frankie ve Johnny adlÄ± filmde Michelle Pfeiffer ile Al Pacino baÅŸrolleri paylaÅŸÄ±yordu. Yani Bates'in kabul edilmediÄŸi rolÃ¼ Pfeiffer canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.





ODAYA KAPANIP Ã‡OCUK GÄ°BÄ° AÄžLADI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Bates, fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼yle ilgili bu tarz yorumlara da alÄ±ÅŸÄ±k.

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AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re kendi Ã¶z babasÄ± bile dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼yle ilgili benzer bir yorumda bulundu. Kathy Bates de bunu Ã¼zerinden epey zaman geÃ§tikten sonra duydu.

Memleketi Tennesse're ayrÄ±ldÄ±ktan yÄ±llar sonra Bates, babasÄ±nÄ±n drama hocalarÄ±ndan birine "Biliyorsun, o alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k anlamda Ã§ekici biri deÄŸil" yorumunda bulunduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi.

PerformansÄ±yla sinema seyircisinin hafÄ±zasÄ±nda yer ettiÄŸi Misery filminden bir yÄ±l sonra Bates, Aidan Quinn ile birlikte At Play in the Fields of the Lord, adlÄ± filmde rol aldÄ±.

Bates ile Quinn, filmde evli bir Ã§ifti canlandÄ±rÄ±yordu.

Filmin tanÄ±tÄ±m toplantÄ±larÄ±ndan birinde bir Ä°ngiliz gazeteci Quinn'e "Siz baÅŸrolsÃ¼nÃ¼z... Sizin Kathy Bates ile evli olmanÄ±z inandÄ±rÄ±cÄ± olabilir mi?" sorusunu yÃ¶neltti.

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Ä°ÅŸte o soru Bates'i can evinden vurdu. Kendini ezilmiÅŸ hissetti Ã¼nlÃ¼ oyuncu.

ToplantÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± salonu terk edip yukarÄ± kattaki odasÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.. KapÄ±yÄ± kilitledi ve kendi deyimiyle "Bir anaokulu Ã§ocuÄŸu gibi aÄŸladÄ±."

MesleÄŸini yaparken bu gibi nedenlerle kalbi kÄ±rÄ±lsa da Kathy Bates bir Ã§ok unutulmaz karaktere hayat verdi. Evine bir dolu Ã¶dÃ¼l gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.





Bunlardan biri de Misery (Ã–lÃ¼m KitabÄ±) adlÄ± filmle kazandÄ±ÄŸÄ± en iyi kadÄ±n oyuncu Oscar'Ä± oldu.





Kathy Bates her ne kadar Garry Marshal tarafÄ±ndan eserin sinema versiyonu iÃ§in kabul edilmese de tiyatro uyarlamasÄ±nda rol aldÄ±. Terrence McNally'nin kaleminden Ã§Ä±kan ve tam adÄ± Frankie and Johnny in the Clair de Lune olan oyunda F. Murray Abraham ile birlikte oynadÄ± Bates. PerformansÄ±yla da Ã¶vgÃ¼ler aldÄ±.

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Kathy Bates, son dÃ¶nemde verdiÄŸi kilolarla da konuÅŸuluyor.

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