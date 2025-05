Kimse seni biriyle Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken gÃ¶rmez istemez... YÃ¶netmen tipini beÄŸenmeyince rolÃ¼ kaybetmiÅŸ... Onun yerine sarÄ±ÅŸÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± seÃ§miÅŸler

Haberin Devamı

Bir başka deyişle söylersek, belki kulağa acımasız geliyor ama yetenek de bir yere kadar... Genellikle her şey dış görünüşten ibaret.

Elbette genel kabul gören anlamda güzel ya da yakışıklı tanımına uymasalar da yetenekleriyle harikalar yaratan, etraflarına ışık saçan yıldızları bunun dışında tutuyoruz.

Yine de kimi zaman konu, bir rol için oyuncu seçimine gelince başka kıstaslar devreye girebiliyor. Tercihler bir isimden diğerine kayabiliyor. Kilit nokta yine dış görünüş elbette!

İşte yılların oyuncusunun başına gelen de bu...

Birçok yapımda unutulmaz karakterlere hayat verdi... Bazılarında öylesine etkileyici performanslar sergiledi ki ödüllere boğuldu. Yeteneğini sadece sinemada değil tiyatro sahnesinde de konuşturdu.

Ama ünlü bir filmde oynaması, yönetmen tarafından "Onun kamera karşısında biriyle öpüşmesi romantik görünmez" bahanesiyle reddedildi. Yerine başka bir ünlü oyuncu seçildi.

İşin ilginç yanı, aynı eserin sinema versiyonunda oynaması reddedilen bu ünlü oyuncu, tiyatro uyarlamasında aynı karakteri başarıyla canlandırdı.



YÖNETMEN DIŞ GÖRÜNÜŞÜNÜ BEĞENMEDİĞİ İÇİN ONU REDDETTİ

Sinema sektörünün "cilvelerinden" biriyle yüzleşen bu ünlü oyuncu Kathy Bates.

Canlandırdığı birçok karakterle sinema seyircinin hafızasında silinmez izler bırakan 76 yaşındaki Bates, 1991 tarihli Frankie and Johnny adlı filmde baş kadın karakteri canlandırmasının yönetmen Garry Marshall tarafından istenmediğini söyledi.

Kathy Bates, Vanity Fair'e verdiği röportajda yıllar önce başına gelen bu olayı anlattı. Ünlü oyuncunun söylediğine göre filmde, garson Frankie'yi canlandırması söz konusu oldu.

Fakat yönetmen Marshall, bu rolü onun oynamasını istemedi.

Bates'in ileri sürdüğüne göre yönetmen Marshall, seyirci eğer Kathy Bates'i, filmde biriyle öpüşürken görürse yapımın istediği sıçramayı gerçekleştiremeyeceğini, ilgi çekemeyeceğini düşündü.

Kathy Bates "Ekranda gerçekten de bir erkeği öperken görünmem romantik olmazdı" diye konuştu röportajd.

Özetle Bates, kendi iddiasına göre fiziksel görünümü yüzünden rolü alamadı.

İşin ilginç yanı Bates, F Murray Abraham ile birlikte eserin tiyatro uyarlamasında gayet başarılı bir performans sergilemişti.

Hemen hatırlatalım. Frankie ve Johnny adlı filmde Michelle Pfeiffer ile Al Pacino başrolleri paylaşıyordu. Yani Bates'in kabul edilmediği rolü Pfeiffer canlandırmıştı.





ODAYA KAPANIP ÇOCUK GİBİ AĞLADI

Aslına bakılırsa söylediğine göre Bates, fiziksel görünüşüyle ilgili bu tarz yorumlara da alışık.

Anlattığına göre kendi öz babası bile dış görünüşüyle ilgili benzer bir yorumda bulundu. Kathy Bates de bunu üzerinden epey zaman geçtikten sonra duydu.

Memleketi Tennesse're ayrıldıktan yıllar sonra Bates, babasının drama hocalarından birine "Biliyorsun, o alışıldık anlamda çekici biri değil" yorumunda bulunduğunu öğrendi.

Performansıyla sinema seyircisinin hafızasında yer ettiği Misery filminden bir yıl sonra Bates, Aidan Quinn ile birlikte At Play in the Fields of the Lord, adlı filmde rol aldı.

Bates ile Quinn, filmde evli bir çifti canlandırıyordu.

Filmin tanıtım toplantılarından birinde bir İngiliz gazeteci Quinn'e "Siz başrolsünüz... Sizin Kathy Bates ile evli olmanız inandırıcı olabilir mi?" sorusunu yöneltti.

İşte o soru Bates'i can evinden vurdu. Kendini ezilmiş hissetti ünlü oyuncu.

Toplantının yapıldığı salonu terk edip yukarı kattaki odasına çıktı.. Kapıyı kilitledi ve kendi deyimiyle "Bir anaokulu çocuğu gibi ağladı."

Mesleğini yaparken bu gibi nedenlerle kalbi kırılsa da Kathy Bates bir çok unutulmaz karaktere hayat verdi. Evine bir dolu ödül götürdü.





Bunlardan biri de Misery (Ölüm Kitabı) adlı filmle kazandığı en iyi kadın oyuncu Oscar'ı oldu.





Kathy Bates her ne kadar Garry Marshal tarafından eserin sinema versiyonu için kabul edilmese de tiyatro uyarlamasında rol aldı. Terrence McNally'nin kaleminden çıkan ve tam adı Frankie and Johnny in the Clair de Lune olan oyunda F. Murray Abraham ile birlikte oynadı Bates. Performansıyla da övgüler aldı.







Kathy Bates, son dönemde verdiği kilolarla da konuşuluyor.