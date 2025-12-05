×
Ünlü oyuncu orta yaş krizine girdi... Genç sevgilisine ayak uyduramıyor... Şimdi de saçlarına röfle yaptırmış!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 07:58

Aşkları ilk ortaya çıktığından beri magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri haline geldiler. İkisi de mesleklerinin zirvesinde olan iki ünlü yıldız belki de aralarındaki yaş farkı yüzünden birbirlerine pek yakıştırılamadı.

Hatta bu yüzden bu ilişkinin geçici bir heves olduğu, ünlü aşıkların kısa bir süre içinde ayrılacakları da hep konuşuldu.

"BU İŞ OLMAZ" DERKEN AŞKLARI 2 YILI DEVİRDİ

Oysa onlar ne bu yaş farkını ne de haklarındaki dedikoduları umursadı ve ilişkilerinde 2 yılı geride bıraktı.

Yine de bu aşk özellikle Bradley Cooper üzerinde farklı bir etki bırakmış gibi görünüyor…

50 yaşındaki ünlü oyuncu 30 yaşındaki sevgilisi Gigi Hadid’e uyum sağlamak ve onun yanında çok da yaşlı gözükmemek için tuhaf bir çaba içine girdi.

ÖNCE YÜZ GERDİRME ŞİMDİ DE SAÇ BOYAMA...

Daha önce de yüzünde büyük bir değişiklik olduğu fark edilen ve doktorların kapısını çalıp yüzünü gerdirdiği iddia edilen Bradley Cooper bu kez de farklı gençleşme operasyonundan geçmiş gibi görünerek ortaya çıktı…

Bradley Cooper yeni tarzıyla yine bir gençleşme operasyonundan geçmiş gibi görünüyordu

Usta aktör sevgilisi Gigi Hadid’le ortaya çıktığında meraklı gözlere acaba orta yaş krizi mi geçiriyor diye sordurdu. Çünkü koyu sarı uçlu, kısa saç kesimiyle ortaya çıkmıştı ve alışılmış halinden epey farklı görünüyordu.

Cooper, boynuna bağladığı püsküllü, deve tüyü rengi atkısı, oduncu gömleği ve içi kürklü kot ceketiyle genç işi giyinmişti ama onu görenler gözlerini saçlarından alamadı…

Ünlü oyuncunun kısa bir süre önce de yüzünü gerdirdiği konuşuluyordu... Bradley Cooper'ın yüzünde son bir senede epey dikkat çekici değişikler var...

ACABA ORTA YAŞ KRİZİNE Mİ GİRDİ?

Bradley Cooper belki de artık kırlaşmaya başlayan saçlarına el atmış, hem beyazlarını kamufle etmek hem de daha genç bir görünüm elde etmek için saçlarına röfle yaptırmış ya da daha sık kullanılan deyimle uçlarına gölge attırarak daha sarışın hale gelmişti…

Gigi ve Bradley, her ikisinin de kızlarının konuk olduğu bir çocuk doğum günü partisinde tanıştıktan kısa bir süre sonra, Ekim 2023'ten beri birlikteler.

Usta oyuncunun bunu dert etmiyormuş gibi görünse de kendinden 20 yaş genç sevgilisinin yanında nasıl göründüğünü kafaya çok taktığı söyleniyor

Bir süre yan yana görülseler bile aşıktan çok arkadaş gibi görünmeye çalışan ve meraklı paparazzileri kendilerinden uzak tutmaya çalışan çift aradan birkaç ay geçtikten sonra bundan da vazgeçip her yerde el ele kol kola görünmeye başlamıştı.

Gigi Hadid’in Zayn Malik’le ilişkisinden doğan 5 yaşında Khai adında, Bradley Cooper’ın da Irina Shayk’tan doğan 8 yaşında Lea adında bir kızı var.

ÇOCUKLAR ANLAŞINCA ONLAR DA RAHAT BİR NEFES ALMIŞTI

Hem Gigi Hadid hem de Bradley Cooper daha önce sık sık kızlarının hayatlarındaki en önemli şey olduğunu ve onların mutluluğunun kendşi mutluluklarından bile önce geldiğini söylemişlerdi.

İkili küçük Khai ve Lea’yı bir araya getirdi ve iki küçük kız birbirleriyle çok iyi anlaşıp arkadaş olunca Gigi ve Bradley de rahat bir nefes alıp ilişkilerine çok daha kolayca devam etmeyi başardı.

Bir süredir evlenmeyi düşündükleri söylense de şimdilik ünlü çiftten bu konuda bir adım ya da açıklama gelmiş değil. Gigi Hadid’in artık Bradley Cooper’dan bir nişan yüzüğü beklediği dedikoduları geliyor.

ARTIK TEK EKSİK BİR NİŞAN YÜZÜĞÜ

Bradley Cooper’ın ise evlilik için ilk adımı atmaktan çekindiği, bağlanma korkusu yaşadığı için bu kararı vermekte zorlandığı iddia ediliyor.

Gösterişi pek sevmeyen ikili akşamları evlerinde yemek yiyip çocuklarıyla vakit geçirmeyi ya da arkadaşlarıyla yemeğe gitmeyi diğer her şeye tercih ediyor ve özel hayatlarını meraklı gözlerden saklamayı tercih ediyor.

