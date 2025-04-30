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Ünlü oyuncu ölümden dönmüştü: Bütün kemiklerimin çatırdadığını duydum... Sağ gözümle sol gözümü görebiliyordum

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#Jeremy Renner#Kar Küreme Aracı Kazası#Avengers
Ünlü oyuncu ölümden dönmüştü: Bütün kemiklerimin çatırdadığını duydum... Sağ gözümle sol gözümü görebiliyordum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 08:33

Bundan iki yıl önceydi... Rol aldığı filmlerle hafızalarda yer eden ünlü oyuncu ,korkunç bir kaza geçirdi... Ama öyle böyle bir kaza değildi bu...

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Takvimler 1 Ocak 2023 gününü gösteriyordu ve her yer bembeyaz bir kar örtüsüyle kaplanmıştı. Oyuncu, ABD, Nevada'da evinin önünde biriken karları aracıyla kürüyordu. Sonra beklenmedik bir şey oldu.

O sırada 27 yaşında olan yeğeninin kar küreme aracının altında kalmasını önlemeye çalışırken kendisi yedi tonluk aracın altında kaldı.

Kelimenin tam anlamıyla ölümün kıyısına kadar gitti oyuncu. Hatta kendi anlatımına göre gerçekten ölümün yüzünü gördü, sesini duydu.

Aylar süren tedavilerin ardından hayata tutundu hatta yeniden mesleğine döndü.

İşte bu ünlü oyuncu yaşadıklarını ve kaza sırasında neler hissettiğini, kaleme aldığı kitabın satırlarına döktü,

Ünlü oyuncu ölümden dönmüştü: Bütün kemiklerimin çatırdadığını duydum... Sağ gözümle sol gözümü görebiliyordum

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ÜNLÜ FİLMLERDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Bu korkunç olayı takip edenler 54 yaşındaki Jeremy Renner'ın başına gelenleri biliyor zaten.

Mission: Impossible' (Görevimiz Tehlike) serisinde William Brandt karakterini canlandıran, Avangers serisinde de Hawke karakterine hayat veren Renner, 2023 yılının ilk gününde korkunç bir kaza geçirmişti.

Daha doğrusu yedi tonluk kar küreme aracının altında kalmıştı.

Hemen helikopterle hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, neyse ki hayata tutundu. Ama korkunç kazadan bu günlere kadar uzanan yol onun için gerçekten çok zorlu oldu.

Renner, “My Next Breath” adlı kitabında işte o kazaya da değindi. 

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Ünlü oyuncu ölümden dönmüştü: Bütün kemiklerimin çatırdadığını duydum... Sağ gözümle sol gözümü görebiliyordum

Renner'ın kitabı önümüzdeki cuma günü piyasaya çıkıyor.

Ünlü oyuncu ölümden dönmüştü: Bütün kemiklerimin çatırdadığını duydum... Sağ gözümle sol gözümü görebiliyordum

KEMİKLERİMİN ÇATIRDAMASINI DUYDUM
İşin doğrusu Jeremy Renner'ın satırlarını okumak bile insanın tüylerini diken diken etmeye yetiyor...

Gelin bir bakalım neler yazdı Jeremy Renner kaza hakkında: "Bütün hayatım gözlerimin önünden geçti. Her şeyi aynı anda görebiliyordum."

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Bundan sonraki satırlar ise daha da ürkütücü: " Bütün kemiklerimin çatırdadığını duyabiliyordum. Kafatası, çene kemiği, elmacık kemikleri, azı dişleri, göz çukurları, dirsek kemiği, bacaklar kollar..."

Jeremy Renner kitabında satırlara döktüğüne göre ölümün belki de kıyısına gelmek bir yana kendisiyle bile tanıştı.

"Öldüğümü biliyordum... Acil tıp ekibi geldiğinde kalp atışlarımın dakikada 18'e kadar düştüğünü söylediler. Bu da temelde öldüğünüz anlamına geliyor" diye yazdı.

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Ünlü oyuncu ölümden dönmüştü: Bütün kemiklerimin çatırdadığını duydum... Sağ gözümle sol gözümü görebiliyordum

DEFALARCA AMELİYAT OLDU
Kendisi öldüğünü hissetse de Jeremy Renner, hemen hastaneye kaldırıldı. Ama bedeninde tam 30 tane kırık vardı. 14 kaburgası da korkunç kazada kırılmıştı ünlü oyuncunun.

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Renner kitabında kazanın hemen ardından buz gibi karın üzerinde yattığında neler hissettiğini de yazdı: " O sırada bedenimin ne kadar kötü bir karmaşa içinde olduğunun farkında değildim.  Ama gerçek şuydu ki çöken göğüs kafesim ve çıkık omuzum yüzünden akciğerlim artık işlev göremez noktaya kadar gelmişti."

Belki de en korkunç yaralanma, göz yuvasının etrafındaki orbital kemiğin kırılması nedeniyle oldu. Daha açık söylersek Renner'ın sol göz küresi,  kafatasının içinden şiddetli bir şekilde fırlamıştı,

"Sağ gözümle sol gözümü görebiliyordum" diye anlattı o anları Renner kitabında.

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Ünlü oyuncu ölümden dönmüştü: Bütün kemiklerimin çatırdadığını duydum... Sağ gözümle sol gözümü görebiliyordum

 
MÜCADELESİ ÇOK ZORLUYDU
Bu korkunç kazanın ardından Jeremy Renner hemen hastaneye götürüldü ve uzun süren bir tedavi süreci başladı.

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Onlarca ameliyat geçiren Renner zorlu mücadelesinin sonunda hayata döndü. 

Ama o süreçte aklından bin bir düşünce geçti geleceğine dair.

Bunlardan birini de kitabında anlattı ünlü oyuncu. Yazdığına göre ailesine cep telefonuyla bir not gönderdi. Eğer makinelere bağlı yaşamak zorunda kalırsa onlardan hayatını sonlandırmalarını istedi.

Çünkü Renner onlaratelefonda bir not göndermiş ve eğger maknelere bağlyı halrde yaşalmak sounhra kayırsa hayatına son erilmesini istemişti.

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KIZININ VARLIĞI ONA GÜÇ VERDİ
Jeremy Renner'ın tedavisi ilk altı gün Nevada'da bir hastanede yapıldı, sonra da Los Angeles'ta başka bir hastaneye sevk edildi.

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Sonuç olarak o korkunç kazanın ardından hayatta kaldı Renner. Daha önce anlattığına göre de küçük kızı Ava Berlin'in varlığı sayesinde daha çabuk iyileşti. 

Küçük kızının varlığı onun için bir manevi destek oldu.

Yine de Renner yüzde yüz iyileşmiş değil, daha önünde gidilecek bir yol var.

Ünlü oyuncu ölümden dönmüştü: Bütün kemiklerimin çatırdadığını duydum... Sağ gözümle sol gözümü görebiliyordum

YİNE OLSA YİNE YAPARDIM: Aslına bakılırsa Renner'ın başına bütün bunLar yeğenini kar küreme aracının altında kalmaktan korumaya çalışırken geldi. Çektiği onca acıya rağmen onu kurtardığına hiç pişman değil. Renner, eğer yeğeni kar küreme aracının altında kalsaydı, kendisi kadar şanslı olmayacağını, onu ölümün elinden kimsenin alamayacağını düşünüyor usta oyuncu.

 

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#Jeremy Renner#Kar Küreme Aracı Kazası#Avengers

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