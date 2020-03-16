MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü oyuncu Olga Kurylenko, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
GeriMagazin Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Beril SÖNMEZ, (DHA) 
Haber Giriş: 16.03.2020 - 11:14,Son Güncelleme:/

Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Abone Olgoogle-news

Ukraynalı ünlü film yıldızı Olga Kurylenko (40), koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Kurylenko, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Dünyaca ünlü film yıldızı Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın" dedi.
Olga Kurylenko, James Bond film serisinden Quantum of Solace filminde rol almıştı ve Russell Crowe'un  çektiği Son Umut (The Water Diviner) filminde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmazla birlikte ’Ayşe’ rolünü oynamıştı.

 

 

 

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle