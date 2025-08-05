Ünlü oyuncu oğlunu yerlere göklere koyamadı... Herkes çocuğunun özel olduğunu söyler... Bu yalan... Ama benim oğlum gerçekten özel!

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Elbette bunun için onları kınamak mümkün değil. Çünkü her çocuk anne ve babasının kalbinde bambaşka bir yere sahiptir...

Üstelik bu bakış açısı sadece sıradan kişiler için değil, gösteri dünyasının ünlüleri için de geçerli.

Onlara da sorsanız belki bazıları sessiz kalır ama akıllarından bir düşünce geçer: Benim çocuğum bir tane ve çok özel.

'HERKES ÇOCUĞUNUN ÖZEL OLDUĞUNU SÖYLER... BENİMKİ GERÇEKTEN ÖZEL'

İşte sinemanın emektar oyuncularından Arnold Schwarzenegger'ın damadı Chris Pratt da sekiz aylık oğlu Ford Fitzgerald için tam da böyle düşünüyor.

46 yaşındaki Pratt, geçtiğimiz gün Today adlı programa konuk oldu. Orada da karısı Katherine Schwarzenegger ile çocuklarına ebeveynlik yapma tarzlarının farkından söz etti.

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Sonra da konu dönüp dolaşıp Katherine ile evliliğinden ve iki kız çocuğundan sonra dünyaya gözlerini açan en küçük çocuğu Ford Fitzgerald'a geldi.

Chris Pratt "Ford çok iyi" diye konuştu. Ardından da şunları ekledi: "Annesi de çok iyi... Ford, dünyanın en mutlu bebeği. Kocaman mavi gözleri var. O çok özel... Herkes çocukları hakkında bunu söyler, ama çoğu doğru değildir. Ben doğru söylüyorum. Bu çocuk çok özel..."

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'BEN ÇOK ŞANSLIYIM'

Tabii Chris Pratt, en küçük bebeği hakkında konuşurken diğer çocuklarını da unutmadı.

Yine konuyu oğluna bağladı: "Onun güzel bir annesi ve çok ilgili, irade sahibi bir babası var. Evet o benim dört çocuğumdan biri ve ben çok şanslıyım" dedi.

Chris Pratt'ın, Katherine Schwarzenegger ile evliliğinden 4 yaşında Lyla, 3 yaşında Eloise adında iki kızıyla birlikte 8 aylık Ford Fitzgerald adında bir oğlu var.

Pratt'ın eski eşi Anna Faris'ten dünyaya gelen oğlu Jack ise 12 yaşında.

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HASSAS BİR YAKLAŞIM SERGİLİYOR.. KARISI DAHA KURALCI

Pratt, programda kendisiyle karısı Katherine'in ebeveynlik tarzı arasındaki farka da değindi. Kendisinin çocuklara "hassas" bir yaklaşım sergilediğini söyledi Pratt..

Bunun ilhamını da kendi yetiştirilme tarzından aldığını sözlerine ekledi. "Çok hassas bir çocuktum. Ama babam çok sert ve katıydı. Bu yüzden çocuklarıma karşı hassas olmaya biraz daha fazla dikkat ediyorum. Katı bir baba değilim" diye konuştu.

Diğer yandan 2019 yılında evlendiği Katherine Schwarzenegger'ın ise kendisi gibi olmadığını söyledi. "Çocuklarımın anneleri kuralları daha fazla uygulayan taraf. Bu konuda güzel bir denge kurduk" diye anlattı evin içindeki durumu.

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Çiftin, yüzlerini sosyal medyada hiç göstermediği iki tane küçük kızı bulunuyor.





Sekiz ay önce de ilk erkek bebekleri Ford dünyaya geldi.





Chris Pratt'ın eski karısı Anna Faris ile evliliğinden 12 yaşında bir oğlu bulunuyor.