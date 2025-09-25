Ünlü oyuncu mutlu evliliğinin sırrını verdi: Küçük yatak!

Haberin Devamı

Aşkların gelip geçici olduğu, evliliklerin zamana daha kolay yenildiği, en mutlu yuvaların bile yıkıldığı ünlüler dünyasında ise durum biraz daha farklı olabiliyor.

Sinema, müzik ve moda dünyasının yıldızları bu soruya genellikle farklı ve ilginç cevaplar veriyor.

İşte bu ünlülerden biri de Hollywood’un usta aktörlerinden Matthew McConaughey oldu ve yıldız oyuncu 13 yıllık mutlu evliliğinin sırrını paylaştı.

Bu sır bir yatak odası sırrı ancak hemen akla gelebilecek “mahrem” bir özel hayat sırrı değil…

“Daha büyük her zaman daha iyi anlamına gelmez!”

Matthew McConaughey ses getiren yeni kitabında, yatağını küçültmenin 13 yıldır evli olduğu eşi Camilla Alves'e daha yakın olmasını sağladığını açıkladı.

“Poems & Prayers” adındaki kitabının bölümlerinden birinde eşiyle mutlu evliliğini anlatan ünlü oyuncu o bölüme de “Evliliğiniz için yapabileceğiniz en iyi şey” başlığını attı.

Birçok ünlünün evinde gördüğümüz “King size” denen battal boy yatakların evli çiftler için uygun olmadığını söyleyen Matthew McConaughey, büyük boy king size yataklarından kurtulup normal ebatlarda bir çift kişilik yatak yani “Queen size” (kraliçe boyu) yata kullanmanın evliliklerini daha iyi hale getirdiğini itiraf etti.

Yeni kitabını anlatmak için Fox haber kanalına röportaj veren 55 yaşındaki ünlü oyuncu “Çocuklarımız var ve arkadaşlarımızın evlerine gidiyoruz. Orada bir çift kişilik büyük yatak var ve tüm çocuklar bu yatakta yatıyor” dedi.

“Eşi bir tarafta kocası diğer tarafta yatıyor ve aralarında da üç çocukları var. Bu çok güzle bir duygu ama çocuklar büyüyor ve artık yatağa sığamıyorlar” diyen Matthew McConaughey uyurken bile eşi Camilla Alves'e çok yakın olmak istediğini saklamıyor.

“Bir sabah uyandım... O tarafa baktım ve Camilla neredeyse bir futbol sahası kadar uzaktaydı. Gece yatmaya gidiyordum, karıma sarılmak istiyorum… Ve karım ta nerelerde!”

Birçok evli çift ayrı yataklarda uyumanın daha iyi olduğu söylerken Matthew McConaughey bunun tersini düşünüp Camilla Alves'e yakın uyumak isteyince o kocaman yatağı hemen atıp yerine daha küçük ve “omuz omuza” yatabilecekleri bir yatak almış.

Ünlü oyuncu böylece aslında sık sık yanlarında uyumak isteyen çocukları için de kolayca bir çözüm bulmuş.

Haziran ayında 13. evlilik yıldönümlerini kutlayan çift, 2012 yılında evlendi ve üç çocukları var: 17 yaşındaki Levi, 12 yaşındaki Livingston ve 15 yaşındaki Vida.

Ünlü çift 2024 yılında verdikleri ortak röportajda uzun süreli evliliklerinin bir başka sırrını paylaşmışlar ve ne zaman kavga edecek olsalar tatlı bir şeyler yiyip kendilerini yatıştırdıklarını söylediler.