Ünlü oyuncu muradına erdi… Telli duvaklı gelin olurken küçük oğlunun elini bırakmadı

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Düğünün ağır topu ise ünlü oyuncunun kendinden kat kat ünlü halasıydı…

Ünlü oyuncu Eric Roberts’ın kızı, Julia Roberts’ın da yeğeni olan Emma Roberts babası ve halasının yolundan giderek kendisi de Hollywood’da adından söz ettiren yıldız bir isim olmayı başarmıştı.

Emma Roberts hafta sonu, kendisi gibi oyuncu olan nişanlısı Cody John ile görkemli bir düğün yaparak evlendi.

Dört yıldır birlikte olan Emma Roberts ve Cody John cumartesi günü Idaho, Sun Valley'de romantik bir törenle yakın arkadaşları ve ailelerinin önünde "evet" dediler.

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Çiftin bu en özel gününde, Emma Roberts’ın ünlü teyzesi Julia Roberts da dahil olmak üzere yakın arkadaşları ve aileleri hazır bulundu.

Katılanlar törenin 35 derece sıcaklıkta gerçekleştiğini ve yaklaşık 45 dakika sürdüğünü söyledi. Emma Roberts ​​yüksek yırtmaçlı ve uyumlu bir saç bandı bulunan beyaz şifon bir gelinlik içinde göz kamaştırırken, damat siyah bir smokin içinde şık görünüyordu.

Düğün fotoğraflarına bakılırsa törende Emma Roberts damadın yanına yürürken oğlu Rhodes'un elini tuttu.

Mutlu çift, Temmuz 2024'te nişanlandıklarını duyurmuştu.

Emma Roberts ​​sol elindeki büyük yuvarlak elmas yüzüğü gösteren ve gülümseyen bir Instagram gönderisiyle müjdeyi paylaştı. Diğer kolunu da, selfie için benzer şekilde geniş bir gülümsemeyle poz veren müstakbel eşinin boynuna dolamıştı.

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Fotoğrafın altına "Annem herkese söylemeden önce bunu buraya koyuyorum" diye yazan Emma Roberts ve Cody John Ağustos 2022'de sosyal medyadan paylaştıkları bir fotoğrafla ilişkilerini ilan etmişti.

İkisi de oyuncu olan ikiliyi sektördeki ortak arkadaşları tanıştırmıştı.

Aralık 2020'de eski sevgilisi Garrett Hedlund’dan olan oğlu Rhodes'u kucağına alan Emma Roberts’ın çocuğunu korumak istediği için bu ilişki konusunda tereddütlü olduğu söyleniyordu.

Emma Roberts ve Garrett Hedlund üç yıllık bir aşk yaşadıktan sonra oğulları Rhodes bir yaşındayken ayrıldı.

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Emma Roberts’ın geçmişte aşk yaşadığı ünlüler arasında "Magic Mike" oyuncusu Alex Pettyfer, "Glee" oyuncusu Chord Overstreet, "American Horror Story" dizisindeki rol arkadaşı Evan Peters ve "Star Wars" oyuncusu Hayden Christensen gibi isimler var.

Ünlü aktör Eric Roberts'ın kızı ve Oscar ödüllü aktris Julia Roberts'ın yeğeni olan Emma Roberts çocuk yaşta başladığı kariyerinde hem gençlik yapımlarında hem de popüler korku ve gerilim dizilerinde başrol oynayarak Hollywood'un tanınan isimlerinden biri haline gelmeyi başardı.

Ünlü babası ve halası sayesinde Hollywood’daki kariyerine kolayca başlamış olsa da bugüne kadar üstlendiği rollerde gösterdiği başarıyla sektörün saygın “torpilli bebeklerinden” biri olarak tanındı…