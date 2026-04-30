Kötü hastalık teşhisi aldığı gün ünlü kocasına vasiyet etti: Ölürsem eğer önce çok üzül, sonra bir parti ver... Herkes beni neşeyle hatırlasın!

Tabii ki bu ünlü çiftin evliliği devam ediyor. Saçlarını aynı çatı altında, bir yastıkta ağartıyorlar, iyi ya da kötü hayat ne getirirse birlikte göğüslüyorlar.

İşte ünlü oyuncu, kendisi gibi ünlü kocasıyla atlattıkları zor zamanlardan birinde neler olup bittiğini bir etkinlikte anlattı.

Bu ilginç öykünün kahramanları Tom Hanks ile karısı Rita Wilson. 1988 yılında hayatlarını birleştirdi çift. Öncesinde Hanks, Samantha Lewes ile bir evlilik yapmış ama uzun ömürlü olmamıştı.

Ondan boşandıktan sonra Rita Wilson ile evlendi. Çiftin evliliği uyumlu bir şekilde sürüyor.

'SENDEN ÖNCE ÖLÜRSEM ÇOK UZUN SÜRE ÇOK ÜZGÜN OLMALISIN'

69 yaşındaki Wilson, geçtiğimiz günlerde New York'ta gerçekleşen "Kadının Sesi: Rita Wilson ile Söyleşi" adlı etkinlikte meslektaşı Demi Moore ile sohbet etti.

Orada da 10 yıl önce meme kanseri teşhisi aldığı dönemde Tom Hanks ile yaşadıklarını anlattı.

Wilson, çift taraflı mastektomi (iki memenin alınması) ve rekonstrüktif cerrahi için bıçak altına yattı.

Hastalığını da yendi yenmesine ama o zor günlerde Tom Hanks ile aralarında çok özel bir konuşma geçti.

SONRA ONURUNA NEŞELİ BİR PARTİ VERMESİNİ İSTEDİ

Söylediğine göre Wilson meme kanseri teşhisi aldığında Tom Hanks'e bir anlamda vasiyetini açıkladı. Wilson'ın kocasından iki isteği vardı. Aslına bakılırsa bunların ikisi de birbirine taban tabana zıttı.

Wilson "Tom'a 'Tamam, eğer bana bir şey olursa, ben senden önce gidersem, senden sadece iki isteğim var. Birincisi çok uzun süre çok ama çok üzgün olmalısın' dedim" sözleriyle anlattı ilk isteğini.

Ama sonra başka bir isteği daha vardı. Tom Hanks'in kendisi onuruna bir parti vermesi ve bu şekilde bu dünyada yaşadığı hayatı kutlaması.

O KONUŞMA BİR ŞARKIYA İLHAM KAYNAĞI OLDU

Wilson "Bu partinin hayatımın bir kutlaması olmasını istedim. İnsanların benim hakkımda öyküler anlatmasını, neşelenmesini ve beni o şekilde hatırlamasını istedim" diye anlattı.

Rita Wilson, 2019 tarihli "Throw Me a Party" (Benim İçin Bir Parti Ver) adlı şarkının sözlerine de Tom Hanks ile yaptığı bu konuşmanın ilham verdiğini söyledi.

Kanser deneyimine dair anlattıklarından sonra Wilson "İşte buradayım. Yaşasın" diye konuştu.

Rita Wilson ile Hollywood'un en uzun süreli evliliklerinden birine imza attığı kocası Tom Hanks ilk olarak Bosom Buddies adlı dizinin setinde tanıştı. Ama o sıralarda Hanks, Samantha Lewes ile evliydi o yüzden romantik bir yakınlaşma yaşanmadı. İkili sonrasında Volunteers filminin setinde bir araya geldi. Rol arkadaşlığı aşka dönüştü. Wilson ile Hanks, 30 Nisan 1988'de evlendi. Wilson ile Hanks'in evliliğinden iki çocukları dünyaya geldi.