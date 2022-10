Ünlü oyuncu 'para kazanmak için' Hollywood'u terk etti: Orası kaçırılmış bir fırsat

Haberin Devamı

GÖSTERİŞLİ MALİKANESİNİ GERİDE BIRAKTI

Ünlü oyuncu Mark Wahlberg, dört çocuğunun hayallerini gerçekleştirip onlara yeni birer hayat verebilmek için Beverly Hills'teki görkemli evini bırakıp Nevada'ya taşındı. 2009 yılından bu yana Rhea Durham ile evli olan 51 yaşındaki Mark Wahlberg, konuk olarak katıldığı The Talk adlı sohbet programında neden böyle bir değişiklik yaptığını anlattı.

YENİ BİR İŞ KURACAK

Ailece yeni taşındıkları Nevada'da bir sanat stüdyosu kurmak ve orada "yeni bir Hollywood" oluşturmak da oyuncunun hayalleri arasında. Bu arada oyuncunun, başka bir alanda yatırımı var ve yeni hayatında bu konuya da yoğunlaşacak. Mark Wahlberg, ortaklarından biri olduğu firmaya bağlı bir ayakkabı ve giyim fabrikasını da Nevada'da açmak istediğini söyledi.

'ÇOCUKLARIM İÇİN YENİ BİR HAYAT': Wahlberg, Beverly Hills'ten Nevada'ya taşınma kararının nedenini "Çocuklarımıza yeni bir hayat vermek" olarak özetledi. Ünlü oyuncu, dört çocuk babası olarak iş ve aile hayatını nasıl dengelediğini de açıkladı. "İşlerden arta kalan her anımda evimdeyim" diye konuştu.

VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMAYI UMUYOR

Kendisi her ne kadar bunları anlatsa da Nevada'ya taşınmalarının başka bir amacı olduğunu söylemekten de çekinmedi. Bu değişikliğin bir başka nedeninin de vergi yasası olduğunu belirtti Wahlberg. 10 yıldan fazla süre California'da yaşamasına rağmen bunu "kaçırılmış bir fırsat" olarak nitelendirdi Mark Wahlberg. Hollywood'da birkaç filmde oynadığını ama istediği kadar kazanamadığını anlattı. Nevada'da bir sanat stüdyosu kurmak istediğini ve bir tür 'yeni Hollywood' oluşturmayı amaçladığını sözlerine ekledi. Mark Wahlberg, planı olan film stüdyosunu kurmasını sağlayacak bir vergi indiriminden yararlanmayı umduğunu da saklamadı. Ünlü oyuncu, "Bu yüzden buraya kendimize yeni bir görünüm kazandırmak, çocuklar için yeni bir başlangıç yapmaya geldik. Burada birçok fırsat var ve gelecek için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

EVDEN ÇALIŞABİLMEYİ İSTİYOR

Bu arada Mark Wahlberg başka bir hayalini de açıkladı: Vaktinin çoğunu evinde geçirmek, evinden çalışabilmek. Bu konuda şunları söyledi oyuncu: "Evden çalışabilmeyi istiyorum. Yıllar örnce sinema kariyeri için California'ya taşındım. Film yaptığım sürece de orada yaşadım. Şimdi çocuklarıma daha iyi bir hayat sunabilmek ve hayallerini gerçekleştirmelerini sağlamak istiyorum."

DEĞİŞİKLİK ÇOCUKLARA DA İYİ GELECEK

Wahlberg'e göre bu yer değişikliği çocuklarının ilgi alanlarına daha fazla zaman ayırmalarını da sağlayacak. Ünlü oyuncu, kızlarından birinin biniciliğe meraklı olduğunu, büyük oğlunun basketbol oynadığını, küçük oğlunun da golf tutkusunu anlatıp, Nevada'daki yaşamın onlara ilgi duydukları alanlarda geniş olanaklar sağladığını ekledi. Rhea Durham ile mutlu bir evliliği olan Wahlberg'in 18 yaşında Ella, 16 yaşında Michael, 13 yaşında Brendan ve 12 yaşında Grace adlı dört çocuğu bulunuyor.

MUHTEŞEM MALİKANEYİ SATIŞA ÇIKARDILAR

Wahlberg ve Durham, geçen nisan ayında Beverly Hills'teki malikanelerini 87.5 milyon dolara satışa çıkarmıştı. Çiftin bu gösterişli evi çok geniş bir arazi üzerine kurulu,. 12 tane yatak odası ve 20 tane banyosu bulunan bu eve yeni bir hayata başlamak üzere veda etti Wahlberg ve Durham. Wahlberg ve Durham çiftinin, Mulholland Drive yakınlarındaki bu gösterişli malikanesinin komşuları arasında Denzel Washington, Sylvester Stallone, Justin Bieber, Eddie Murphy gibi ünlüler bulunuyor. Çift, bu yılın ağustos ayında da Las Vegas'ta 14.5 milyon dolara iki katlı bir ev satın almıştı.

CEZAEVİNE BİLE GİRİP ÇIKTI

Tam adı Mark Robert Michael Wahlberg olan 1971 doğumlu oyuncu, şöhrete ulaşana kadar karmaşık bir hayat yaşadı. Henüz 11 yaşındayken annesi ve babası boşandı. Wahlberg, 13 yaşındayken uyuşturucu bağımlısı oldu. 1980'lerde nefret suçu nedeniyle cezaevine girdi. Hapisten çıktıktan sonra birkaç ufak tefek işte çalıştı. Sonra ağabeyi Donnie Wahlberg ile New Kids on the Block adlı müzik grubuna katıldı. Grup ünlendikten sonra dağıldı, Wahlberg ise Marky Mark and the Funky Bunch adlı kendi grubunu kurdu. Bir iç giyim firmasını reklam filmiyle ünlendi ve sonra da soluğu Hollywood'da aldı.

REKLAM YÜZÜ OLDU, SİNEMAYA ADIM ATTI

1993'te Hal Hartley'in yönettiği The Substitute adlı filmde oynadı. Film gişede ve eleştirmenlerin gözünde pek başarılı olamasa da Danny DeVito ile Renaissance Man adlı çalışmada rol almasını sağladı. Leonardo DiCaprio'nun uyuşturucu müptelası arkadaşını canlandırdığı 1995 yapımı The Basketball Diaries filminde, bir yıl sonra da Fear filminde rol aldı. Paul Thomas Anderson'ın Boogie Nights filmi ile yükselişe geçti. Bundan sonra daha büyük bütçeli yapımlarda çalışmaya başladı. 1999'da George Clooney ile beraber Three Kings filminde rol aldı.

Bu arada Wahlberg'in lise diplomasını da 2013 yılında aldığını hatırlatalım.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY