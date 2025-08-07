Ünlü oyuncu lüks yatlardan, açık denizlerden bıktı... İneklerin arasında yaz tatili yapıyor!

Haberin Devamı

Ama yine de dünyanın kuzey yarı küresinde yaşayan ünlüler son iki aydır durmadan çalışarak geçirdikleri sezonun yorgunluğunu deniz kenarlarında, lüks yatlarında, güneşin ve tabii ki eğlencenin tadını çıkararak geçiriyorlar.

Böylece yeni sezona da hazırlanıyorlar.

İşte bunlardan biri bu kez her zamanki alışkanlıklarını değiştirdi.

Kendisi zaten başlı başına servete sahip olan bu ünlü bu kez farklı bir adım attı.. Bir grup arkadaşıyla birlikte tatilinin bir bölümünü çiftlikte geçirmeye karar verdi. Hem de hepsi birbirinden bakımlı ineklerin arasında.

Kim mi bu ünlü?

ÇİFTLİKTE YAZ BÖYLE GEÇİYOR

Salma Hayek'in ta kendisi!

Gençlik yıllarından bu yana Hollywood'da başarılı bir kariyer inşa eden 58 yaşındaki Hayek, dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan François Henri Pinault ile de evli aynı zamanda.

Haberin Devamı

İlerleyen yaşına rağmen hala filmlerde başrol oynayan hatta Sports Illustrated gibi dergilere kapak pozu bile veren Hayek, bu yaz lüks yatlarda yaptığı yaz tatillerine biraz mola verdi.

Onun yerine arkadaşlarıyla birlikte çiftlik yaşamını deneyimledi.

Kendisi yüzünde gülümsemelerle böyle farklı bir tatil yapıp ruhunu dinlendirirken çektiği fotoğraf ve videoları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Son birkaç haftadır Hayek, deniz kenarında güneş batımı fotoğrafları yerine tavukları, inekleri ve yemyeşil kırları paylaşıyor.

ÜNLÜ ARKADAŞLARI YANINDA

Sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa Salma Hayek bu tatilde de yalnız başına değil. Yanında Rita Ora, Stella McCartney ve Chelsea Handler gibi ünlüler de var.

Salma Hayek'in 'çiftlik hayatı' etiketi altında yaptığı paylaşımlarda görüldüğü gibi grup, her ne kadar denize girmiyor olsa da bikinilerini giyip şezlonga uzanıp güneşlenmeyi sürdürüyor.

Aslına bakılırsa Salma Hayek, çiftlik hayatına gelinceye kadar bu yazı çok hareketli geçirdi. Kızı Valentina ile birlikte ünlü Glastonbury Festivali'ne katıldı önce.

Hayek için bu yılın en unutulmaz olayı, genç modellerin bile çalışmakta zorlandığı Sports Illustrated dergisinin kapak pozunu vermekti. 60'ına merdiven dayamışken yaşadığı bu deneyim de Hayek'in ayaklarını yerden kesti elbette.

Haberin Devamı

Mayıs ayında yaşadığı bu gelişme ile yaz mevsimine de çok iyi bir başlangıç yaptı Hayek. Şimdi de bunun keyfini çıkara çıkara bir güzel tatilini yapıyor.