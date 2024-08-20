ÃœnlÃ¼ oyuncu kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunu da evlendirdi: O gelinim deÄŸil, artÄ±k benim kÄ±zÄ±m

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ÃœnlÃ¼ oyuncu Rosie O'Donnell'Ä±n kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Blake O'Donnell, uzun sÃ¼redir birlikte olduÄŸu Teresa Garofalow Westervelt ile geÃ§en hafta sonu gerÃ§ekleÅŸen bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

24 yaÅŸÄ±ndaki Blake ile Teresa'nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± da 62 yaÅŸÄ±ndaki Rosie O'Donnell, sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

EvladÄ±nÄ±n mÃ¼rÃ¼vvetini gÃ¶rmenin mutluluÄŸunu yaÅŸayan Rosie O'Donnell, kelimenin tam anlamÄ±yla dÃ¼ÄŸÃ¼n paylaÅŸÄ±mlarÄ± yapmaya doyamadÄ±.

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Rosie O'Donnell, oÄŸlu Blake ile gelini Teresa'nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde Ã§ekilen mutluluk pozlarÄ±nÄ± bol bol sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.Â

ÃœnlÃ¼ oyuncu Ã¶nce oÄŸlu Blake ile gelini Teresa'nÄ±n, karÄ±- koca ilan edildikten sonraki ilk danslarÄ±nÄ± "O'Donnell Ã§iftinin ilk dansÄ±" mesajÄ±yla paylaÅŸtÄ±.

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SanatÃ§Ä±, yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlardan birinde de "BulutlarÄ±n Ã¼zerinde dans... Ve biz asla aÅŸaÄŸÄ±ya inmek istemiyoruz. 16 AÄŸustos 2024... Ã–yle Ã§ok aÅŸk var ki... Herkesin ne kadar eÄŸlendiÄŸini gÃ¶rÃ¼nce kalbimiz dolup taÅŸÄ±yor.. Daha bÃ¼yÃ¼lÃ¼ bir gÃ¼n isteyemezdik. Bizi seven bu kadar Ã§ok insanÄ±mÄ±z olduÄŸu iÃ§in ÅŸanslÄ±yÄ±z" diye yazdÄ±.

Rosie O'Donnell, gelininin elinde Ã§iÃ§eklerle Ã§ektiÄŸi bir pozuna da sosyal medya sayfasÄ±nda yer verdi.Â Orada da Teresa'yÄ± gelini deÄŸil kÄ±zÄ± gibi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

O fotoÄŸrafa "Benim yeni kÄ±zÄ±m" mesajÄ±nÄ± yazdÄ± O'Donnell.

ÃœnlÃ¼ oyuncu, Teresa'nÄ±n elinde Ã§iÃ§ekleri ve Ã¼zerinde gelinliÄŸiyle verdiÄŸi bir pozunu da 'Teresa... Benim yeni kÄ±zÄ±m mesajÄ± eÅŸliÄŸinde Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.Â





Teresa ve Blake, karÄ±- koca ilan edildikten sonra ilk danslarÄ±nÄ±, konuklarÄ±n alkÄ±ÅŸlarÄ± eÅŸliÄŸinde yaptÄ±.

En kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunun dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne ev sahipliÄŸi yapan Rosie O'Donnell, o gÃ¼n iÃ§in Ã¼zeri Ã§iÃ§ek desenleriyle sÃ¼slÃ¼ bir takÄ±m elbise giydi. OÄŸlu Blake ile dans ederken Ã§ekilen bir pozuna da Instagram sayfasÄ±nda yer verdi.

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GeÃ§tiÄŸimiz hafta sonu evlenen Blake O'Donnell ile Teresa Garofalow Westervelt, altÄ± buÃ§uk yÄ±ldÄ±r birlikteler. GenÃ§ Ã§ift, 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda niÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± sosyal medya Ã¼zerinden ilan ettiler.

Blake, sevgilisine Broadway'de izlemeye gittikleri Operadaki Hayalet mÃ¼zikalinin perde arasÄ±nda evlenme teklif etti.Â

Blake, sevgilisi Teresa'ya evlilik teklif etmek iÃ§in de ilginÃ§ bir yer seÃ§ti.

Ã‡ift, Broadway'de sergilenen Operadaki Hayalet adlÄ± eseri izlemeye gitti. Perde arasÄ±nda da Blake, gÃ¼zel bir kutu iÃ§indeki pÄ±rlanta yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§Ä±kararak sevgilisine evlenme teklif etti.

O gÃ¼n tiyatro salonunda niÅŸanlanan Ã§ift, geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu da hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

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Rosie O'Donnell'Ä±n Blake dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼Ã§ tane daha oÄŸlu var... En bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Parker 29 yaÅŸÄ±nda. BÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Chelsea Belle 26, ortanca kÄ±zÄ± Vivienne Rose 21, en kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Dakota ise 11 yaÅŸÄ±nda.

Rosie O'Donnell, oÄŸlunu evlendirerek ailesini biraz daha geniÅŸletti.Â

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