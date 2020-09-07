Kubilay Aka: Bu covid kime bulaştığını bilmiyor

Dijital platformda yayınlanan bir dizide rol alan Kubilay Aka ve diğer oyunculara çekimden önce koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Aka karantinaya alındı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu, 'Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor' mesajını paylaştı. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rol arkadaşları da korona oldu



Kubilay Aka ile birlikte başrolü paylaşan Alina Boz ve İpek Filiz Yazıcı’nın da test sonuçları pozitif çıktı. Yaşanan gelişmelerin ardından dizi çekimlerine bir süre ara verildi.

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