MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKubilay Aka: Bu covid kime bulaştığını bilmiyor
GeriMagazin Kubilay Aka: Bu covid kime bulaştığını bilmiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 07.09.2020 - 14:37 | Son Güncelleme:

Kubilay Aka: Bu covid kime bulaştığını bilmiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kubilay Aka: Bu covid kime bulaştığını bilmiyor
Abone Olgoogle-news

Çukur dizisinde Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka koronavirüse yakalandı. Ünlü oyuncu sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Dijital platformda yayınlanan bir dizide rol alan Kubilay Aka ve diğer oyunculara çekimden önce koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Aka karantinaya alındı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu, 'Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor' mesajını paylaştı. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kubilay Aka: Bu covid kime bulaştığını bilmiyor
Rol arkadaşları da korona oldu

Kubilay Aka ile birlikte başrolü paylaşan Alina Boz ve İpek Filiz Yazıcı’nın da test sonuçları pozitif çıktı. Yaşanan gelişmelerin ardından dizi çekimlerine bir süre ara verildi.

Alina Bozdan açıklama
Alina Boz'dan açıklama

 

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kubilay Aka: “Âşık olunca 5 yaşında bir çocuk gibi davranıyorum”‘Hakan Gence’yle evden’in konuğu Kubilay Aka… Aka, Gence'nin 'sivri' sorularını samimiyetle cevapladı:- Âşık olunca çocuklaşıyorum, 5 yaşında biri oluyorum.- Duşun suyunu açarım, yarım saat boyunca altında sahnelerimi çalışırım. - Sevgilimin odasında bir obje olsam makyaj aynası olurdum.Bana baktıkça güzelleşsin...- Kendimi yakışıklı kategorisine koymuyorum. Eli yüzü düzgün bir adamım. - Yaptığım en zor şey seninle röportaj yapmaktı. Benim 4-5 yıl önce bambaşka bir hayatım vardı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle