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Bazıları gerçekten çok para kazanıp akıllıca yatırımlar yapıp hayatları boyunca refah içinde yaşıyor.
Ama bazıları da kimi zaman tıpkı sıradan insanların başına geldiği gibi maddi zorluklar yaşıyor. Bazen olmayınca olmuyor, şans onların da yüzüne gülmüyor bir başka deyişle.
39 yaşındaki oyuncu, iki yıldır Days of Our Lives adlı dizide rol alıyor... Söylediğine göre bu dizi sayesinde finansal olarak batmaktan da son anda kurtuldu.
Aslında ilk gençlik yıllarından beri kamera karşısında olan AnnaLynne McCord, bu dizinin kadrosuna seçilmeden hemen önce kredi kartı borçlarını bile ödeyecek halde değildi.
Hollywood Hills Magazine'e bir demeç veren McCord, 2024 yılında Days of Our Lives adlı diziden kendisine teklif geldiği günün sabahında kredi kartı borçlarını ödeyemeyeceği gerçeğiyle yüzleştiğini söyledi.
McCord'un anlattığına göre aynı gün öğleden sonra Days of Our Lives dizisinin oyuncu seçiminden sorumlu olan Marnie onu aradı. Dizide oynamak isteyip istemediğini sordu.
İşte o anda AnnaLynee McCord rahat bir nefes aldı ve içten bir "Evet, isterim" yanıtı verdi.
Sadece kredi kartı borçlarını ödemekle kalmadı. Days of Our Lives dizisinde oynadığı karakter ona Gelecek Vaad Eden En İyi Yetenek dalında Emmy adaylığı bile getirdi. Üstelik bunca yıl bu mesleği yapmasına rağmen.
AnnaLynne McCord, bütün bu olanları "Sanki yeniden doğuyordum" diye özetledi.