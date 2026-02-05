ÃœnlÃ¼ oyuncu kredi borcunu Ã¶deyemedi... AÄŸlaya aÄŸlaya evinden taÅŸÄ±ndÄ±...GÃ¶rdÃ¼m ki bu alemde hiÃ§ vefa yokmuÅŸ

Haberin DevamÄ±

YÄ±llar iÃ§inde sahip olduÄŸu her ÅŸeyini kaybeden, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± finansal sorunlar yÃ¼zÃ¼nden hayatÄ± kararan Ã¼nlÃ¼lerin Ã¶ykÃ¼lerini sÄ±k sÄ±k duyuyoruz.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi bÃ¶yle maddi sorunlar yaÅŸayan Ã¼nlÃ¼lere bir yenisi eklendi. GirdiÄŸi borÃ§ bataÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã§ok sevdiÄŸi evinden taÅŸÄ±nmak zorunda kaldÄ± bu Ã¼nlÃ¼ oyuncu. Ãœstelik bÃ¼tÃ¼n bunlar meslek aÅŸkÄ± yÃ¼zÃ¼nden baÅŸÄ±na geldi.

BAÅžINA GELENÄ° AÄžLAYA AÄžLAYA ANLATTI

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde evinden taÅŸÄ±nmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan bu Ã¼nlÃ¼ oyuncu Jennifer Espositoâ€¦

52 yaÅŸÄ±ndaki Esposito'yu bu zor duruma dÃ¼ÅŸÃ¼ren de 2024 yÄ±lÄ±nda Ã§ektiÄŸi Fresh Kills adlÄ± film. Bir baÅŸka deyiÅŸle tam 15 yÄ±l hayalini kurduÄŸu bu filmi Ã§ekti ama evini de elinden Ã§Ä±karmak zorunda kaldÄ± Esposito.

Jennifer Esposito, filmini Ã§ekmek iÃ§ik tam 15 yÄ±l uÄŸraÅŸtÄ±. Sonunda da 2024 yÄ±lÄ±nda evi ve Ã§evresindeki geniÅŸ arazisi dahil ipotek ettirerek kredi Ã§ekti.

Esposito sonunda hayalindeki filmi Ã§ekti ama borcunu Ã¶deyemediÄŸi iÃ§in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kocasÄ± ve kÃ¶peÄŸiyle birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evini de kaybetti.

Bu duruma ne kadar Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda dile getirdi Jennifer Esposito.

GÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde Ã§ektiÄŸi videosunda "Evet, ÅŸu anda berbat gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ aÄŸlÄ±yorum... Filmimi Ã§ekmek iÃ§in ipotek ettirdiÄŸim evimden taÅŸÄ±nÄ±yorum" dedi.

Jennifer Esposito, filmini Ã§ekmek iÃ§in ipotek ettirdiÄŸi evini satmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medyadan duyurdu.





FÄ°LMÄ°N TANITIMINA DESTEK OLMAYAN MESLEKTAÅžLARINI ELEÅžTÄ°RDÄ°

AslÄ±nda Esposito'ya bu filmi kendisinin deÄŸil bir erkeÄŸin yÃ¶netmesine izin vermesi iÃ§in 5 milyon dolar teklif gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Fakat yÄ±ldÄ±z bunu kabul etmedi.

Esposito paylaÅŸÄ±mÄ±nda, meslektaÅŸlarÄ±nÄ± ve sinema dÃ¼nyasÄ±nda Ã§ok da var olmayan dayanÄ±ÅŸma duygusunu da sorguladÄ±... MeslektaÅŸlarÄ±nÄ±, Fresh Kills'in tanÄ±tÄ±mÄ±na katkÄ±da bulunmamakla eleÅŸtirdi.

Onun bu sÃ¶zlerinden sonra da aralarÄ±nda Rosanna Arquette, Jerry O'Donnell, Debra Messing'in de bulunduÄŸu Ã¼nlÃ¼lerden destek mesajlarÄ± geldi.

Jennifer Esposito, baÅŸÄ±na gelenlere raÄŸmen kendisiyle ve yaptÄ±ÄŸÄ±yla gurur duyduÄŸunu da saklamadÄ±.

BorÃ§lu olduÄŸu bankanÄ±n evini elinden almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi Esposito. Arabada yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sadece borcunu Ã¶demek iÃ§in evi satmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Esposito "Ã‡ok aÃ§Ä±k olmak istiyorum. Kendimle sonsuzca gurur duyuyorum, yine olsa yine yapardÄ±m. Ama baÅŸka bir ÅŸekilde" dedi.

Bir kaybeden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tam tersine bir sanatÃ§Ä± olarak sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de sÃ¶zlerine ekledi.

Esposito, paylaÅŸÄ±mÄ±nda filminin tanÄ±tÄ±mÄ±na destek olmayan meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n vefasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da eleÅŸtirdi.Â





Jennifer Esposito, tam 15 yÄ±llÄ±k hayali olan Fresh Kills adlÄ± bu filmi hem yazdÄ±, hem yÃ¶netti hem de oynadÄ±. Filmde Esposito'nun yanÄ± sÄ±ra Odessa A'zion, Annabella Sciorra ve Emily Bader de rol alÄ±yordu.





Esposito, satmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± evinde kocasÄ± Jesper Vesterstrom ile yaÅŸÄ±yordu.

YÄ±ldÄ±z, 2006 ile 2007 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Bradley Cooper ile kÄ±sa sÃ¼ren bir evlilik yapmÄ±ÅŸtÄ±.

