Ünlü oyuncu köpeğini bebek arabasında gezdirdi!

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Bebek değil köpek

Yüsra Geyik, köpeğini bebek arabasında gezdirdi. Önceki gün alışveriş merkezinde görüntülenen oyuncu, muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

En son Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”da rol alan Yüsra Geyik, önceki gün Aqua Florya AVM’de objektiflere takıldı. Köpeğini bir bebek arabasına koyan ve açık havada dolaşan oyuncu, dünyaca ünlü mağazalardaki yeni sezon ürünleri de inceledi. Muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmeyen Yüsra Geyik “Bildiğiniz üzere son olarak Camdaki Kız dizisindeydim. Senaryo gereği projeden ayrıldım, şimdi yeni gelen tekliflere açığım. Bakalım, iş olsun çalışalım. Boş duranı Allah sevmez” dedi.

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Şiddet içeren işlerde yokum

Ayça Ayşin Turan önceki gün Etiler’deki Akmerkez’de görüntülendi. Turan, projelerinde kadını ezen sahnelerde oynamamaya dikkat ettiğini söyledi: “Kadına şiddetle ilgili bir senaryo gelirse ben oynamam. Her seferinde ekranda farklı karakteri denedim. Yine farklı karakterlerle devam etmek istiyorum.” (Sayit DURMAZ)

Benden kısası olmaz

Tuğba Özay, Esra Sönmezer’in “Pembe Pijama” programının bu haftaki konuğu oldu. Özay, ilişkisinde görünüme önem verdiğini belirterek kendisinden kısa bir erkekle birlikte olmayacağını söyledi ve ekledi: “Boyu en az 1.82 olmalı.”

Tuğba Özay, “Birlikte çalıştığınız hiçbir isme âşık oldunuz mu” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Hayır. Hayatım podyumlarda geçti. Kenan İmirzalıoğlu’ndan Kıvanç Tatlıtuğ’una hepsiyle podyumu paylaşmış bir insanım. Yakışıklılığa doydum.”

Defne Samyeli’yle bir kutlama daha

Geçen hafta yazmıştım, Beyza Uyanoğlu’nun doğum günü kutlamalarının arkası kesilmedi diye! Cemiyetin sevilen isimlerinden olan Uyanoğlu, son kutlamayı da Melanj’da yapmış. Sahnelerin güzel ismi Defne Samyeli’ni dinlemeye giden dostlar, hem Beyza Hanım’ın yeni yaşını kutlamış hem de felekten bir gece çalmış.

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Rap’çi kubat diyeceksiniz

Türk halk müziği sanatçısı Kubat, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Eşi Eylem Eraydın ile birlikte alışveriş yapan Kubat, dört yıl aradan sonra çıkardığı “Koca Dünya” adlı yeni albümü hakkında konuştu:

“Fuat Ergin ile bir rap şarkısı yaptık, bu şarkı çok konuşuldu. İlk kez tarzımın dışında böyle bir şarkı yaptım. Artık bana rap’çi Kubat diyebilirsiniz.”

YouTube kanalı açacağım

Mehmet Ali Erbil, önceki gün dostlarıyla Etiler’deki bir dönercide iftar için buluştu. Gece sonunda ünlü şovmen, YouTube kanalı açacağını söyledi: “Z kuşağına ulaşmak için bu projeyi gerçekleştireceğim. Söyleşi programı yapacağım.”

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Erbil, Seda Sayan’ın nişanlısı Çağlar Ökten’le Prag’da evleneceğinin hatırlatılması üzerine ise “Nereden bulmuş orayı” diye espri yaptı.

(Sayit DURMAZ)