×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ünlü oyuncu kocasıyla ilgili öyle bir gaf yaptı ki! Yoksa bildiğimiz evliliklerden değil mi bu!

Güncelleme Tarihi:

#Margot Robbie#Tom Ackerley#Uğultulu Tepeler
Ünlü oyuncu kocasıyla ilgili öyle bir gaf yaptı ki Yoksa bildiğimiz evliliklerden değil mi bu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 18:14

Sinema dünyası son birkaç gündür Margot Robbie'yi konuşuyor. Bunun nedeni de son dönemin gözde erkek yıldızlarından Jacob Elordi ile başrollerini paylaştığı Uğultulu Tepeler adlı film.

Haberin Devamı

Margot Robbie bir süredir o gala senin bu basın toplantısı benim dolaşıp duruyor. Bu arada da üzerindeki ünlü modacıların tasarımı olan kıyafetlerin birini giyip birini çıkarıyor.

Bütün bunlar olup biterken 35 yaşındaki Robbie, 2016'da evlendiği kocası Tom Ackerley ile ilgili yaptığı bir gafla da bütün dikkatleri üzerine çekti.

Filmin Los Angeles galasına katılan Robbie, yakında vizyona girecek olan Uğultulu Tepeler adlı filmle ilgili olarak "Kocamla ya da her kimle olursa olsun izlemeye gideceğim" dedi.

Onun bu sözleri de sosyal medyada "Acaba bu bizim bildiğimiz evliliklerden değil mi? Yoksa Hollywood'da zaman zaman görüldüğü gibi açık ilişki mi yaşıyorlar?" sorularını getirdi akıllara. Sosyal medya bu konudaki yorumlarla dolup taştı...

Ünlü oyuncu kocasıyla ilgili öyle bir gaf yaptı ki Yoksa bildiğimiz evliliklerden değil mi bu

Haberin Devamı

EVLİLİKLERİYLE İLGİLİ ŞAKALAR ALDI BAŞINI GİTTİ
Robbie, bunca olay çıkaran sözlerini de filmin 13 Şubat'ta gösterime gireceğini hatırlattıktan sonra yaptı. Güzel oyuncu "Ben olsam filme cuma gecesi giderdim. Bütün kız arkadaşlarımla.... Güzelce giyinip kuşanır filmi izlerdim" dedi.

Hemen ardından da olay çıkaran o sözleri geldi. O sırada da bir sonraki günde filmi izleyebileceğini söyledi. "Sonra da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bu kez de kocamla... ya da işte her kim olursa onunla giderdim" diye konuştu.

İşte onun bu sözleri de Tom Ackerley ile evlilikleri konusunda şakalara yol açtı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda bazıları "Belki de onlarınki klasik bir evlilik değil... Açık ilişki yaşıyorlar" diye yorum yaptı.

Bazıları da "Belki de herkesin evli olmayabileceğini düşünüp böyle söyledi" diyerek oyuncunun sözlerini farklı şekilde yorumladı.

Margot Robbie ile yapımcı kocası Tom Ackerley, 2024 yılında bir erkek evlat sahibi olmuştu.

Gözden KaçmasınÜnlü TV kanalının hava durumu sunucusu değişti: Ekranda göründü, fırtına koptuÜnlü TV kanalının hava durumu sunucusu değişti: Ekranda göründü, fırtına koptu!Haberi görüntüle

Ünlü oyuncu kocasıyla ilgili öyle bir gaf yaptı ki Yoksa bildiğimiz evliliklerden değil mi bu

Robbie galada bir zamanlar Elizabeth Taylor'a iki kez evlenip boşandığı kocası Richard Burton tarafından hediye edilen paha biçilmez kolyeyi taktı.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu kocasıyla ilgili öyle bir gaf yaptı ki Yoksa bildiğimiz evliliklerden değil mi bu

Emily Bronte'nin defalarca sinemaya uyarlanan ünlü romanı Wuthering Heights (Uğultulu Tepeler) bu kez yönetmen Emerald Fennell'ın yorumuyla beyazperdeye geliyor. Filmde Robbie'ye Jacol Elordi eşlik ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Margot Robbie#Tom Ackerley#Uğultulu Tepeler

BAKMADAN GEÇME!