Ünlü oyuncu kocasıyla ilgili öyle bir gaf yaptı ki! Yoksa bildiğimiz evliliklerden değil mi bu!

Margot Robbie bir süredir o gala senin bu basın toplantısı benim dolaşıp duruyor. Bu arada da üzerindeki ünlü modacıların tasarımı olan kıyafetlerin birini giyip birini çıkarıyor.

Bütün bunlar olup biterken 35 yaşındaki Robbie, 2016'da evlendiği kocası Tom Ackerley ile ilgili yaptığı bir gafla da bütün dikkatleri üzerine çekti.

Filmin Los Angeles galasına katılan Robbie, yakında vizyona girecek olan Uğultulu Tepeler adlı filmle ilgili olarak "Kocamla ya da her kimle olursa olsun izlemeye gideceğim" dedi.

Onun bu sözleri de sosyal medyada "Acaba bu bizim bildiğimiz evliliklerden değil mi? Yoksa Hollywood'da zaman zaman görüldüğü gibi açık ilişki mi yaşıyorlar?" sorularını getirdi akıllara. Sosyal medya bu konudaki yorumlarla dolup taştı...

EVLİLİKLERİYLE İLGİLİ ŞAKALAR ALDI BAŞINI GİTTİ

Robbie, bunca olay çıkaran sözlerini de filmin 13 Şubat'ta gösterime gireceğini hatırlattıktan sonra yaptı. Güzel oyuncu "Ben olsam filme cuma gecesi giderdim. Bütün kız arkadaşlarımla.... Güzelce giyinip kuşanır filmi izlerdim" dedi.

Hemen ardından da olay çıkaran o sözleri geldi. O sırada da bir sonraki günde filmi izleyebileceğini söyledi. "Sonra da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bu kez de kocamla... ya da işte her kim olursa onunla giderdim" diye konuştu.

İşte onun bu sözleri de Tom Ackerley ile evlilikleri konusunda şakalara yol açtı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda bazıları "Belki de onlarınki klasik bir evlilik değil... Açık ilişki yaşıyorlar" diye yorum yaptı.

Bazıları da "Belki de herkesin evli olmayabileceğini düşünüp böyle söyledi" diyerek oyuncunun sözlerini farklı şekilde yorumladı.

Margot Robbie ile yapımcı kocası Tom Ackerley, 2024 yılında bir erkek evlat sahibi olmuştu.

Robbie galada bir zamanlar Elizabeth Taylor'a iki kez evlenip boşandığı kocası Richard Burton tarafından hediye edilen paha biçilmez kolyeyi taktı.

Emily Bronte'nin defalarca sinemaya uyarlanan ünlü romanı Wuthering Heights (Uğultulu Tepeler) bu kez yönetmen Emerald Fennell'ın yorumuyla beyazperdeye geliyor. Filmde Robbie'ye Jacol Elordi eşlik ediyor.