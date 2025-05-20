Ünlü oyuncu boşandığı kocasına yeniden aşık oldu, yıllar sonra tekrar evlendi! ‘Birinci ve yirmi ikinci yıldönümümüz kutlu olsun sevgilim'

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Bu hüzünlü bitişlerin ardından da yeni aşklar yaşanıyor. Peki aynı kişiye bir daha aşık olup onunla iki kez evlenmek?

İşte bu sık rastlanmayan ama pek çok örneği de olan durum ünlü bir dizi oyuncusunun başına geldi.

General Hospital dizisiyle tanınan ünlü oyuncu pek alışılmadık bir aşk yaşadı ve iki kez aynı adamla evlendi

Yıllardır sevenlerini ekran başına toplayan ünlü “General Hospital” dizisinin oyuncusu Rena Sofer evliliğinin hem 1’inci hem de 22’nci yıl dönümünü birlikte kutladı.

Rena Sofer ve eşi Sanford Bookstaver bir kez evlenmekle yetinmedi, bir ayrılık yaşadıktan sonra birbirlerine olan aşkları yeniden canlanınca ikinci kez nikah masasına oturdu.

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55 yaşındaki ünlü oyuncu ve eşi Sanford Bookstaver 2003 yılında evlenmişti.

2005’te kızları Avalon’u kucaklarına alan çift 2017’de anlaşamayıp ayrılmaya karar verdi.

Ünlü çift 2003'te ve 2024'te evlenirken böyle poz vermişti

Kızları olduğu için görüşmeyi bırakmayan eski eşler 2019’da geçmişte kalan büyük aşklarını yeniden alevlendirdi ve tekrar nişanlandıktan sonra 2024’te bir kez daha nikah masasına oturup “evet” dedi.

Rena Sofer Instagram hesabından “Mutlu 1/22 evlilik yıldönümleri! 22 yıl önce evlendik ve 1 yıl önce yeniden evlendik! Ne kadar güzel ve özel bir yolculuğa çıktık” yazdı.

Ünlü çift ilk evliliklerinden 21 yıl sonra bir daha nikah masasına oturdu

2003’teki ilk düğünlerinden ve 2024 yılındaki nikâhlarından fotoğrafları yan yana koyarak paylaşan ünlü oyuncunun eşi Sanford Bookstaver de bu özel günü “Sen benim hayatımın aşkısın ve ben hayatımın geri kalanını en iyi arkadaşımla geçireceğim için yaşayan en şanslı insanım!" sözleriyle kutladı.

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Sofer, uzun soluklu pembe dizi General Hospital'daki Lois Cerullo rolüyle tanınmıştı. Bu rolü 1993-1996 yılları arasında oynadı ve çocuklu hayatından sonra ara verdiği diziye de 26 yıl aradan sonra 2023'te geri döndü.

Çift 2019'da pandemiden önce bir araya gelmişti... Karantina dönemleri onlara aşklarını canlandırmak için fırsat tanıdı

Rena Sofer’in eşi Sanford Bookstaver de aralarında One Tree Hill, The O.C., Dawson's Creek, House, Revenge, Chicago P.D., Jessica Jones, Dexter'ın da bulunduğu birçok dizinin yönetmeni.