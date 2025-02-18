Onu kurtardı ama kendisi gölde boğularak öldü… Oğlu hala arkasından ağlıyor

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Glee dizisinin yıldızı Naya Rivera, oğlu Josey’le birlikte California'daki Piru gölüne gitmiş, anne oğul baş başa güzel bir gün geçirmek istemişlerdi.

ÜNLÜ OYUNCU GÖLDE BOĞULARAK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Naya Rivera, kendi kullandığı tekneyle suya açıldı ve oğluyla birlikte tekneden atlayıp biraz yüzmek istedi.

Genç yaşında trajik şekilde ölen Naya Rivera'nın geride oğluyla çekilmiş bir avuç fotoğrafı kaldı

Kısa bir süre sonra oğlunu zorlukla alıp tekneye çıkarıp onu kurtardıktan sonra sulara gömülen ünlü oyuncunun cansız bedeni 5 gün sonra bulunabilmişti.

SON NEFESİNİ DE OĞLUNU KURTARABİLMEK İÇİN HARCAMIŞTI

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Naya Rivera’nın 2020’de gerçekleşen bu trajik olayda 4 yaşında olan oğlu artık 9 yaşında ve babası Ryan Dorsey’le birlikte büyüyor.

O korkunç kaza yaşandığında daha sadece 4 yaşında olan oğlu Josey annesini kurtaramadığı için hâlâ gözyaşı döküyor

Yolları 2010’ların başında kesişen Naya Rivera ve Ryan Dorsey 2014’te evlenmiş, oğulları Josey’i kucaklarına ertesi sene almışlardı.

Çift 2018’de boşansa da oğullarını birlikte büyütmeye devam etmiş ve dost kalmıştı.

OĞLU HÂLÂ O ANLARI DÜŞÜNMEDEN YAPAMIYOR: ANNEMİ KURTARABİLİRDİK

Ryan Dorsey, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak oğlu Josey’nin annesinin ölümü yüzünden hâlâ kendisini suçlu hissettiğini söyleyerek hayranlarını üzdü.

Ryan Dorsey verdiği röportajda 9 yaşındaki oğlunun ölümünden önce annesi için “bir cankurtaran salı bulmaya çalıştığını defalarca söylediğini” belirtti.

Naya Rivera'nın oğlunu eski eşi Ryan Dorsey büyütüyor

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Dorsey, “Bir ip vardı ama ipin üzerinde büyük bir örümcek vardı ve Josey onu atamayacak kadar korkuyordu” derken kendisinin de oğluna sürekli olarak ipin zaten kısa olduğunu annesine atsa bile yetişmeyeceğini anlatmaya çalıştığını söyledi.

“Belli ki bu hala aklından çıkmıyor” diyen babası oğullarının annesi Naya Rivera’nın ölümü yüzünden kendini suçlamaktan kurtulamadığını söyledi.

Rivera’nın ölümü bir kaza olarak değerlendirildi ve yapılan soruşturmada, kendini tüketmeden ve boğulmadan önce oğlunu güvenli bir şekilde kiraladıkları tekneye geri götürdüğü tespit edildi.

Oğlu Josey annesinin son sözünün kendi ismi olduğunu sonra suya batıp bir daha çıkmadığını söylemişti.

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ŞİMDİ TEK EVLADINI BİR BAŞINA BÜYÜTME GÖREVİ ONA DÜŞTÜ

Ryan Dorsey de aslında o gün yanlarında olsaydı esi eşini kurtarabileceğini düşünüyor ve o da kendini suçlu hissediyor.

Ryan Dorsey kendisi de o korkunç günle ilgili suçluluk duyduğunu itiraf etti...

“Muhtemelen suya atlardım ve onu kurtarırdım. Ama öte yandan, belki ikimizin de başına kötü bir şey gelebilirdi diye düşünüyorum. Bilemiyorum.” diyen ünlü oyuncu şimdi tek evladını annesiz büyütüyor ve onu mutlu edebilmek için çırpınıyor.

"ONUN GURUR DUYACAĞI BİR EVLAT YETİŞTİRECEĞİM"

Dorsey, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı eski eşini hâlâ çok güzel şekilde anıyor ve boşanmış olsalar da oğullarını hep ilk planda tuttuklarını ve öyle büyüttüklerini söylüyor.

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“Eğer birimiz yoksa diğerimiz her zaman onun yerini doldururdu. Onu birlikte büyütme konusunda hiçbir zaman gerçek bir kargaşa yaşamadık.” diyen Ryan Dorsey’nin tek amacı elinden gelenin en iyisini yapıp oğlunu annesi Naya Rivera’nın gurur duyacağı bir evlat olarak yetiştirebilmek.