Ünlü oyuncu karısının her zerresine aşık olduğunu söylemişti... Oğlu da onu örnek almış... Seni seveli altı yıl oldu

Haberin Devamı

Ama sonunda 2001'de muratlarına erip yuvalarını kurdular. O zamandan bu yana da birlikteler. Aşkları da zaman içinde şekil değiştirdi belki ama bitecek ya da azalacak gibi değil.

Saçlarına aklar düşse de, kilo alıp bedensel görünümleri artık gençlikten giderek uzaklaşsa da hala birbirlerini seviyorlar.

Bu arada birlikte iki erkek çocuk da büyüttüler. Öyle ki çocukları artık yetişkin oldu ve boylarını geçti. Bu mutlu çiftin evliliği, belli ki çocuklarına da iyi örnek oldu.

Çünkü küçük oğulları tam altı yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle yıl dönümlerini etkileyici bir Instagram paylaşımıyla kutladı.

Orada da kelimenin tam anlamıyla babasının oğlu olduğunu bir kez daha kanıtladı zaten...

Haberin Devamı

TAM ANLAMIYLA BABASININ OĞLUYMUŞ

Böyle anlattığımız bu ünlü çift, Pierce Brosnan ile eşi Keely Shaye Smith.

Türlü türlü engelleri aşıp sabırla bekleyerek 2001 yılında rüya gibi bir düğünle evlenen Brosnan çifti, mutluluklarını da iki yakışıklı erkek çocukla taçlandırdı.

Çiftin 28 yaşında Dylan ve 24 yaşında Paris adında iki tane oğlu bulunuyor.

Dylan ve Paris artık birer yetişkin, kendi meslekleri ve hayatları var. Tabii birer de kız arkadaşları.

Pierce ve Keely Shaye Brosnan'ın küçük oğlu Paris, sevgilisi Alex Lee Aillon ile birlikteliğinin altıncı yılını bir dizi fotoğraf ve anlamlı sözler içeren bir mesaj eşliğinde paylaştı.

SEVGİLİSİYLE ALTINCI YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Paris Brosnan paylaşımında Alex'e "Seni seveli bugün altı yıl oldu... Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim" diye seslendi.

Genç adamın bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik yorumu geldi.

18 yaşından beri modellik yapan bir de oyunculuk deneyimi yaşayan Paris Brosnan, aşk ve sevgilisine saygı gösterme konusunda babası Pierce Brosnan'ı örnek aldığı için de övgü aldı.

Haberin Devamı

Sinemanın en yakışıklı James Bond'u unvanını yıllardır elinde tutan 71 yaşındaki Pierce Brosnan'ın karısı Keely Shaye Smith'e duyduğu aşk artık herkesin malumu.

Öyle ki Keely, iki çocuk dünyaya getirdikten sonra epeyce kilo almıştı. Hatta bu yüzden kendisine ağır eleştiriler de yöneltiliyordu. Brosnan ise karısının kilo vermesi konusunda kendisine yardım teklif edenlere "Karımın her bir kıvrımına aşığım. Onun sevgisine layık olmaya çalışıyorum" diyerek yanıt vermişti.

Bu yıl ise Keely Shaye Smith, verdiği kilolarla gündeme geldi. 61 yaşındaki Smith, yıllardır eleştiri konusu olan kilolarından kurtuldu ve bambaşka bir görünüme sahip oldu.

Haberin Devamı

Ama bu değişim de Brosnan'ın karısına yönelik sevgi ve saygısında bir değişikliğe neden olmadı.

Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith bugün mutlu evlilikleri nedeniyle parmakla gösteriliyor. Ama bilenler bilir her ne kadar birbirlerini sevseler de bu mutlu yuvayı kurmaları öyle kolay olmadı.

Bir ara öylesine aksilikler yaşadılar ki bunun bir işaret olduğunu belki de evlenmemeleri gerektiğini bile düşündüler.

BİR TÜRLÜ DÜĞÜN YAPAMADILAR

Pierce Brosnan, ilk evliliğini Cassandra Harris ile yaptı. Fakat eşi kansere yakalandı ve hayatını yitirdi.

Uzun süre onun yasını tutan Brosnan, sonunda Keely Shaye Smith ile flört etmeye başladı. Hatta onunla evlenmeye karar verdi.

Haberin Devamı

Fakat aksilikler bir türlü çiftin peşini bırakmadı. Brosnan ile Shaye Smith'in düğün tarihi belirlendikten sonra defalarca ertelendi.

Bunun nedeni de çiftin yaşadığı aksiliklerdi. İşte bunlar da "Cassandra'nın Laneti" teorisinin uzun süre gündemde kalmasına neden oldu.

O dönemde ortaya atılan iddialara göre Keely Shaye Smith de sonunda meydana gelen aksiliklerden korktu ve Pierce Brosnan ile evlenmek yerine onunla sadece birlikte yaşamakla yetinebileceğini bile söyledi.

ÖNCE TRAFİK KAZASI SONRA EV KAZASI

Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, düğünlerini ilk olarak Brosnan'ın oğlunun Trafik kazası geçirmesi üzerine erteledi.

Haberin Devamı

Sonra ikinci kez tarih belirlendiğinde Shaye Smith'in teyzesi evinde düşüp ayak bileğini kırdı. Tören bir kez daha ertelendi. Üçüncü ve son erteleme ise Keely Shaye Smith'in geçirdiği ve neyse ki hafif sıyrıklarla atlattığı bir trafik kazası nedeniyle oldu.

Sonra başka gelişmeler oldu. Çift artık evliliğin tam eşiğine gelmişti. Yeni bir tarih saptanmıştı. İlk anda her şey yolunda gibi görünüyordu.

Ama düğün organizasyonunu üstlenen şirketin sahibi kalp krizi geçirdi. Gelin, tören hazırlıkları için yeni bir şirket bulmak zorunda kaldı.

Bu sorun da çözüldü ama bu kez de başka bir ölüm haberi geldi. Brosnan'ın destek verdiği Dash Dunbar adında küçük kanser hastası hayata veda etmişti. Brosnan onu o kadar seviyordu ki onun ölümünün ardından düğün yapmak istemedi.

MEĞER UZUN VE MUTLU AŞKIN İŞARETİYMİŞ

Sonunda Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, aktörün memleketi olan İrlanda'da evlenmeye karar verdi.

Bir şato kiralandı. Düğünle ilgili her şey, buna hediyeler de dahil ABD'den İrlanda'ya bu şatoya gönderilmişti.

Fakat yine olumsuz bir gelişme meydana geldi. Hediyelerin yanı sıra düğün davetiyeleri bile şatoya giren hırsızlar tarafından çalındı.

Hatta Keely Shaye Smith bu davetiyelerin bulunamamasının da Brosnan ile evlenmemesi için bir işaret olabileceğini ifade etti.

Fakat sonunda Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, 4 Ağustos 2001'de bütün bu aksiliklerin ardından evlendi. Görünüşe göre o kadar aksilik o tuhaf iddiaların aksine çiftin uzun süreli mutluluğunun habercisiymiş.

Çiftin evliliğinden Dylan ve Paris adında iki tane erkek evlatları oldu.