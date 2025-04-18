Ünlü oyuncu karısını ölüme bile yalnız göndermedi... Dağınık evlerinde aşk notları bulundu... Meğer ne çok sevmiş!

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Olayın üzerinden zaman geçip ayrıntılar ortaya çıktıkça bu büyük şaşkınlık yerini duygu sellerine bıraktı.

Çünkü hayatının büyük bölümünü kamera karşısında nice karaktere hayat vererek geçiren Gene Hackman, 95 yıllık ömrünü, hayranlarının hiç beklemediği bir şekilde tamamlamıştı...

Alzheimer hastası olan Gene Hackman, evin banyosunda hayatını kaybeden Betsy Arakawa'nın cansız bedeniyle bir hafta birlikte yaşamıştı.

Üstelik hastalığı yüzünden onun başına gelenin farkında bile olmadan...

İlaçlarını almadan, belki yemek bile yemeden.

Daha da ötesinde ilk evliliğinden dünyaya gelen çocukları bile onu aylardır arayıp sormamıştı...

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POLİSİN EVDE ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER ŞAŞKINLIK YARATTI

Geçtiğimiz günlerde de Gene Hackman ve karısı Betsy Arakawa'nın cansız bedenlerinin bulunduğu evde polis tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı.

O görüntüler Hackman'ın hayranlarının yüreğini bir kez daha yerinden oynattı.

Özel hayatlarının gizliliğine büyük önem veren çiftin evlerine temizlikçi bile çağırmadığı o zaman ortaya çıktı.

95 yaşındaki Hackman ve 65 yaşındaki Arakawa'nın evi, kelimenin tam anlamıyla darmadağınıktı... Üst üste yığılmış giysiler, mutfaktaki bozulmuş yiyecekler, makyaj masasındaki onlarca malzeme...

Onun öncesinde de Arakawa'ın hayatını kaybetmesine neden olan hanta virüsü nereden kapmış olabileceğine dair bulgular ele geçirdi evde ve arazisinde araştırma yapan polis ve sağlık ekipleri.

Evir arazisinde ve müştemilatlarında ölü kemirgenler, kemirgen dışkıları ve fare kapanları bulundu. Büyük olasılıkla Betsy Arakawa'nın hayatını elinden alan harnta virüsü bu nedenle kapmış olabileceği konuşuldu.

KÜÇÜK AŞK NOTLARI DA BULUNDU

Santa Fe, polisinin çiftin evinde yaptığı araştırmada başka bir şey daha bulundu... İşte onlar, gören herkesi duygulandırdı.

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Gene Hackman ve Betsy Arakawa'nın günlük yaşamlarında birbirlerine yazdığı notlardı bunlar. Hemen hemen hepsinde de birbirlerine duydukları sevgiyi ifade eden satırlar ya da kelimeler vardı.

Gene Hackman bütün notlarını 'Sevgiler' ya da 'Seni seviyorum' diyerek imzalamıştı. Hepsinin altında da imzasını "G" olarak atmıştı.

Aynı şekilde evde Betsy Arakawa'nın da Gene Hackmman'a yazdığı küçük notlar bulundu evin farklı köşelerinde.

'GÜNAYDIN TATLI KIZ'

El yazısıyla yazılmış bu notlardan birinde Gene Hackman karısına "Günaydın ve birkaç gün önce geçen doğum günün kutlu olsun" diye seslenmiş.

Sonra da şöyle sürdürmüş notunu. "Hala akşam yemeği konusunda senin yardımını istediğim için üzgünüm. Her ne kadar takdir görmüş olsa da. Seni ve arkadaşlarını seviyorum" diye yazmış.

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Notlardan birinde Gene Hackman karısına yazdığı "Günaydın tatlı kız... Seni düşünüyorum. Sevgiler" satırları bulunuyor.

Gene Hackman'ın karısına yazdığı notlardan birinde de Alzheimer hastalığının üzerindeki etkilerini bildiğine dair satırlar yer alıyor.

Bunlardan birini de zor olsa da hala hayatta olduğunu yazarak bitirmiş Gene Hackman.

Betsy Arakawa da kocası Gene Hackman'a o gün içinde ne yapacağını bildiren notlar bırakmış. Köpeğini veterinere götürmekle ilgili notu bunlardan biri. Bir diğerinde de evden çıkarken Arakawa, Hackman'a yapbozun nerede durduğunu haber vermiş.





SPOR SALONUNDA TANIŞTILAR

Gene Hackman ile Betsy Arakawa, ünlü oyuncunun gittiği spor salonunda tanıştı. Aslında bir klasik piyanist olan Arakawa o dönemde yarı zamanlı olarak spor salonunda da çalışıyordu.

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Hawai doğumlu Arakawa ile Hackman'ın tanışıklıkları kısa zamanda ilerledi.

Çift, 1991 yılında evlendi.

Hackman ilk evliliğini 1956 ile 1986 arasında Faye Maltese ile yapmıştı. Bu evliliğinden Christopher Allen adında bir oğlu ile Leslie Anne ile Elizabeth Jane adında iki tane kızı bulunuyor

Ünlü oyuncunun ölümünün ardından kızları, babalarıyla aylardır konuşup görüşmediklerini söyledi.

ÇOCUKLARI ONU ARAYIP SORMUYORDU

Fakat yine onların söylediğine göre Betsy Arakawa babalarına çok iyi bakıyordu.

Gene Hackman ve Betsy Arakawa'nın cansız bedenleri 26 Şubat 2025 günü bulundu.

Yapılan otopside Arakawa'nın hanta virüs nedeniyle öldüğü belirlendi.

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Gene Hackman'ın kalp pilinden ise son sinyal 18 Şubat'ta alındı. Bu verilerden yola çıkılarak ünlü oyuncunun karısının cansız bedeniyle bir haftadan fazla aynı evde yaşadığı belirlendi.

Alzheimer nedeniyle olup bitenin de pek farkında değildi Hackman.

Arakawa'nın cansız bedeni banyoda, Hackman'ın da evin vestiyer odasında bulundu. Yanında güneş gözlüğü ile bastonu da bulunan oyuncunun belki de evden çıkmak üzere olduğu da varsayıldı.