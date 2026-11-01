Ünlü oyuncu kanseri yendi ama tükendi… ‘Gelirim yok ama faturalar gelmeye devam ediyor’

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Hastalığıyla cesurca mücadele eden ve tüm bu süreci de kendi durumundaki başka hastalara cesaret aşılamak için bütün samimiyetiyle sosyal medya hesaplarından paylaşan yıldız isim en sonunda hastalığı yenmeyi başardı.

“Baywatch” dizisiyle şöhrete kavuşan ünlü oyuncu Nicole Eggert, kanserle mücadelesinin mali yükünü gözler önüne serdiği üzücü bir açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu meme kanseri tedavisi gördüğü süreçte bir yandan faturalar gelmeye devam ederken, diğer yandan hiçbir gelirinin olmayacağı gerçeğini kabullenmek zorunda kaldığını belirtti.

54 yaşındaki Eggert'a, Aralık 2023'te 2. evre kribriform karsinom (bir tür meme kanseri) teşhisi kondu. İki yılın ardından oyuncu, kanser durumunun "NED" (hastalığa dair hiçbir bulguya rastlanmadı) seviyesine geldiğini açıkladı.

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Ünlü oyuncu yaşadığı mücadelenin getirdiği mali sıkıntıların hayatına bambaşka bir stres kaynağı eklediğini ifade etti.

Eggert, "Tam anlamıyla tek başıma çocuk büyütüyorum," diyerek durumu şöyle açıkladı: "Kızlarımdan biri yetişkin, kendi ayakları üzerinde durabiliyor ve gayet iyi gidiyor; ancak evde hâlâ bir ergen çocuğum daha var... Hem bu sorumluluğum hem ev idaresiyle ilgili görevlerim hem de ailenin geçiminden sorumlu olma yükümlülüğüm var. Üstüne bir de bu teşhisin getirdiği masraflar ekleniyor ki bunlar hiç de az değil... İnsan gerçekten işin içinden nasıl çıkacağını kestiremiyor."

Masrafların sürekli "biriktiğini" belirten Eggert, ailesinin ihtiyaçlarını karşılayamama korkusu yaşadığını dile getirdi: "Yaptığım iş gereği, herhangi bir yapımda yer almam mümkün değildi; çünkü sürekli tedavi sürecindeydim, haftada en az üç ila beş gün hastaneye gidip gelmem gerekiyordu," diyen Eggert, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yani bu, evden yürütülebilecek türden bir iş değil."

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"Gelirim olmayacağı gerçeğini tamamen kabullenmek zorunda kaldım; oysa faturalar gelmeye devam ediyordu. Üstelik ergenlik çağındaki çocukların da hâlâ çeşitli ihtiyaçları oluyor. Hayatın getirdiği birtakım ihtiyaçlar var; arabanın benzine ihtiyacı olması gibi...”

Hastalığa biraz uzaktan bakıp değerlendirdiğinde "paranın çok önemsiz göründüğünü" belirten ve insanın hayatta kaldığı için yine de sevindiğini ve para sorunlarına bir çözüm bulma umuduyla yaşadığını söyleyen ünlü oyuncuya Aralık 2023'te, açıklanamayan bir kilo alımı ve sol memesinde ağrı şikayetleri yaşadıktan sonra nadir görülen bir meme kanseri türü teşhisi kondu.

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Kısa bir süre sonra ilk mastektomi (meme aldırma) ameliyatını geçirdi. O dönemde her iki memesinin de alınmasını istediğini ancak doktorunun, sadece bir memenin alınması durumunda tedaviye daha hızlı başlayabileceğini ve bağışıklık sisteminin daha az yıpranacağını söylediğini anlattı. O da bunu kabul etti.

Bir yıldan uzun bir süre sonra, Ağustos 2025'te diğer memesi de alındı ​​ve cerrahlar tarafından yeniden yapılandırma (rekonstrüksiyon) operasyonu gerçekleştirildi.

Eggert, kanser sürecindeki en önemli destek unsurlarından birinin çevresindeki insanlara, yani kendi topluluğuna güvenebilmek olduğunu ifade etti: "Mutlaka kendi destek çevrenizi bulmalısınız; yardım istemekten ya da başkalarının bu süreci nasıl yönettiğini sormaktan, onlardan tüyolar ve bilgiler almaktan çekinmemelisiniz. İşte bu yüzden bu tür konuşmalar çok ama çok önemli, hatta gerekli. Çünkü başka ne yapabilirsiniz ki?"

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Ünlü oyuncu bu konular hakkında konuşulmasının kadınlara sadece bu hastalıkla değil psikolojik olarak da iyi geleceğini "Bu konular hakkında konuşmaya devam edersek, bunlar üzerine konuşmak çok daha kolay bir hâle geliyor. Belki de artık bir şeyleri saklamak zorunda olduğumuzu hissetmeyiz; çünkü geçmişte bu, bir nevi tabu sayılan bir konuydu. Sanırım artık giderek daha fazla kadın, kendi yolculuklarının nasıl bir şey olduğunu, neler hissettirdiklerini ve bu sürecin kendileri için nasıl geçtiğini konuşurken kendilerini daha rahat hissediyor." sözleriyle anlatıyor.

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Nicole Eggert artık geleceğe odaklanıyor; ailesiyle birlikte hayatın tadını doyasıya çıkarmak için daha fazla zaman ayırmayı dört gözle beklediğini söylüyor:

"Tedavi sürecinde ya da bir tedavi merkezinde olmak zorunda kalmadan, yeniden hayata adım atmayı; içimde keşfettiğim bu yeni güç ve korkusuzlukla, hayata karşı duyduğum bu yeni takdir duygusuyla yaşamayı dört gözle bekliyorum. Bu, hayatta ikinci bir şans gibi. Kulağa çok klişe geldiğinin farkındayım ama son iki-üç yıl içinde yaşanan tüm o çılgın değişimlerle birlikte hayata yeniden dalmak... Kendi içimde çok ama çok büyük değişimler gerçekleşti. Şimdi hayata geri dönebilmek, iş hayatına yeniden adım atabilmek ve keyif aldığım şeyleri bu yeni bakış açısıyla tekrar yapabilmek... Bu çok heyecan verici. Gerçekten çok heyecan verici."