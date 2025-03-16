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Ünlü oyuncu kansere yakalanmıştı… Yeni yaşa buruk kutlama: 6 çocuğum ve eşim için savaşıyorum

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#James Van Der Beek#Kolon Kanseri#Kansere Yakalanan Ünlüler
Ünlü oyuncu kansere yakalanmıştı… Yeni yaşa buruk kutlama: 6 çocuğum ve eşim için savaşıyorum
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 15:04

Doktorların uyarılarına göre dünya çapında en çok artan kanserlerden bir tanesinin kolon kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Üstelik geçmişte daha ileri yaşlarda görülen bu sinsi hastalığın artık gençleri daha çok etkilediği söyleniyor.

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İşte Hollywood’un sevilen yüzlerinden, 90’lardan beri rol aldığı dizi ve filmlerle yıldızlaşan ünlü oyuncu James Van Der Beek de bu hastalığa yakalananlardan biri oldu.

Geçtiğimiz günlerde 48. yaş gününü buruk bir şekilde kutlayan James Van Der Beek hem son durumunu anlattı hem de son bir yıldır bu hastalıkla boğuşurken yaşadıklarını hayranlarıyla paylaştı.

Ünlü oyuncu kansere yakalanmıştı… Yeni yaşa buruk kutlama: 6 çocuğum ve eşim için savaşıyorum

James Van Der Beek, üçüncü evre kolon kanseri olduğunu geçen yılın kasım ayında kendi duyurmuş, bir süredir bu hastalıkla gizlice mücadele ettiğini itiraf etmişti.

Eşi Kimberly ve altı çocuğundan tedavi gördüğü için böylesi kritik bir zamanda uzakta kaldığını anlatan ünlü oyuncu hastalığından çok bu duruma üzüldüğünü de itiraf etti.

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Ünlü oyuncu kansere yakalanmıştı… Yeni yaşa buruk kutlama: 6 çocuğum ve eşim için savaşıyorum

48'inci doğum günü için yayınladığı bir videoda “Hayatımın en zor yılıydı ve öğrendiğim bir şeyi sizlerle paylaşmak istedim” diyen Van Der Beek “Gençken kendimi bir aktör olarak tanımlardım, ki bu hiçbir zaman tatmin edici olmadı. Sonra bir koca oldum ve bu çok daha iyiydi. Ve sonra baba oldum ve bu en üst noktasıydı” dedi.

Ünlü oyuncu artık kendini “Sevgi dolu, yetenekli, güçlü, destekleyici bir koca, baba ve ailesinin koruyucusu” olarak gördüğünü ve kanserin bunları elinden alabileceğinden endişe ettiğini söyledi.

Ünlü oyuncu kansere yakalanmıştı… Yeni yaşa buruk kutlama: 6 çocuğum ve eşim için savaşıyorum

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“Bu yıl, ölümlü olduğumu anladım, ölümle burun buruna geldim” diyen James Van Der Beek “Tedavi için uzaktaydım, bu yüzden artık eşime yardımcı olan bir koca olamadım. Artık çocuklarını kucağına alıp uyutan ve onların yanında olan bir baba olamıyordum” diyerek büyük üzüntüsünü paylaştı.

Kanser tedavisi yüzünden parasal sıkıntılar çektiğini de itiraf eden oyuncu ailesiyle birlikte yerleştiği çiftliğin işlerini de bir türlü yapamadı. Bu yüzden tüm yükü eşinin sırtına yüklemiş gibi hissettiği için de üzüntüsü katlanarak arttı.

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Ünlü oyuncu kansere yakalanmıştı… Yeni yaşa buruk kutlama: 6 çocuğum ve eşim için savaşıyorum

90'ların TV ikonu, teşhis haberini ilk olarak Kasım 2024'te paylaştı.

Van Der Beek kolon kanseri olduğunu açıkladı ve “Bu teşhisi sakladım, iyileşmeye uğraşıyorum ve inanılmaz ailemin desteğiyle bunu çözmek için adımlar atıyorum. İyimser olmak için bir neden var ve kendimi iyi hissediyorum” dedi.

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