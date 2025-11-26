ÃœnlÃ¼ oyuncu bir kabusun iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼.... Tekerlekli sandalyeye yÄ±ÄŸÄ±lÄ±p kaldÄ±: Ä°Ã§eceÄŸime ilaÃ§ atÄ±lar

Haberin DevamÄ±

Ama bu sÃ¼reÃ§te Ã¶yle hÄ±zlÄ± bir hayat yaÅŸadÄ± ki doÄŸrusu bu onun kariyerini Ã§ok da iyi etkilemedi. Bu arada geÃ§irdiÄŸi fiziksel deÄŸiÅŸimle, bir baÅŸka deyiÅŸle aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±yla konuÅŸuldu. Onu eski haliyle tanÄ±yan hayranlarÄ±nÄ± Ã§ok endiÅŸelendirdi.

Åžimdi de yine hem yakÄ±nlarÄ±nÄ± hem de hayranlarÄ±nÄ± korkutan baÅŸka bir geliÅŸmeyle gÃ¼ndemde. BÄ±rakÄ±n ayakta durmayÄ± tekerlekli sandalyede bile oturamaz halde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Bunun ardÄ±ndan da Ã§ok ilginÃ§ bir suÃ§lamada bulundu: Ä°Ã§eceÄŸime uyuÅŸturucu attÄ±lar!

TEKERLEKLÄ° SANDALYEDE BÄ°LE ZORLA OTURDU

Benzerine belki de filmlerde rastlanacak bu olayÄ±n kahramanÄ± 1990'larÄ±n sonuyla 2000'lerin baÅŸÄ±nda rol aldÄ±ÄŸÄ± American Pie adlÄ± yapÄ±mla tanÄ±nan Tara Reid.

50 yaÅŸÄ±ndaki AmerikalÄ± oyuncu ve model, Ã¶nceki gÃ¼n Ã§evredekiler tarafÄ±ndan bir tekerlekli sandalyeye oturtulurken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi... Durumu Ã¶yle vahimdi ki ayakta duramÄ±yor oluÅŸu bir yana tekerlekli sandalyeden bile kayÄ±yordu. Kendini tamamen kaybetmiÅŸti.

Tara Reid, bir otelin lobisinde sergilediÄŸi bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin ardÄ±ndan apar topar hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

ToparlandÄ±ktan sonra TMZ adlÄ± internet sitesine konuÅŸan Tara Reid, baÅŸÄ±na geleni "Biri iÃ§eceÄŸine uyuÅŸturucu attÄ±" diyerek Ã¶zetledi.

Tara Reid, tekerlekli sandalyede bile saÄŸlam bir ÅŸekilde oturamadÄ±... SÄ±k sÄ±k kayÄ±p dÃ¼ÅŸmesini otelin gÃ¼venlik gÃ¶revlileri engelledi.





Reid, sonra yardÄ±m ekipleri tarafÄ±ndan sedyeyle hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kendine geldikten sonra sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Reid, o anlarda olup bitenleri hatÄ±rlamÄ±yordu.

KORKUNÃ‡ OLAY OTELÄ°N BARINDA YAÅžANDI

Tara Reid'in ifadesine gÃ¶re olay geÃ§tiÄŸimiz cumartesi gÃ¼nÃ¼ meydana geldi. Comic Con etkinliÄŸine katÄ±lmak iÃ§in Chicago'ya giden Reid, bir otele giriÅŸ yaptÄ±. Sonra da bara gitti.

Orada bir iÃ§ecek Ä±smarladÄ± ve iÃ§eceÄŸini bÄ±rakÄ±p tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nÃ¼ kullanmak iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Otelin lobisinde de bir grup Youtuber ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Onlarla dÄ±ÅŸarÄ±da sohbet eden Reid sonra da bara dÃ¶ndÃ¼.

Tara Reid bara dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada iÃ§eceÄŸinin bulunduÄŸu bardaÄŸÄ±n Ã¼zerine bir peÃ§ete kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re kendisi dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karken bunu yapmamÄ±ÅŸtÄ±. Ama yine de fazla ÅŸÃ¼phelenmeden iÃ§eceÄŸini yudumlamaya baÅŸladÄ±.

Ä°leri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re o andan sonra olup biten hiÃ§bir ÅŸeyi hatÄ±rlamÄ±yor yÄ±ldÄ±z. GÃ¶zÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nda da kendini bir hastanede buldu. YÄ±ldÄ±z orada da kendisine "Birisi iÃ§kinize uyuÅŸturucu katÄ±lmÄ±ÅŸ" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunulduÄŸunu sÃ¶yledi.

'HERKES Ã‡OK DÄ°KKATLÄ° OLMALI': Otel lobisinde ayakta duramayan ve tekerlekli sandalyeden bile kayan Reid'in iddiasÄ±na gÃ¶re birisi iÃ§eceÄŸine uyuÅŸturucu attÄ± ve bunun sonucu olarak kendini bilmez hale geldi.Â Tara Reid, herkesi de benzer durumlarÄ± yaÅŸamamak iÃ§in iÃ§eceklerini asla kendisinin yaptÄ±ÄŸÄ± gibi sahipsiz bÄ±rakmamalarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸÃ¼tledi.



Â

TEDAVÄ° GÃ–RMÃœÅžTÃœ: Tara Reid, 2008 yÄ±lÄ±nda kÃ¶tÃ¼ baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden rehabilitasyona girmiÅŸ ve sonrasÄ±nda bunun kendisine Ã§ok bÃ¼yÃ¼k yararÄ± dokunduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Bu tÃ¼yler Ã¼rperten olay Tara Reid'in mÃ¼zik yapÄ±mcÄ±sÄ± olan sevgilisi Nathan Montpetit Howar'dan ayrÄ±lmasÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra meydana geldi.

Tara Reid, American Pie adlÄ± yapÄ±mla Ã¼nlenmiÅŸti.





Oyuncu, uzun sÃ¼redir aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±yla eleÅŸtiri konusu oluyor.



Â