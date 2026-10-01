Ünlü oyuncu hayat kurtardığını zannederken başına dert açıldı: Bana çocuk katili dediler!

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Şu anda 40 yaşında olan Avustralyalı yıldız, küçük bir çocuğu öldürmekle suçlandığını ve polisin kendisini sorguladığını söyledi.
Kaitlyn Bristowe'un sunduğu Off the Vine adlı podcast yayınına konuk olan Ruby Rose, her şeyin annesiyle birlikte gittikleri kırsal bir bölgede bulunan oyun parkında başladığını hatırladı.
Rose o anları şöyle anlattı programda: "Arkadaşımla göz göze geldik. Sonra da oyuncak sandığımız o bebeğe doğru yürümeye başladık. İyice yaklaştığımızda ise bunun gerçek bir insan olduğunu fark ettik."
Ağzından, burnundan kan geliyordu. Bu şoku beyinlerinde geriye itip çocuğu aldılar ve hemen eve götürdüler. Yetişkinler ona kalp masajı yaptı. O sırada ambulans çağrıldı.
Sağlık ekibi gelip onu hastaneye götürdüğünde çocuk henüz nefes alıyordu. Bu yüzden de söylediğine göre Ruby Rose, onun hayatını kurtardıklarını sandı.
Bu olayın bir gün sonrasında polis, Ruby Rose'un okuduğu liseye gidip onu sorguladı. İşte o süreçte de söylediğine göre Rose, çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
Bu arada onun suçsuz olduğunu kanıtlayacak biri vardı aslında. Ölen küçük çocuğun ağabeyi.
Ama sonrasında talihsiz çocuğun ağabeyi olanları hatırladı ve onun trajik bir aza sonrası hayata veda ettiğini polise anlattı.
Ölen çocuğun ailesi onun cenaze törenine katılmasını istemedi. Bütün komşuların gittiği o törene Ruby Rose gidemedi.