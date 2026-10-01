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Ünlü oyuncu hayat kurtardığını zannederken başına dert açıldı: Bana çocuk katili dediler!

Güncelleme Tarihi:

#Ruby Rose#Orange İs The New Black#Ünlülerin Gençlik Anıları
Ünlü oyuncu hayat kurtardığını zannederken başına dert açıldı: Bana çocuk katili dediler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 14:52

Rol aldığı Orange is the New Black adlı diziyle tanınan Ruby Rose, gençlik yıllarına ait "kara kabus" gibi bir anısını ilk kez anlattı.

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Şu anda 40 yaşında olan Avustralyalı yıldız, küçük bir çocuğu öldürmekle suçlandığını ve polisin kendisini sorguladığını söyledi.

Kaitlyn Bristowe'un sunduğu Off the Vine adlı podcast yayınına konuk olan Ruby Rose, her şeyin annesiyle birlikte gittikleri kırsal bir bölgede bulunan oyun parkında başladığını hatırladı.

Ünlü oyuncu hayat kurtardığını zannederken başına dert açıldı: Bana çocuk katili dediler
ONU OYUNCAK BEBEK SANDILAR
O sırada 15 yaşında olan Ruby Rose, bir arkadaşıyla birlikte dışarıya çıktı. Aslında annesinden gizli ilk 'suçunu' işliyor ve tütün ürünü kullanıyordu.
Sonra çocuk parkındaki bir kaydırağın üzerinde bir oyuncak bebek gördüğünü sandı.

Rose o anları şöyle anlattı programda: "Arkadaşımla göz göze geldik. Sonra da oyuncak sandığımız o bebeğe doğru yürümeye başladık. İyice yaklaştığımızda ise bunun gerçek bir insan olduğunu fark ettik."

Ünlü oyuncu hayat kurtardığını zannederken başına dert açıldı: Bana çocuk katili dediler
İşte o an Ruby Rose ve arkadaşı için gerçek bir şoktu. Çünkü oyuncak sandıkları, gerçek bir küçük çocuktu. Dört ya da dört buçuk yaşlarında bir çocuk..

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Ağzından, burnundan kan geliyordu. Bu şoku beyinlerinde geriye itip çocuğu aldılar ve hemen eve götürdüler. Yetişkinler ona kalp masajı yaptı. O sırada ambulans çağrıldı.

Sağlık ekibi gelip onu hastaneye götürdüğünde çocuk henüz nefes alıyordu. Bu yüzden de söylediğine göre Ruby Rose, onun hayatını kurtardıklarını sandı.

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Ünlü oyuncu hayat kurtardığını zannederken başına dert açıldı: Bana çocuk katili dediler
HAYATINI KURTARDIKLARINI SANDI AMA YANILDI
Ne yazık ki öyle olmadı. Çocuğun durumunun hiç de iyi olmadığı haberi geldi. Sonra da çocuğun bağlı olduğu yaşam destek ünitesi kapatıldı. Yani çocuk öldü.

Bu olayın bir gün sonrasında polis, Ruby Rose'un okuduğu liseye gidip onu sorguladı. İşte o süreçte de söylediğine göre Rose, çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Ünlü oyuncu hayat kurtardığını zannederken başına dert açıldı: Bana çocuk katili dediler
Gelin, bu kısmını onun cümleleriyle öğrenelim: "İnsanlar bana 'bebek katili' diye bağırıyorlardı. Tamamen yıkılmıştım..."

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Bu arada onun suçsuz olduğunu kanıtlayacak biri vardı aslında. Ölen küçük çocuğun ağabeyi.

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Ünlü oyuncu hayat kurtardığını zannederken başına dert açıldı: Bana çocuk katili dediler
SONUNDA TALİHSİZ KÜÇÜK ÇOCUĞUN AĞABEYİ GERÇEĞİ ANLATTI
Ama o da dissosiyatif amnezi yani travmadan kaynaklanan bir hafıza kaybı yaşıyordu. Bu yüzden Rose kendini bir türlü temize çıkaramadı.

Ama sonrasında talihsiz çocuğun ağabeyi olanları hatırladı ve onun trajik bir aza sonrası hayata veda ettiğini polise anlattı.

Ünlü oyuncu hayat kurtardığını zannederken başına dert açıldı: Bana çocuk katili dediler
Ruby Rose'un söylediğine göre bunun ardından hakkındaki şüpheler ortadan kalktı. Ama yine de rahat edemedi oyuncu.

Ölen çocuğun ailesi onun cenaze törenine katılmasını istemedi. Bütün komşuların gittiği o törene Ruby Rose gidemedi.

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#Ruby Rose#Orange İs The New Black#Ünlülerin Gençlik Anıları

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