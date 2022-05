Ünlü oyuncu yıllar sonra itiraf etti: Bir ay içinde ikisiyle de nişanlandım, demek ki bende bir sorun vardı

Haberin Devamı

GENÇ MESLEKTAŞININ PROGRAMINA KONUK OLDU

Bir dönemin genç sinema seyircisinin hafızasında silinmez izler bırakan 1987 tarihli Dirty Dancing adlı film ile kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Jennifer Grey, konuk olduğu programda çarpıcı itiraflarda bulundu. Son olarak, anılarını kaleme aldığı Out of the Corner adlı kitabıyla gündemde olan 62 yaşındaki Grey, genç meslektaşı Drew Barrymore'un sohbet programına konuk oldu.

'BİR AY İÇİNDE İKİSİYLE DE NİŞANLANDIM'

Barrymore'un sorularını yanıtlayan Jennifer Grey, 1989 yılında, sadece bir ay içinde yine kendisi gibi dönemin genç aktörlerinden olan Matthew Broderick ve Johnny Depp ile nişanlandığını itiraf etti. Grey, aradan geçen bunca zamanın ardından bu olup bitene baktığında "kendisinde bir sorun olduğunu" gördüğünü söyledi.

'TANRI BENİ KURTARDI DİYE DÜŞÜNDÜM'

Drew Barrymore, programda konuğu Jennifer Grey'e "Johnny Depp ile birkaç hafta nişanlı kalıp kalmadığını" sordu. Bunun üzerine Grey fısıldayarak "Matthew Broderick ve Johnny Depp ile aynı ay nişanlandım" dedi. Sonra da şunları söyledi: "Bu da benimle ilgili bir sorun olduğunun göstergesi" diye konuştu. Önce Matthew Broderick (yukarıda) ile nişanlanıp ayrıldığını sonra da Johnny Depp ile nişanlandığını anlatan Grey o zaman "Tanrı beni kötü bir durumdan kurtardı" düşüncesine kapıldığını anlattı.

'ÇOK GÜZEL BİR ERKEKTİ'

Grey, 1989 yılındaki Johnny Depp'in çok güzel bir erkek olduğunu sözlerine ekledi. Hatta Depp'in o dönemdeki fiziksel görüntüsünün "neredeyse insan üstü" olduğunu belirtti.

'BENİM İÇİN DELİ OLUYORDU AMA ÇOK KISKANÇTI'

Jennifer Grey, daha önce ET'ye verdiği bir röportajda Matthew Broderick (solda) ile ayrıldıktan sonra Johnny Depp ile nişanlanması hakkında da konuşmuştu. Grey "Gençtik... Benim için bu adam (Johnny Depp) bütün problemlerimin yanıtıydı. Bu adam çok tatlıydı, sevgi doluydu, sevimliydi, romantikti, benim için deli oluyordu ve çok yakışıklıydı. Johnny Depp gibi birine ihtiyacım vardı." Fakat Grey, anılarını topladığı Out Of The Corner adlı kitabında Depp'in "son derece kıskanç ve paranoid bir insan" olduğundan da söz etmişti.

GEÇEN YIL BOŞANDI

Jennifer Grey, 2001 ile 2021 arasında Clar Gregg ile evliydi. Bu evlilikten Stella adında bir kızı dünyaya geldi. Eski nişanlısı Matthew Broderick, 1997 yılından bu yana Sex and The City adlı yapımla tanınan Sarah Jessica Parker ile evli. Çiftin, üç tane çocuğu var. Johnny Depp ile son dönemde eski eşi Amber Heard ile kıyasıya giriştiği yasal mücadele ile gündemde.

Jennifer Grey geçen ay da kitabında yer alan ve geçirdiği estetik operasyonlarla ilgili anlattıklarıyla Gündeme gelmişti. Grey özellikle annesinin motive etmesiyle geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle "kendisi gibi olmaktan çıktığını" açıklamıştı.

'BİR GEÇEDE KİŞİLİĞİMİ DE KARİYERİMİ DE KAYBETTİM'

Rol aldığı Dirty Dancing filmiyle bir anda büyük bir başarı elde eden Grey'in bu başarısı uzun soluklu olmamış, oyuncu, parladığı gibi sönmüştü. İşte bunun en önemli nedenini de kitabında anlattı Grey. Bu şekilde Hollywood'un olmazsa olmazları arasına giren estetik operasyonlara da farklı bir bakış getirdi. Jennifer Grey, Dirty Dancing adlı filmde rol aldıktan sonra dünya çapında tanındı. O da bu durumda olan birçok ünlünün yaptığını yaptı ve görüntüsünü değiştirmek için estetik operasyon geçirdi. Tam iki kez burnunu düzelttirdi Grey. Bunun sonuçları ise hiç beklemediği kadar ağır oldu. Jennifer Grey, anılarını topladığı Out of the Corner adlı kitabında, hayatının bu bölümüne geniş yer verdi. Neden burnundan estetik operasyon geçirdiğini ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. İki kez tekrarlanan bu burun operasyonlarının ardından "bir gecede kişiliğini de kariyerini de kaybettiğini" belirtti.

Yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı Grey: "Burun ameliyatı geçirdikten sonra bir film galasına gittim. Oyuncu arkadaşım Michael Douglas'ın bana bakışını görünce onun beni tanımadığını fark ettim. Douglas'ın, benim kim olduğum hakkında bir fikri yoktu. Çünkü ben çok farklı görünüyordum." Kitabında yazdığına göre, o film galası geçirdiği burun operasyonundan sonra toplum içine karıştığı ilk etkinlikti.

'BEN KENDİMİ SÜRGÜN ETTİM'

Yeni kitabının tanıtımı için People dergisine bir röportaj veren Jennifer Grey bu konuda "Bir günden diğerine görünmez hale geldim. Dünyanın gözünde ben, artık ben değildim" diye konuştu. Grey rol aldığı Dirty Dancing adlı filmin ardından bir daha öylesine etkili ve başarılı bir filmde rol almadı. Bu konuda da kitabında şu satırlara yer verdi oyuncu: " Neyi yanlış yaptığımı, 'krallıktan neden sürgün edildiğimi' sorgulamak için çok fazla enerji harcadım. bu bir yalan. Ben kendimi sürgün ettim."

OPERASYON İÇİN ANNESİ MOTİVE ETMİŞ

Jennifer Grey, People dergisine verdiği röportajda babasının da burnundan estetik operasyon geçirdiğini hatırlattı. Ama bu konuda kendisini asıl motive eden kişinin bir oyuncu olan annesi Jo Wilder olduğunu da ekledi. Annesi, çok genç yaşlardan itibaren Jennifer Grey'i, dış görünüşünü değiştirmesi konusunda cesaretlendiriyordu. Üstelik tıpkı babası gibi annesi de burnundan estetik operasyon geçirmişti.

Grey bu durumdan da ilginç bir çıkarımda bulunduğunu gizlemedi. Yahudi bir ailenin kızı olan Grey, anne ve babasının geçirdiği bu operasyonların amacının "Yahudi gibi görünmeme isteği" olduğunu fark ettiğini belirtti. Özellikle de annesinin bu tavrı onda şöyle bir görüş yarattı anlattığına göre: "Eğer oyuncu olmak istemiyorsan, tamam. Ama eğer oyuncu olmak istiyorsan, daha geniş bir yelpazede karakter canlandırma şansın olması için dış görünümünü değiştirmeli yani burnunu yaptırmalısın."

TOPLUMSAL SINIF FARKLARINA DİKKAT ÇEKİYORDU: Filmin konusuna gelirsek: Yıl 1963. Bir tatil beldesinde dans partneri ve arkadaşı Penny (Cynthia Rhodes) ile birlikte dans öğretmenliği yapan Johnny Castle (Swayze), iş dışında kalan vakitlerinde de otelin diğer çalışanlarıyla arkadaşlık ederek ve dans ederek geçirmektedir. Baby olarak tanınan Frances (Grey) adlı genç bir kız Johnny'nin çalıştığı otele ailesiyle birlikte gelir. Penny'nin hamile olduğunun ortaya çıkması üzerine Baby Johnny'nin dans partneri olur. Bu arada iki genç birbirine aşık olur. Sınıfsal farklılar birçok problem yaşanmasına yol açar. Film, Johnny'nin Baby'e söylediği "Kimse Bebek'i bir kenara atamaz" repliği ile de hafızalarda yer etti.

Jennifer Grey'in başrolünü Patrick Schwarzenegger ile paylaştığı Dirty Dancing adlı 1987 tarihli filmin yönetmen koltuğunda Emile Ardolino oturuyordu. Türkiye'de İlk Aşk, İlk Dans adıyla gösterime giren müzikal, özellikle dans sahneleriyle ilgi çekti. 1980'lerin en iyi filmlerinden biri olarak nitelendirilen Dirty Dancing'in The Time of My Life adlı şarkısı da 1988'de en iyi şarkı dalında Oscar ödülü kazandı. Filmin başrollerinden birini üstlenen Patrick Schwarzenegger'ın 2009 yılında, henüz 57 yaşındayken hayata veda ettiğini de hatırlatalım.